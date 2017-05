Eirik Jensens forsvarere dyrker tvilen. Kanskje ikke så dumt.

Vi er på rettsdag 68, den siste i maratonsaken her i rettssal 250.

På mange måter er vi er der vi startet: Gjermund Cappelen har tilstått alt og vil ha århundrets strafferabatt.

Eirik Jensen avviser alle beskyldninger og vil ikke puttes i fengsel i 21 år.

I løpet av disse måneden med bevisførsel, kan jeg ikke se at det er fremført klare bevis som støtter opp om Cappelens forklaring om at Jensen var hans godt betalte medhjelper.

Det er ikke påvist noe tilfelle av overlevering av penger fra Cappelen til Jensen – med ett unntak av 30.000 kroner. Og de pengene strides det om. Er det korrupsjonspenger eller tilbakebetaling av lån?

Indisier

Påtalemyndigheten har presentert en rekke indisier som samlet sett skal være tilstrekkelig til å dømme Jensen for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Men hovedbeviset er og blir hasjbaronens forklaring.

Cappelens troverdighet

Derfor er det viktig for Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden å angripe Cappelens troverdighet.

Det gjør de til gangs; Gjermund Cappelen får så hatten passer av de to forsvarerne. De mener at Cappelen har tilpasset sine forklaringer etter hvert som han har fått vite om bevisene i saken.

Advokat Elden hevder at hasjbaronens forklaring er en ren eventyrfortelling; en ny versjon av «Rødhette og ulven».

Advokat Holden karakteriserer Cappelen som «en kynisk profitør».

Dette er et annet bilde enn det Cappelens forsvarer Benedict de Vibe tegnet av klienten i sin prosedyre mandag – en angrende synder som ser sitt samfunnsansvar og legger kortene på bordet.

Uenighet om faktum.

Forsvarerne Elden og Holden er sterkt uenig i det faktum aktoratet legger til grunn. De hevder med bred penn at aktoratet bygger hele saken mot Jensen på synsing og tolkninger; ting skal ha skjedd slik aktoratet tror de har skjedd – og det er ikke noe bevis.

Hovedformålet er å skape tvil om nær sagt alt aktoratet har fremlagt. Det kan være en fornuftig strategi å dyrke tvilen.

Men hva er den fornuftige og forstandige tvil som kan føre til frifinnelse?

Tolkning av SMS.

Skal vi tro forsvarerne, er vi langt inne i tvilen når aktoratet er nødt til å tolke hendelser som har skjedd. For eksempel innholdet i de mange tekstmeldingene som i årevis har haglet mellom herrene på tiltalebenken.

Når Jensen i en SMS skriver «stille og sol», «solskinn» eller at «det er meldt knallvær», så tolker aktoratet dette som beskjed fra Jensen til Cappelen om at forholdene ligger til rette for en planlagt innførsel. Les: Den korrupte politimannen holder sin hånd over sin venn hasjbaronen.

Tvilen er sådd.

Forsvarerne forkaster dette som bevis. Det er ordinære ytringer som det ikke hefter noe kriminelt ved.

Det viktigste er likevel at meldingene ikke ble sendt på noe tidspunkt hvor Cappelen ventet en ny hasjlast og derfor hadde behov for å vite hvordan landet lå.

Han får altså ikke den bistand av politimannen som påtalemyndigheten hevder er medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj.

Hvilken tolkning er riktig?

Uansett; tvilen er sådd.

Er den sterk nok, kan Eirik Jensen bli frifunnet.