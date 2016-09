Erdogans Tyrkia sparer ikke på pengene | Per Kristian Haugen

Tyrkia står midt oppe i sin verste politiske krise på flere tiår, men president Recep Tayyip Erdogan behersker fortsatt kunsten å imponere.

Det var ikke spart på noe da han nylig åpnet den tredje broen over Bosporos-stredet ved innseilingen til Svartehavet.

Tyrkia har bygd en av verdens største hengebroer: 1,4 kilometer lang, med åtte kjørefelt for biler og dobbeltspor for høyhastighetstog. Prisen tilsvarer 25 milliarder kroner.

For Erdogan var broåpningen 26. august et strålende eksempel på nasjonsbygging. Store ord ble sagt om at Tyrkia knytter Europa og Asia nærmere sammen.

En sterk hersker

Erdogan liker å plassere seg i en historisk sammenheng. Broen er oppkalt etter Yavuz Sultan Selim, som direkte oversatt betyr «sultan Selim den strenge». Under hans styre tidlig på 1500-tallet ble det tyrkiske riket tredoblet. Han lå stadig i krig med naboene, ikke minst Iran.

Selim var en kompromissløs forkjemper for sunni-islam. Det gikk hardt ut over de tyrkiske alevittene, som tilhører sjia-grenen av islam. De ble anklaget for å være et lydig redskap for Iran, den sjia-muslimske stormakten i Midtøsten den gang som nå. Opptil 40 000 alevitter skal ha blitt drept.

Trenger ny vekst

Politisk og historisk symbolikk kan ikke skjule at Erdogan sliter med å gi landet sitt et økonomisk løft.

Tyrkia trakk i fjor til seg 40 prosent av alle investeringer som private firmaer gjorde i infrastruktur på verdensbasis. Det viser tall fra Verdensbanken. Totalt inngikk Tyrkia avtaler til en verdi av omkring 375 milliarder kroner.

Bygg og anlegg står for 6 prosent av brutto nasjonalprodukt, og sektoren gir arbeid til to millioner mennesker.

Staten satser stort

Den tyrkiske staten har også opprettet et investeringsfond med oppgaver som ligner på de norske oljefondet - bare med den forskjellen at Tyrkia ikke har noen oljepenger. Ifølge Reuters skal det sprøytes inn et beløp på mer enn 1600 milliarder kroner fra statskassen.

Regjeringen gir lite innsyn i planene, noe som er et generelt problem i Tyrkia. Det er sannsynlig at mye vil gå til prosjekter som gir politisk prestisje, eksempelvis byggingen av en gigantisk hovedflyplass for Istanbul.

I 2023 feires 100-årsdagen for den tyrkiske republikken, og Erdogan ønsker et ettermæle på linje med landsfaderen Mustafa Kemal Atatürk.

Stemningen har snudd

Dagens skepsis til Erdogans økonomiske politikk står i sterk kontrast til begreistingen etter at han kom til makten i 2003. Da ble han hyllet internasjonalt som en økonomisk mirakelmann.

Sannheten er at han arvet en fiks ferdig reformpolitikk fra den anerkjente økonomien Kemal Dervis, finansminister fra 2001 til 2002 under statsminister Bülent Ecevit.

Sentralbanken fikk større handlefrihet, inflasjonen kom under kontroll og utenlandske investorer sto i kø. Millioner av tyrkere tok spranget opp i middelklassen. Optimismen økte enda noen hakk da Tyrkia åpnet forhandlinger om EU-medlemskap i 2005. De pågår som kjent ennå.

Ble kraftig overvurdert

Erdogans islamistparti AKP fikk ufortjent ros for sine avanserte økonomiske ideer. Mangelen på slike ble først tydelig da veksten begynte å synke fra 2011 og utover, samtidig som korrupsjonen spredte seg.

Tyrkia har havnet i en felle som er mest kjent under sitt engelske navn - «the middle income trap». Fenomenet dreier seg om at fattige land ofte opplever imponerende vekst inntil de kommer opp i gruppen med middels inntekt. Da stopper fremgangen plutselig.

Det finnes metoder for å komme videre, men mange regjeringer mangler politisk vilje til å bruke dem. Noen av tiltakene - som å reformere skolesystemet - er da også både kostbare og tidkrevende.

Behov for sterke institusjoner

En annen metode er å skape frie og uavhengige institusjoner med klare ansvarsforhold. Ikke nødvendigvis dyrt, men ofte ekstremt ubehagelig for de etablerte makthaverne i landet.

Erdogans «løsning» er politisk overstyring av økonomien i kombinasjon med raus pengebruk. Det holder ikke i det lange løp.

Saken blir ikke bedre av at omkring 50 000 forrretningsfolk er satt under etterforskning siden det mislykkede kuppforsøket i juli. Til sammen eier de 130 000 små og store bedrfiter. Omtrent halvparten av disse er nå enten stengt eller satt under statlig administrasjon, ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Gülen-tilhengere skal fjernes

Eiernes «forbrytelse» består i at de tilhørte Tuskon, en næringslivsorganisasjon som mistenkes for å inngå i nettverket til den religiøse lederen Fethullah Gülen.

Erdogan ser ikke ut til å forstå at hans jakt på mulige kuppmakere skaper grunnleggende tvil om rettssikkerheten i Tyrkia. Han sender dermed et forferdelig signal til potensielle investorer

Tyrkisk økonomi kan gå mot en tung høst.

