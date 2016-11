Den tyske forfatteren Klaus Mann forteller i sine memoarer om et møte med Adolf Hitler, i 1932, i tesalongen på Carlton i München: – Vulgariteten i trekkene hans beroliget meg, gjorde meg vel, skriver han: – Jeg så på ham og tenkte: Og du vil beherske Tyskland? Du kommer ikke til å seire, om du så brøler sjelen ut av kroppen på deg aldri så mye. Du kommer aldri til makten! Du er et null, Schicklgruber. Om et par år er du glemt.

Ett år senere ble Hitler rikskansler. En nasjon som var kjent for sine diktere og tenkere, fikk det Mann kaller «en loppe» som sin leder.

Donald Trump

Glem Hitler. Glem også – inntil videre – spørsmålet om Donald Trump blir USAs neste president.

Og hva man skal kalle Trump, må bli opp til den enkelte: En loppe? En frelser? En realitystjerne? Et skremmende speilbilde av vår egen tid? En demagog? En vulgær milliardær? En narsissist? Et menneske med åpenbare personlighetsforstyrrelser?

Eller som Mitt Romney, republikanernes presidentkandidat for fire år siden, sier om sin etterfølger: – Han har et temperament en stødig leder ikke skal ha. Det er slikt som har ført andre nasjoner ut i avgrunnen.

Morten Uglum

Jeg vil i hvert fall si dette, på grunnlag av det vi har sett og hørt under valgkampen: Når Donald Trump blir krenket, reagerer han med raseri. For å føle seg stor, må han gjøre andre små. Han har ingen begreper om anstendighet, og klarer ikke å skille mellom sannhet og løgn. Det eneste som betyr noe for Donald Trump, er Donald Trump.

Such a nasty man ...

Trumps nedrighet kjenner ingen grenser. Han hermer etter Hillary Clintons illebefinnende, Han skryter av å ha forgrepet seg på kvinner, og sier at når de har passert 35, er det «checkout time».

Trump forakter den frie presse, og har under valgkampen truet med å kaste Clinton i fengsel dersom han vinner valget – uten respekt for det grunnleggende prinsipp at det i USA er rettsvesenet, ikke presidenten, som fengsler.

Han har sagt til sine våpenglade tilhengere at de har nærliggende måter å stanse Hillary Clintons planer om skjerpelse av den amerikanske våpenlovgivningen – for så å la det henge i luften om han mener det bør skje gjennom stemmegivning eller ildgivning.

Han er den første presidentkandidat, i hvert fall i moderne tid, som nekter å love å respektere valgresultatet.

Den republikanske lederen i Representanthuset, Paul Ryan, reagerte med å si at det amerikanske demokratiet er avhengig av at det hersker tillit til valgresultatet, og at han er fullstendig trygg på at valget vil foregå slik det skal i alle de femti delstatene.

Gore vant, men tapte

Men Trump fortsetter som før, og hevder han ikke er den første presidentkandidat som nekter å akseptere valgresultatet. – Også Al Gore og demokratene gjorde det, i 2000, sier Trump. Men heller ikke det er korrekt.

Ved presidentvalget for 16 år siden fikk Al Gore flest stemmer – 543.895 flere enn George W. Bush, men Bush ble likevel president, fordi det i USA er indirekte valg, hvor valgmannskollegiet til slutt utpeker presidenten. Og i valgmannskollegiet fikk Bush 271 stemmer, Gore 266. Derfor ble Bush president.

USAs president må selvfølgelig velges etter det valgsystem som til enhver tid gjelder. Derfor måtte Al Gore, som med en viss rett kunne kalles «valgets vinner», likevel akseptere nederlaget.

Det er ingen dristig påstand å mene at Donald Trump neppe ville ha gjort det samme.

Al Gore kunne – og etter alt å dømme ville – ha blitt president dersom ikke republikansk ramp og dommere utpekt av republikanere, hadde sørget for å stanse omtellingen i Florida. Men det er en annen historie.

Yes He Can

Kan Trump så bli president ved valget tirsdag? «Yes, He Can». Av mange grunner:

Etter åtte år med en demokratisk president, er det normalt å ønske et skifte. Hadde republikanerne hatt en normal presidentkandidat, hadde løpet antagelig vært kjørt for Clinton, som tilhører «eliten», som amerikanerne nå liker å hate.

Ingen av de to kandidatene har bred tillit blant velgerne. Dette er ingen skjønnhetskonkurranse, men en konkurranse om hvem av de to som er minst upopulær. Bare 11 prosent av de spurte kaller Hillary Clinton «ærlig og pålitelig». Det er enda dårligere enn de tilsvarende tall for Trump, som får 16.

En kjent republikansk opinionsmåler har sagt at om valgkampinnspurten handler om Trump, så vinner Clinton, men dersom den handler om Clinton, vinner Trump. Etter det siste e-postutspillet fra FBI (som noen har begynt å karakterisere som «Trumpland»), handler det nå mest om Clinton og hennes e-poster.

Et uberegnelig valgsystem

Dessuten vil det amerikanske valgsystemet kunne by på overraskelser. For å ta et eksempel: Ved presidentvalget i 1976 fikk Jimmy Carter 1,7 millioner flere stemmer enn Gerald Ford. Likevel ville Ford ha blitt president dersom bare 1500 velgere i Ohio og 3000 på Hawaii hadde stemt på Ford i stedet for på Carter. Da hadde Ford sikret seg 270 valgmannsstemmer, mot Carters 268.

Og igjen; det er ikke vanskelig å tenke seg hvordan Trump ville ha reagert om han hadde vært i Gerald Fords sted.

Kortsiktig glede

Og hvem vil så rope høyest av glede dersom Donald Trump blir president? Hans velgere, trumpetene, selvfølgelig. I hvert fall på kort sikt.

En stor del av dem har vesentlig dårligere økonomi enn for 25 år siden. Kløften mellom fattig og rik har økt kraftig også under Obama.

De 0,1 prosent rikeste i USA er nå rikere enn 90 prosent av alle andre tilsammen. Én enkelt familie, Walton-familien som eier butikkjeden Walmart, har alene en større formue enn de fattigste 40 prosent av amerikanerne samlet.

Men vil de få det bedre med Trump?

Som Joseph E. Stiglitz, nobelprisvinner i økonomi, har påpekt: Amerikansk næringsliv har gjort det godt. Det er republikanerne som har blokkert forsøket på at noe av gevinstene skulle komme de dårligst stilte til gode. – Den politikk Trump står for, med skattekutt for næringslivet og de rike, vil i hvert fall ikke gjøre de fattige rikere. Og en handelskrig med Kina og andre amerikanske handelspartnere, slik Trump har lovet, kommer til å gjøre alle amerikanere fattigere, skriver Stiglitz i sin gjestespalte i Dagens Næringsliv.

Vanskeligstilte amerikanere hadde fortjent en ridder i skinnende rustning. Men han er ikke å finne på valgseddelen. I stedet risikerer de nå å få en infantil, stormannsgal milliardær.

