Et julemarked med sørgeflor | Nils Morten Udgaard

Nils Morten Udgaard, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten

Julemarkedet i Berlin åpnet igjen tre dager etter trailer-attentatet, uten festmusikk og kulørte lamper, men med de samme historiske kulisser: Den nyoppussede ruinen etter «Keiser Wilhelms minnekirke», som har vært ruin lenger enn den har vært kirke, på Rudolf Breitscheids Plass – oppkalt etter en arbeiderleder og prøyssisk innenriksminister drept i nazi-konsentrasjonsleiren Buchenwald.

Det er dette Tyskland og Europa som nå opplever sin egen krise, og samtidig må forholde seg til et – kanskje – nytt USA. Her har vi sett et underlig rollebytte etter valget av Trump: Litt forsinket gratulerte forbundskansler Angela Merkel USAs nye leder med hevet pekefinger: «Tyskland og USA er knyttet samme av felles verdier», skrev hun: «Demokrati, frihet, så vel som respekt for lov og rett og for hver enkelt persons verdighet, uavhengig av deres opprinnelse, hudfarge, tro, kjønn, seksuell orientering eller politiske synspunkter».

Dette er som tatt rett ut av den tyske grunnloven, som nettopp USA var med på å forme etter 1945. Vårt fremtidige samarbeid, sa Merkel, vil være «basert på disse verdiene».

Eleven setter opp betingelser for sin gamle lærer.

Det vitner om selvbevissthet. Merkel stiller i september til valg for en fjerde fireårsperiode. Og hun bekjenner seg til klassiske liberale verdier, i en tid da flere velgere enn før søker til autoritære, illiberale og nasjonalistiske ledere.

«Ideologiske lenker»

I Øst-Europa ble Trump derimot ønsket velkommen. Han befrir Europa fra «ideologiske lenker» og gjør slutt på det «liberale ikke-demokrati», sa Ungarns leder Viktor Orban. Tsjekkias president Milos Zeman ønsket Trumps kamp mot radikal islamisme spesielt velkommen. Hans forgjenger i Praha, Vaclav Klaus, venter nå en «kjedereaksjon» i europeiske land.

«En verden av politisk korrekthet», som har «avfunnet seg med den vestlige sivilisasjons tilbakegang», er fjernet av USAs velgere, mente han i den tyske avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Dette er en dragkamp som kan få nye aktører i Europa: Trumps sjefsstrateg, den høyre-ekstreme Steve Bannon, vil ha på plass egne kontorer i Berlin, Paris og Amsterdam – i tre EU-land med valg i år.

En ny tysk høyreside

Merkels kristelig-demokrater (CDU) har regjert lengst siden krigen, og nå beveget seg inn mot sentrum. For første gang får landet et parti til høyre for CDU, «Alternativ for Tyskland» (AfD) på nasjonalt nivå. AfD ventes å ta mellom 10 og 15 prosent av stemmene.

I det østlige Tyskland har partiet hentet godt over 20 prosent ved delstatsvalg, og selv i Baden-Württemberg i vest tok det 15 prosent i fjor høst, under flyktningkrisen. AfD er først og fremst et anti-innvandringsparti, med sterkt EU-kritiske holdninger. Men det har sort sett klart å holde nynazister unna, ledet av den 41-årige Frauke Petry, en entreprenør fra Sachsen i øst, med fire barn og doktorgrad i farmasi. Hun er ingen «skinhead». Vi kan betrakte partiet som et stykke normalisering av tysk politikk, når nazi-årene kommer på avstand.

Problemet i tysk politikk er at Merkel i to av sine tre perioder ved makten har styrt sammen med sosialdemokratene – for tiden med 80 prosent av de folkevalgte i Forbundsdagen bak seg. Da søker misfornøyde til andre og til dels nye partier, i et opprør mot veletablerte makthavere.

EUs mange utfordringer

EU og Tyskland står overfor nye og store utfordringer: Brexit vil krympe EU. Usikkerheten vokser: Britene har ennå ikke lagt en plan for sin utmarsj; det konservative parti og regjeringen er dypt splittet, om en «myk» eller en «hard» Brexit.

Blir regjeringen ikke enig, og setter i gang den formelle utmeldelse, har den to år på seg og kan risikere at EU bare sitter stille og venter på at tiden og britene går ut. Nå snakker flere og flere i London om en EØS-løsning, som en overgangsordning. Da May nylig ringte EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker for å be om forhåndssamtaler, fikk hun et klart «nei». Det var «en temmelig kort» samtale, het det i Brussel etterpå.

I Ukraina-striden står russerne stille. De ser at ikke bare Trump, men også den sannsynlige vinner av Frankrikes presidentvalg i mai – den borgerlige Francois Fillon – krever at «Europa får en langsiktig strategi overfor Russland, og ikke bare handler ut fra følelser». Nederlenderne vil kun godta visumfrihet for ukrainere mot et vedtak om at Ukraina ikke skal bli medlem av EU eller NATO. Merkels klare linje overfor Moskva i Ukraina, med støtte fra Polen, er i ferd med å undergraves.

Ikke i oppløsning

Bildet av et EU i oppløsning stemmer ikke med brede meningsmålinger som – i august i år – sa at 62 prosent av hele EUs befolkning ville stemme for å bli i EU. Det er opp fra 57 prosent fra før Brexit. Målingen fra den tyske Bertelsmann-stiftelsen viser en økning i støtten for EU i alle de store EU-landene. Selv i Storbritannia, med 56 prosent – mot 49 prosent før folkeavstemningen i juni.

Vi ser en generell støtte for EU-samarbeidet – som et Europas felles instrument i en farlig verden, for å møte terror og globalisering, og skape økonomisk balanse overfor USA og landets IT-giganter.