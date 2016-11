En parodi av et presidentvalg | Frank Rossavik

Det er ikke mulig å parodiere dette presidentvalget. Her er det bare å velge å vrake fra virkeligheten.

Ta Donald Trump: Først buldret han i vei om at «systemet er rigget» fordi Det føderale politiet (FBI) nøyde seg med å gi Clinton skarp kritikk for den private e-postserveren hun holdt seg med som utenriksminister og ikke anbefalte tiltale.

Så gjenåpnet FBI plutselig etterforskningen midt i valginnspurten, hvorpå en sjeldent blid Trump sa at «systemet er kanskje ikke rigget likevel».

Søndag kom like plutselig beskjeden fra FBI om de nye e-postene ikke inneholder noe straffbart, og at man derfor fastholder anbefalingen om at Clinton slipper tiltale.

Straks var Trump ute og gjenopptok anklagen om at systemet er «Clinton er beskyttet av et rigget system».

Denne mannen vil altså bli president i verdens mektigste land.

Comeys påfunn

Eller ta FBI-direktør James Comey: Midt i valgkampinnspurten slapp han sin bombe om at han hadde gjenopptatt etterforskningen av e-postsaken. Årsaken var at det hadde dukket opp nytt materiale.

Comey må ha visst at utspillet ville få dramatisk virkning i valgkampen. Han kjente selvsagt også til loven som forbyr folk som ham å foreta seg ting som kan påvirke valgkamper.

Vi er mange som venter spent på Comeys memoarer, men jeg vil anta at han gjorde som han gjorde fordi han ville bidra til åpenhet og fordi det å la være å fortelle om den gjenopptatte etterforskningen også ville være å påvirke valgkampen, i det siste tilfellet ved å holde tilbake informasjon.

Sannheten kan være mindre pen. Det vil nok bli klarlagt senere en gang.

Kompensasjonsdømming?

I alle fall kunne amerikanske medier deretter – med henvisning til anonyme kilder i FBI – raskt melde at den nye etterforskningen umulig ville kunne avsluttes før valget.

Nå viste det seg altså at det kunne den likevel.

Man behøver ikke å være Trump for å undre seg over denne lynetterforskningen.

Opptrer Comey som en av disse mindre begavede fotballdommerne som først gjør en feil til det ene lagets fordel for så å kompensere med en feil i det andre lagets favør, etter i mellomtiden å ha fått kjeft fra publikum og det ene lagets trener?

Trumps nære allierte, Newt Gingrich, var i alle fall raskt på banen med en anklage om at FBI har bøyd seg for press.

Clinton-vennlige CNN var derimot raskt ute på sin nettside med foto av en begeistret demokratisk kandidat, under tittelen «All clear».

Som i bananrepublikker

Og ja, FBIs siste utspill, bare to dager før valget, og på et tidspunkt der Clinton fortsatt leder på meningsmålingene, er nok den siste spikeren i Trumps kiste.

USA har for tiden pinlig mange likheter med land som ikke er avanserte demokratier. En hemningsløst populistisk forretningsmann stiller til presidentvalg mot konen til en tidligere president, begge deler godt kjent fra land sør for USA.

Alle de øvrige viderverdighetene er også fullt på høyde med det beste (eller verste) fra kontinentet for øvrig. Til og med anklager om valgfusk og fare for vold på valgdagen er med.

Den eneste trøsten for oss som ser på, uten å være i humør til å gripe etter popcornet, er at utfallet nå sannsynligvis og heldigvis blir det minst parodiske av de to mulige.