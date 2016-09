Dristig MDG-politikk å øke kollektivprisen

Ingen trenger å betvile Miljøpartiet De Grønnes genuine miljøengasjement. Derfor er det et paradoks at billettprisene til Ruter øker når partiet endelig har kommet til makten.

Miljøpartiet forklarer dette på samme måte som FrP gjør når de får tyn for å føre en for lite streng innvandringspolitikk: Skylde på at sine allierte og andre partiers krav.

Kamp om miljøvelgerne

Både for Miljøpartiet og FrP kan strategien fungere dersom velgerne oppfatter de respektive partiene som mer troverdige enn alternativene i henholdsvis miljø- og innvandringspolitikken.

Problemet for MDG er at det er andre partier som også fisker etter miljøvelgerne. I denne saken er det særlig Venstre som har behov for å markere seg.

Venstre var nemlig arkitekten bak den kraftige senkningen av månedskortprisen i 2007. Sett bort fra inflasjonsjustering, har billettprisen siden vært skjermet, mens kollektivtilbudet har blitt kraftig forbedret i samme periode.

Byrådet har grunn til å være fornøyde etter Aftenpostens siste Oslo-måling: Har ikke skremt velgerne

En suksess

Denne politikken har vært en suksess. Siden 2007 har kollektivbruken økt med rundt 50 prosent i Oslo og Akershus, omtrent ti ganger så mye som bilbruken i samme perioden.

All erfaring tyder på at De Grønne har rett i at tilbudet, i form av tilgjengelighet, frekvens og punktlighet, er viktigere enn prisen.

Likevel skal man ikke undervurdere hva billettprisen har å si. Forskernes tommelfingerregel er at en prisøkning på ti prosent fører til en fire prosent nedgang i antall reiser på kort sikt. På lengre sikt er effekten større.

Prisen er også det Ruters reisende er aller minst fornøyd med, ifølge egne brukerundersøkelser. Det tyder det på at rommet for prisøkning ikke er veldig stort før oppslutningen om kollektivtrafikken faller. Spesielt gjelder dette for Akershus-beboere, som jevnt over har et dårligere tilbud og lenger reisevei enn de fleste som bor i Oslo.

Krangelen mellom Venstre og MDG er ikke ny: Byrådet vil ikke frede prisen på månedskort

Må ikke bli en vane

Når byrådet onsdag legger frem sitt første egne budsjett, vil Ruter få betydelig økte bevilgninger. Med et forbedret tilbud vil enda flere reise kollektivt.

En moderat prisøkning som Oslopakke 3-forliket legger opp til, vil derfor neppe ha store negative effekter på kort sikt. For mange er bilen uansett ikke et reelt alternativ.

Men at kollektivbrukerne skal være med å betale for bedre kollektivtrafikk, er nye politiske signaler fra Rådhuset, og det må ikke bli en vane. Det er dristig å øke billettprisen når det overordnede målet er å få flere til å reise kollektivt.