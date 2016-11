En fortelling gjennom mors blikk | Per Anders Madsen

Hva var det som førte til at 13 år gamle Angelica Heggelund døde i en tømmerhytte på Beitostølen nyttårsaften 2015?

Spørsmålet er stilt mange ganger etter at saken eksploderte i mediene få dager senere. 13-åringen var sterkt avmagret. Moren ble siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Senere er det tatt ut tiltale. Saken kommer opp for retten i april.

Spørsmålet styrer også fremstillingen i Jon Gangdals nye bok Angelica – en varslet tragedie. Det er en hjerteskjærende fortelling om håp og avmakt, bitterhet og raseri, flukt og resignasjon.

Morens historie

Gangdal har tydeligvis kontaktet mange i Angelicas nærmiljø i Lommedalen, men det er tydelig at Angelicas mor er hovedkilden hans.

Derfor er dette i det store og hele hennes historie helt frem til mor og datter isolerer seg på hytta på Beitostølen høsten 2015. De siste par månedene av Angelicas liv vil stå i sentrum for straffesaken, og de holder Gangdal seg klokelig unna.

Morens forklaring på de spiseforstyrrelsene som skulle koste datteren livet, er godt kjent. Angelica ble mobbet allerede på barneskolen, og skolen tok ikke nok fatt i problemet. Senere gjensyn med elever som plaget henne, gjorde det umulig å legge opplevelsene bak seg.

En fortelling om mobbing

Derfor er dette også blitt en bok om mobbing, om måtene det kan skje på, om skolevesenets tunge ansvar, om farene ved prinsippet om at problemene skal løses på lavest mulig nivå. Det fører til at ledelsen ikke kobles inn, og at forpliktende enkeltvedtak ikke blir fattet.

Mobbing har lenge vært et stort tema i norsk skoledebatt, og Gangdal skriver godt om de mange subtile formene for mobbing, med mange referanser til anbefalingene i rapporten fra det såkalte Djupedal-utvalget. Et hovedpunkt der er at all håndtering av mobbeproblematikk må ta utgangspunkt i hvordan offeret opplever sin egen situasjon.

På generelt nivå er det mye å lære. Men hva er egentlig årsakssammenhengen mellom Angelicas opplevelser på skolen og i venneflokken på den ene siden og hennes sykdom og død på den andre?

Stiller spørsmål

«I stedet for å bekjempe årsaken, mobbingen, var hjelpeapparatet mest opptatt av symptomene» uttalte Gangdal da det ble kjent at han jobbet med en bok om Angelica.

Fullt så kategorisk er han ikke nå. Oppsummerende partier, der han samler trådene i forsøksvise overblikk over Angelicas situasjon og psykiske tilstand, munner ofte ut i spørsmål. «Kan det ha vært..?», «Kanskje var det slik at …?

Det er en fornuftig gardering, særlig når han hviler seg så tungt på morens versjon.

Like fullt skildrer Gangdal historien i all hovedsak gjennom morens blikk, selv om referanser til faglitteratur om mobbing og psykiatri gir fortellingen større bredde.

Det er mobbingen som setter i gang en lang rekke kjedereaksjoner av neglisjering, mistenkeliggjøring og mislykte møter med hjelpeapparatet. Till slutt fører det til resignasjon, isolasjon og død.

Alternative forklaringer

Det finnes andre elementer i denne historien, som Gangdal nevner, men som får lite plass, og som ikke løftes frem som alternative forklaringer:

En mor fylt av angst for en voldelig og truende eksmann – Angelicas far. En oppførsel og et kontrollbehov som virker overspent. En grad av intervensjon overfor skole, andre foreldre og venninner av datteren som mange vil stusse over.

Hvordan kan dette ha virket inn på Angelica? Gangdal tangerer spørsmålet så vidt og lar det falle.

Subjektive historier lar seg forene

Nærmiljøet i Lommedalen som føler seg uthengt slapp til i en stor reportasje i Asker og Bærum Budstikke for få dager siden. Her er hovedbudskapet at det ikke fant sted noen mobbing på barneskolen.

Det tankevekkende er at historien i Budstikka og Gangdals bok på mange måter lar seg forene. Så forskjellig kan mennesker oppleve samme hendelsesforløp når ståsted og synsvinkler er så ulike. Særlig når det handler om det vi er aller mest redd for, våre barn.

Et av Gangdals største ankepunkt i denne boken er at ingen tar et helhetlig ansvar for en liten, utsatt familie som styrer mot avgrunnen. Mange aktører kan sitte med biter til puslespillet, ingen setter dem sammen.

Det er et viktig budskap, uavhengig av hvem som til syvende og sist må bære ansvaret for Angelicas død.