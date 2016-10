Erna Solberg er forsynt med grønt | Trine Eilertsen

Den som er slem, kan si at det omfangsrike, norske statsbudsjettet står og faller på noen titalls øre i bensinavgift. Det fremstår som ganske marginalt i et budsjett på 1300 milliarder kroner. Men akkurat disse ørene er større enn seg selv. For både regjeringspartiet Frp og støttepartiet Venstre er de en del av partienes DNA. Venstre elsker avgifter på drivstoff, mens Frp er villig til å velte regjeringer på drivstoffavgifter.

R-ordet

Ordet «regjeringskrise» har ikke blitt brukt særlig ofte de siste tre årene, men nå dukker det opp både her og der. Venstres tillitsmannsapparat «raser» mot Regjeringen og partileder Trine Skei Grande forsøker å løse floken ved å slå fast at hun ikke tar Erna Solberg (H) alvorlig. Statsministeren kan da ikke mene i fullt alvor at hun ikke vil forhandle mer om det grønne skatteskiftet?

Jo, det kan Solberg. For her står Venstre litt for alene.

Felles skjebne i sentrum

Venstres problem kan illustreres ved å ta en titt på skjebnekompis KrF. De to slo seg sammen da tilbudet om en samarbeidsavtale med Høyre-Frp-regjeringen kom etter valget i 2013. Vi sier ja til avtalen, men ingen av oss er store nok til å påvirke i en grad som merkes uten at vi står sammen, var vurderingen. De har holdt sammen med forbilledlig standhaftighet i disse tre årene. KrF uttrykker også en slags støtte til Venstre i saken om drivstoffavgifter og grønt skatteskifte. Men det er verdt å legge merke til at støtten er heller vag.

Miljøpartiene mot resten

For selv om alle partiene på Stortinget bekjenner seg til Paris-avtalen og løftene om å kutte utslipp med 40 prosent innen 2030, er det høyst ulike syn på hva som skal til for å komme dit. Transport, som står for en femtedel av de norske utslippene, er en sektor der mye må skje de neste årene. Venstre, SV og MDG er tydeligst på at vi ikke kommer utenom å gjøre det vondere å bruke biler som går på fossilt drivstoff. Adferd må endres raskt hvis vi skal kutte nok utslipp de neste par årene til å være på en troverdig vei frem mot 2030. Det må koste, og det må svi, er erkjennelsen her.

Omsorg for distriktene

KrF og Senterpartiet vil også kutte utslipp, men de er bekymret for distriktene og bøndene. Senterpartiet langt mer enn KrF - der har Venstre ingenting å hente i denne saken. Men heller ikke KrF er så glad for at de som bruker bilen mest, og som har få eller ingen alternative transportformer, skal rammes. Krf blir lettere enig med Høyre og Frp i denne saken.

De tre store

Arbeiderpartiet sier ikke så mye om det grønne skatteskiftet, og det er ikke så rart. Partiet er mer forsiktig med avgifter enn både Høyre og Frp er i øyeblikket, og alle de tre partiene gruer seg for å utfordre store velgergrupper med upopulære bilavgifter. De er oppmerksom på hvor lett de blir kritisert for å straffe dem som er avhengig av bil, og i et grisgrendt land som Norge er det mange.

Da statsbudsjettet kom reagerte Ap med generelle vendinger om at Regjeringen ikke leverer på klima. Men det er ikke enkelt å tolke partiets holdning til den grønne skattepakken til Solberg og Jensen.

Venstres problem

Inne her et sted finner vi Venstres problem. I KrF er det en løpende debatt om hvorvidt partiet heller bør samarbeide med Arbeiderpartiet etter valget neste år, og det er en reell mulighet for at KrF går til valg uten bindinger til hverken høyre eller venstre. Venstre er langt mer tydelig på at partiet er en del av et borgerlig styringsalternativ. Venstre ligger politisk et godt stykke fra Ap i kjernesaker for begge partiene, som innvandring, arbeidsliv og klima. Men den tøffe retorikken fra Trine Skei Grande gjør at Venstre nå først og fremst er et klimaparti, der de andre sakene blir sekundære. Det er fornuftig i konkurransen om klimavelgerne, som MDG og SV også kjemper om, men det er et vanskelig sted å være hvis veien til makt går gjennom en blå regjering.

Venstre, som alltid kjemper mot sperregrensen, har i perioder lekket velgere til både Ap og Høyre. Til Ap fordi de støtter Frp i regjering, til Høyre fordi klimafokuset blir for snevert for en del venstrevelgere. Venstre er jo også småbedriftenes, gründernes og de genuint liberales parti.

Lettere liv på utsiden?

Når partier som KrF og Venstre lefler med å byte samarbeidsavtalen, er det ikke fordi de ikke lenger vil ha innflytelse. Det er fordi prisen for innflytelse blir for stor. Det kan minne om situasjonen partiene i den rødgrønne regjeringen var i vinteren og våren 2013, i følge Jens Stoltenbergs bok «Min historie». De vurderte å gå fra hverandre fordi samarbeidet var tungt å drasse på i valgkampen. Det kostet for mye. Et brudd kunne nok ha gagnet Arbeiderpartiet den gangen, men det vil ikke gagne Høyre hvis det skulle skje i vinter.

Erna Solbergs problem

Skulle samarbeidsavtalen ryke, har Solberg åpenbart et problem. Hun mister grunnlaget for et troverdig regjeringsprosjekt ved valget neste høst, og veien ligger åpen for Jonas Gahr Støre.

Siden Venstre er ukens parti, er det naturlig å spørre hva venstrevelgerne vil synes om det. De av dem som ikke allerede har gått til Ap i skuffelse over at partiet støtter Frp i regjering, kan bli opprørt, og gå til Høyre. I tillegg har Venstre fortsatt et politisk problem. Venstre og SV har sørget for freding av Lofoten og Vesterålen når de har sittet i regjering, eller har hatt en samarbeidsavtale med en regjering. Uten den tette tilknytningen, er ikke den seieren garantert.

Frp har en grense

Skulle Venstre på et eller annet vis få viljen sin, får Erna Solberg et nytt, akutt problem. For hos samarbeidsparner Frp er det uaktuelt å gi mer til Venstre. Frustrasjonen over at Venstre og KrF står i veien for mye Frp-politikk, står ikke tilbake for misnøyen i Venstre og KrF.

Regjeringen står foran sin tøffeste høst, og den kan ikke skylde på medier og spill. Ryker den, er det på grunn av ekte politiske forskjeller.