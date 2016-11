Er det så ille om USA og Russland snakker mer sammen? | Helene Skjeggestad

Inge Grødum

Amerikanerne har valgt en leder som høylytt har erklært at han ikke ønsker ledertrøyen i verdenspolitikken.

USA gjør for mye for å løse andres problemer, sier Donald Trump, og resten av Vesten skjelver i buksene – med god grunn.

Verden er nå mer uforutsigbar enn den har vært på lenge.

Handlingsrommet

Blir det som USAs nyvalgte president har sagt, åpner det seg et handlingsrom i verdenspolitikken. Riktignok har også Barack Obama ført en mer tilbaketrukket utenrikspolitikk, særlig i Midtøsten. Men blir det som Trump har signalisert, oppstår det et nytt maktvakuum.

Det store spørsmålet er hva eller hvem som vil fylle dette rommet.

Med et svekket EU og Europa, er det ikke rart at flere peker mot et stadig mer selvhevdende Russland.

Siden landet annekterte den ukrainske Krim-halvøya i 2014, har forholdet mellom Russland og USA og Europa vært svært dårlig.

Samtidig har Vladimir Putins Russland rustet opp både sitt tradisjonelle militære apparat og sin innsats i cyberkrigen.

Russisk militærmakt?

Enkelte er derfor svært bekymret for at maktvakuumet etter USA vil fylles av russisk militærmakt.

En av disse er Kjetil Stormark, som i Aftenposten onsdag hevder at Trumps utspill tolkes i retning av at handlingsrommet for en ekspansjonistisk, russisk utenrikspolitikk nå blir større.

Stormark viser til utplasserte missilsystemer i Kaliningrad i Østersjøen og advarer mot Russlands neste trekk i land som «Iran, Tyrkia og Jemen».

Samarbeid?

I Russland har det vært lite krigshissing å spore de siste dagene. Fra russisk side blir istedenfor samarbeid og samtale trukket frem som fremtiden mellom Russland og USA.

I sin gratulasjon skriver Vladimir Putin at han ønsker en «konstruktiv dialog med Washington, basert på likhet, gjensidig respekt og ved å ivareta begge parters ståsted».

At det russiske parlamentet jublet over valgresultatet, har vel så mye med at erkefienden Hillary Clinton ikke vant, som at Trump stakk av med seieren.

Hovedprinsipper

Stormark tolker Russlands krigsvilje langt, men det vil også være naivt å tro blindt på den russiske versjonen om samarbeid og samtale.

Som så ofte i sikkerhetspolitikkens verden, ligger et mer sannsynlig scenario for russisk fremferd under Trump et sted mellom disse to spådommene.

Russlands opptreden de siste to årene er blitt beskrevet som uforutsigbar. Det er riktig at Putins vilje til å sette makt bak ordene, har vært overraskende på de fleste.

Likevel følger Russlands handlinger i både Ukraina, Syria og FN noen hovedprinsipper i russisk utenrikspolitikk som ikke burde overraske noen.

Det nære utland

Det første er sfærepolitikken. I russisk utenrikspolitikk eksisterer det et område definert som Russlands «nære utland». Generelt kan disse områdene deles inn i fire regioner: De baltiske landene, Kaukasus, Sentral-Asia og Ukraina, Hviterussland og Moldova i Øst-Europa.

Båndet til de baltiske landene er mye svakere enn til de andre tre regionene. Det er en grunn til at de baltiske landene er blitt medlem av både NATO og EU uten ståhei, mens Russland gikk inn i Ukraina da Kiev ønsket å nærme seg Europa.

Så lenge Russland beholder innflytelse i særlig de tre sistnevnte regionene, finnes det ingen gode holdepunkter for at landet vil føre en ekspansjonistisk utenrikspolitikk i for eksempel Norge.

Behovet for å sitte rundt bordet

Et annet gjennomgående prinsipp er Putins behov for å bli sett og hørt. Dette er tydelig i Syria-krigen hvor Russland har gjort seg til en mektig aktør.

Målet til Russland har aldri vært å «ta over» Syria. Det handler om å beskytte prinsippet om at regimer i suverene stater ikke skal styrtes utenfra. I dette tilfellet fører det til en støtte av en gammel alliert, den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Hvis Putin i tillegg får testet militært utstyr, bekjempet tsjetsjenske terrorister og får sette «det moralsk forfalne Vesten» i forlegenhet, er det selvfølgelig en bonus.

Snakke sammen – med store tap?

Som de fleste analyser i disse tider, er også denne preget av stor usikkerhet all den tid ingen vet hvordan Trump vil oppføre seg som president. Det er mye usikkerhet knyttet til hva han tenker om NATOs fremtid. Legg også til at det er en stor sjanse for at enkelthendelser og uttalelser kan gjøre et godt forhold dårlig rimelig fort.

Men består rammeverket av maktkonstellasjonene med NATO i spissen også under Trump, kan man se for seg at den tilsynelatende gode tonen mellom USAs nyvalgte president og Putin vil føre til samarbeid i krigen i Syria. I neste omgang kan det også sørge for at Ukraina havner lenger inn i Vestens blindsone.

Fra et idealistisk ståsted smerter det å tenke på en Assad som forblir ved makten, økt frykt i Baltikum og en glemt katastrofe i Ukraina.

Fra et realpolitisk ståsted, er det ikke nødvendigvis så ille at lederne for USA og Russland har en god tone og snakker sammen. Den negative spiralen med opprustning på begge sider, har ikke vært bra for noen parter.

Det avgjørende er hva som blir resultatet av samtalene. Målet må være mindre spenninger i verden, uten at prisen blir for høy.

