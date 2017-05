En bekymret Reitan bør bekymre oss alle

Orklas konsernsjef Peter Ruzicka smilte nesten rundt da han la frem tallene for første kvartal denne uken. Men det var én ting jeg bet meg merke i – hans nesten rørende omsorg for Rema.

«Jeg håper Rema lykkes med strategien sin, og ønsker dem alt godt», sa Ruzicka, og det til tross for at flere av produktene hans er blitt kastet ut av Remas butikkhyller som følge av Rema-Reitans såkalte bestevenn-strategi.

Bromance

Årsaken til at Ruzicka fortsatt har varme følelser overfor Reitan, er selvsagt at Orkla er tjent med flere aktører i dagligvaremarkedet – og at det nå er en reell fare for at Rema kan mislykkes. For tiden blir Reitan nemlig rammet av stadig nye finter og nesestyvere. Selv om han nok fortsatt er et godt stykke unna å gå ned for telling, er det tydelig for alle at han vakler.

I årets tre første måneder har Remas omsetning falt betraktelig, hvis VG gjengir analysebyrået Nielsen rett. I mars skal nedgangen være på svimlende 7,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Som om ikke det var nok, raser Rema nedover på den ferske omdømmemålingen fra Apeland og Reputation Institute, og lander med et mageplask i bunnstriden med Bunnpris.

Kiwi er nå kjeden med best omdømme. Coop er den som fosser fremover i tetfeltet.

Mange årsaker

Skyldes Remas omdømmetap at populære merkevarer har forsvunnet ut av hyllene? David mot Goliat-fortellingene om småprodusenter som blir skviset av mektige kjøpmenn? Elendig sikrede kundedata da Æ-appen ble lansert? At Rema er i ferd med å miste posisjonen som den billigste kjeden? Sannsynligvis alt på en gang. Dramatisk er det åkkesom.

Folk slutter nemlig ikke å spise selv om de slutter å handle hos Rema. De går til konkurrenten.

En del av oss som handler og spiser mat i dette landet mener nok at Rema fortjener juling. Selv har jeg stor forståelse for Reitans Bestevenn-grep, bortsett fra navnet. Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Bunnpris, Joker, Jacob’s, Spar, Eurospar og mye mer) har størst – og økende – makt. En uheldig konsekvens av det er at Norgesgruppen får langt bedre betingelser fra leverandørene, for eksempel Orkla, enn Rema får. Kjedene konkurrerer med andre ord ikke på like vilkår.

De største skal bli de største

Reitan var pukka nødt til å gjøre noe med dette handicapet for å overleve. Se bare hva som skjedde da Norgesgruppen forsøkte å etablere Kiwi-kjeden i Danmark. I forrige uke la de ned samtlige 103 butikker og sparket 1600 ansatte. Hvorfor? «Det har vært krevende å være den minste aktøren i et tøft lavprismarked med mange aktører», sa Norgesgruppens toppsjef Runar Hollevik.

Den minste blir ikke alltid den største. Den siste ikke den første.

Derfor bør vi alle spleise med Ruzicka på blomsterkvasten når han ønsker Reitan god bedring. Dagligvarebransjen i Norge er dysfunksjonell nok som den er, og den blir i alle fall ikke bedre om Rema faller ned i avgrunnen med et langtrukkent «Ææææ».

Alle blir borte

Ser vi på vår nære historie, er det som å lese Agatha Christie’s roman Ti små negerbarn. For 40 år siden var det tusenvis av aktører i det norske dagligvaremarkedet. For et par år siden var det fire. Da ICA trakk seg slukøret ut for å slikke sårene, ble de tre. Snart kan de være to. Et duopol. Den nest sikreste oppskriften på ufullstendig konkurranse, dårlig utvalg og høye priser. Hvor har egentlig konkurransemyndighetene vært? Hvorfor i huleste er Orkla-sjefen mer opptatt av mangfold enn de er?

Et lite tilbakeblikk: I 2007 fikk Konkurransetilsynet Dagligvareprisen for å ha, hold deg fast: «en riktig oppfatning av bransjens situasjon og struktur og dermed konkurranseforholdene i dagligvarebransjen». Hadde jeg vært direktør i Konkurransetilsynet da, ville jeg tatt noen dager på hytta og vurdert hvorvidt tung rus eller eksil ville være det mest effektive virkemiddelet for å dempe skammen. Ti år senere ser vi hvor galt det gikk.

Ikke bare sitt der!

Hadde jeg vært direktør i Konkurransetilsynet i dag, ville jeg tatt en titt på distribusjonsleddet, som eies av kjedene. Det er lett å komme ut av dette markedet, men hvor lett er det å komme inn? Sannsynligvis helt umulig. Og det er ikke et bevis på at vi ikke trenger mer konkurranse, slik kjedene gjerne vil gi inntrykk av.

Konkurransetilsynets muligheter til å gripe inn må styrkes. Etableringshindringer må fjernes. Det må være mulig å gjøre noe med denne farsen.

Hvis ikke, kan vi alltids trøstespise fra Europas tristeste og dyreste dagligvareutvalg - mens vi venter på monopolet.