Sitatet stammer fra årets vinner av Nobels fredspris Juan Manuel Santos. Det viser både den realismen og idealismen den colombianske presidenten har vist de siste årene.

Han får prisen for innsatsen for å bringe den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet til opphør.

En innsats det er verd å hedre.

Folket sa nei

Derfor var også en fredspris til den colombianske fredsforhandlingene lenge favoritt til å vinne årets pris. Flere mente imidlertid at nei-flertallet i en folkeavstemning sist helg, viste at arbeidet ikke hadde folkets støtte.

Trenger du en rask innføring på hva som skjedde sist helg: Fire grunner til at folket i Colombia sa nei til fredsavtalen med FARC-geriljaen

Det er ikke et godt argument mot årets fredspris. Folket stemte mot avtalen, men «ikke mot fred», som Nobelkomiteens leder Kaci Kullmann Five sa under utdelingen.

Hun har helt rett i det. Det er likevel vanskelig ikke å mistenke at Nobelkomiteen hadde bestemt seg, for deretter å redigere litt på begrunnelsen etter folkeavstemningen.

Uten at det gjør tildelingen mindre god. Kanskje blir den enda bedre fordi den nå legger press på videre samarbeid om en ny avtale.

Pris til den ene siden

Det finnes imidlertid et par dilemmaer ved årets utdeling som det er verd å dvele ved.

Prisen gis til den ene siden av forhandlingsbordet.

Selv om det heter i begrunnelsen at prisen også skal forstås som en hyllest til det colombianske folk og alle parter i prosessen, er det ett navn som står på diplomet.

De fleste som hadde tippet Colombia på forhånd, hadde både Santos og FARC-geriljaens leder Rodrigo Londoño Echeverri, ofte omtalt som Timoleón «Timosjenko» Jiménez, som naturlige mottagere.

Utdelingen av prisen til kun Santos kan vise seg å være problematisk.

Orker du ikke å lese? Her er en oppsummering på video:

FARC kan føle seg forsmådd. Det er et dårlig utgangspunkt, all den tid det ser ut som det er nettopp geriljaen som må gi mest i neste runde av forhandlingene.

Alternativet er at geriljaen tolker dette som en pris til hele prosessen, og dermed også en viss anerkjennelse til deres vilje til å legge ned våpen og en motivasjon til å fortsette.

For det colombianske folkets skyld er det bare å håpe at det er resultatet.

Et instrument

Å gi Nobels fredspris til en fredsprosess er selvfølgelig i Alfred Nobels ånd. Sånt sett er årets mottager en klassisk vinner av Nobels fredspris.

Hvis en fredsavtale nå kommer på plass, vil også Nobelkomiteen kunne smykke seg med å være litt i forkant av begivenhetene. Slik som det viste seg at komiteen var med prisutdelingen i 1993 til Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk.

Men det er kort vei fra det å treffe med timingen til å bli tolket som et instrument i en pågående forhandling.

Her balanserer komiteen mellom to viktige hensyn. Prisen skal være tidsriktig, men det er fremdeles omdiskutert om den skal være med på å forme verden i sitt bilde.

Norges rolle

Det er ikke mulig å snakke om prisen til Colombia uten å se på Norges sterke engasjement i prosessen.

Klart det blir spekulasjoner om Norges rolle i fredsprosessen og Nobelkomiteeens uavhengighet - med det rette.

Ingen kan ha unngått å få med seg utenriksminister Børge Brendes (H) store sorg over folkeavstemningen sist helg. Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for forhandlingene. Arbeidet startet sågar i 2012 på Hurdalsjøen Hotell i Akershus.

Å gi prisen til en prosess som fremdeles er så viktig i norsk utenrikspolitikk, vil skape grobunn for spekulasjoner.

Og så kan en argumentere med å si at å ikke gi den til prosessen på grunn av det norske engasjementet hadde vært minst like vanskelig.

Norske politikere og Nobelkomiteen har siden den kontroversielle utdelingen til kineseren Liu Xiaobo i 2010 stått hardt på komiteens uavhengighet. Kineserne tror ikke på det. Etter årets prisutdeling, har de nok flere med seg.

Den naturlige historiske parallellen her er prisen i 1994 til Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin og arbeidet med Oslo-avtalen.

Med tanke på situasjonen i Midtøsten i dag, er det bare å håpe at prisen til Colombia fører til et langt mer fredelig resultat.

helene@aftenposten.no

Snapchat: Skjeggesnap

Instagram: Skjeggegram

Flere kommentarer fra samme kommentator: