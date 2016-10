En kamp på liv og død, om tall og prinsipper | Frank Rossavik

Frank Rossavik

Chicago, Illinois, 24. oktober

Det er søndag morgen og den afroamerikanske Uber-sjåføren nekter å tro at jeg skal til adressen jeg har tastet inn i appen. Han ber meg sjekke en gang til. Jeg forsikrer at jeg skal til 7800 South Indiana Avenue. Der er det en kirke, sier jeg, hvorpå sjåføren virker enda mer uforstående.

Vel fremme ved Greater Institutional A.M.E. Church i det som ser ut som et fredelig nabolag, ser sjåføren nervøst i alle retninger. Han ber meg så sjekke om døren til kirken er åpen. Hvis ikke, må jeg komme raskt tilbake. Døren er åpen. Sjåføren viser tommel opp og kjører.

Kirken ligger i en av Chicagos sørlige sentrumsbydeler. Det er her det smeller, støtt og stadig. Til nå i år er 588 mennesker blitt drept i byen, de aller fleste med skytevåpen. Tallet vil passere 600 lenge før året er omme. Chicago har 2,7 millioner innbyggere.

Norge har fem millioner innbyggere – og noterte 23 drapsofre i fjor.

Trump bruker Chicago

Chicago er likevel et stykke fra drapstoppen i USA. Detroit, Oakland og Memphis er i tet. Det er visse bydeler i Chicago som er ille.

Når Donald Trump går i kompromissløst forsvar for det andre grunnlovstillegget, det som gir borgerne rett til å ha våpen, bruker han nettopp Chicago som eksempel. Han gjorde det også i den siste tv-debatten mot Hillary Clinton.

Storbyen ved Lake Michigan egner seg for Trump av to grunner. For det første tenker amerikanere straks på svarte når det vises til Chicagos voldelige bydeler. Slik spiller den republikanske presidentkandidaten på den vanlige forestillingen blant hvite konservative om at det stort sett er afroamerikanske (og latinamerikanske) gjenger i storbyene som skyter på hverandre. Høye drapstall utgjør følgelig ikke noen grunn til å hindre lovlydige hvite i å eie våpen.

Dette stemmer nok langt på vei, men hvor korrekt det er, er ikke så lett å si. Våpenlobbyen presser politikerne til å forby utarbeidelse av robust statistikk på området – det anses nemlig å true retten til å eie våpen.

Drar over grensen

Den andre grunnen til at Chicago er et argument for Trump, er at byen har strenge våpenlover. Han pleier å slå ut med hendene når han sier det: Se på Chicago, det blir ikke færre drap av strenge lover! Han legger gjerne til at våpen som brukes til drap, ofte er stjålet.

– Det Trump ikke sier, er at Chicago bare ligger en kort kjøretur fra Indiana, og der er våpenlovene helt annerledes. 60 prosent av Chicagos skytevåpen kommer fra Indiana, sier Mark Walsh i den frivillige organisasjonen Illinois Council Against Handgun Violence.

– Folk kan alltids kjøre til en nabostat. Det er derfor vi trenger sterke føderale lover, for eksempel for obligatorisk bakgrunnssjekk av våpenkjøpere, i alle fall for de farligste våpnene, sier Walsh. Jeg intervjuer ham på kontoret i sentrum av Chicago.

Viktigere valgkampsak enn før

Slike restriksjoner er hva demokratenes kandidat Hillary Clinton ønsker. Hun må – som alle andre – legge til grunn at den amerikanske grunnloven gir en sterk beskyttelse for borgeres rett til å eie våpen, men akkurat i spørsmålet om bakgrunnssjekk, kan hun støtte seg til et stort antall meningsfeller også blant Trumps tilhengere.

Våpenspørsmålet er viktigere i 2016-valgkampen enn på lenge. Etter mange massedrap de siste tiårene, har demokratene trappet opp kampen for strengere våpenlover. Clinton antas å være villig til å ta en fight med våpenlobbyen. Trump har gått lenger i motsatt retning enn republikanerne historisk har pleid å gjøre.

Mitt kirkebesøk skyldes at samme Mark Walsh – to dager etter intervjuet – er invitert til å tale til menigheten om behovet for strengere våpenlover.

Frank Rossavik

Sang under tvang

Kirken er liten, gammel, enkel og vakker. Utenom Walsh og meg, er alle i kirkerommet afroamerikanere. Oppmøtet er så som så. Det er nesten like mange korsangere, musikere og prester bak alteret som kirkegjengere foran. Engasjementet er det likevel ingenting å si på.

Alle synger, leser bibeltekster, ber, kommer med tilrop og applauderer. Jeg holder lav profil ytterst på en benkerad. En av de kvinnelige prestene ser det. Til min forskrekkelse, går hun ned fra alteret og rett bort til meg. Hun hjelper meg myndig i gang med tekstlesing og salmer. Jeg har ikke noe valg. Alle skal med.

Like etter blir gjestene presentert fra prekestolen, Walsh og journalisten fra Norge. Brakende applaus. Hele menigheten stiller seg i kø for å gi meg klemmer mens orkesteret spiller. Jeg har knapt følt meg mer velkommen noe sted.

Endelig, omsider, slipper Walsh til og jeg kan mine bilder. Han får latter, applaus og entusiastiske tilrop for nesten hver setning. – Undersøkelser tyder på at antallet amerikanere som kjøper våpen synker, mens antallet solgte våpen stiger, sier han. – Mange amerikanere eier altså mange våpen. Hvem i all verden trenger tre halvautomatiske rifler for å gå på jakt eller for å beskytte seg mot innbruddstyver?

Kennesaws berømte våpenlov

For noen dager siden var jeg i Kennesaw i Georgia. Småbyen med 35.000 innbyggere, like nord for metropolen Atlanta, er verdensberømt blant spesielt interesserte: Her er alle påbudt å ha skytevåpen og ammunisjon. Har man ikke våpen, kan man ilegges en bot.

Jeg var litt spent før ankomst. Hva med utenbys besøkende? Ville jeg få tildelt lånerevolver av hotellresepsjonisten?

Svaret er nei, og det visste jeg jo strengt tatt, for Kennesaws våpenlov blir ikke håndhevet. Den er symbolsk, vedtatt i 1982 i en slags protest mot at byen Morton Grove i Illinois vedtok forbud mot håndvåpen.

Våpentilhengerne i USA elsker å sammenligne utviklingen i de to byene etter at lovene ble vedtatt. I Morten Grove viste statistikkene ingen endring i kriminaliteten. Tallene for voldskriminalitet gikk til og med litt opp. I Kennesaw falt kriminaliteten drastisk, for eksempel ble det langt færre innbrudd og ikke noe nytt drap før flere år etterpå – og det skjedde med kniv.

Senere har kriminaliteten tatt seg opp igjen i Kennesaw, men ifølge det lokale politiet skyldes dette stor befolkningsvekst.

Frank Rossavik

Gir lav kriminalitet

– Da loven ble vedtatt hadde Kennesaw 5000 innbyggere. Siden er tallet blitt mangedoblet, men vi har den samme kriminalitetsraten i dag som den gangen. Normalt vil kriminaliteten øke når byer vokser, men det har vi sluppet. Vi har færre lovbrudd pr. tusen innbyggere enn de fleste steder i Georgia, sier politiinspektør Craig Graydon ved Kennesaw Police Department.

Årsaken er, mener han, at kriminelle regner med at de kan komme til å bli møtt med skytevåpen.

Graydon er en entusiastisk tilhenger av det andre grunnlovstillegget og eier selv flere våpen privat. Han vil ha færrest mulig restriksjoner.

Politiet vet ikke engang hvor mange som eier våpen i Kennesaw, men inspektøren gjetter på 60 prosent av husholdningene.

– For de fleste amerikanere er våpen noe som symboliserer uavhengighet og øker sikkerheten. De fleste drapene skjer i storbyer, ofte som del av gjengoppgjør og med stjålne våpen, sier Graydon, som anslår at han er blitt intervjuet om saken om lag 400 ganger.

Frank Rossavik

Wildmans tese

Antagelig er våpenloven Kennesaws største turistattraksjon. En av de andre heter Dent Myers. 85-åringen er mest kjent som Wildman, og eier krambuen Wildman’s Civil War Surplus like om hjørnet fra politistasjonen.

Her finnes et mylder av effekter, fremfor alt det mest kjente sørstatsflagget. Flagget var ikke det offisielle flagget for statene som forsvarte slaveriet under den amerikanske borgerkrigen, men det var i bruk og har overlevd som symbol på Konføderasjonen av statene som tapte borgerkrigen.

Flagget er kontroversielt nok. I tillegg fant jeg Ku Klux Klan-effekter og annet som ikke er så bra.

Wildman selv er en mild mann, men til enhver tid bevæpnet med tre revolvere, en Derringer og to .45 Colt.

– Visse etniske grupper skyter folk uten grunn. Vi skyter bare når vi har en grunn, sier Wildman.

Han vil stemme på Donald Trump, men ikke fordi han er så begeistret, han er bare det minste av to onder. Det samme sier hans assistent, Marjorie.

Frank Rossavik

Splitter ganske skarpt

Butikken selger et eget hefte som forteller om alle den lokale våpenlovens velsignelser. Det står side om side med et hefte om «invasjonen» av sørstatene under borgerkrigen fra 1861–65.

Liberale og progressive amerikanere vil nikke, og si at ja, våpenfantastene er som regel også reaksjonære og rasister. Det er ikke helt sant. Våpenspørsmålet deler amerikanerne ganske skarpt, men det er ikke bare de mest konservative som er for våpenfrihet.

I valget mellom behovet for å beskytte retten til å eie våpen og behovet for å kontrollere våpensalg, velger 82 prosent av republikanerne det første, mens kun 22 prosent av demokratene gjør det. Men hele 56 prosent av de uavhengige velgerne, slutter seg til republikanerne.

I Kennesaw spurte jeg alle jeg traff i løpet av to døgn, og alle var helt for loven. Bartenderen Paul fra Haiti, som selv ikke eide våpen, var full av lovord: – Vi kan gå hjemmefra uten å låse. Det finnes ikke kriminalitet her!