Et minnested kan etableres på Utøya-kaia uten krigserklæring fra lokalmiljøet. | Per Anders Madsen

«Vi vil se om det er mulig å etablere et nasjonalt minnested på Utøya-kaia. Og da mener jeg ikke bare teknisk mulig, men om det er mulig ut fra lokalsamfunnets oppfatning.»

Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim betrakter litt nølende dem som hadde samlet seg til åpent møte på Sundvollen oppvekstsenter onsdag kveld.

Det var et forsøk på å slå an en ny tone. I striden om minnested i Hole har det ikke vært slik. På Sørbråten opplevde naboene at de ble stilt overfor et ultimatum med Jonas Dahlbergs monument «Memory Wound».

Ingen rettssak nå

Over påske, nærmere bestemt 25. april, skulle rettssaken om et minnested på Sørbråten starte i Ringerike tingrett. Det blir det heldigvis ikke noe av.

Rettslige oppgjør i bakkant av 22. juli-terroren burde begrenses til straffesaken mot gjerningsmannen. Den saken ble det satt sluttstrek for sommeren 2012.

At andre 22. juli-saker havner i rettsapparatet er i bunn og grunn et nederlag for alle involverte. Særlig når striden gjelder et nasjonalt minnested for å hedre dem som ble drept og dem som hjalp.

Hele denne traurige saken er manøvrert inn i smulere farvann. Det var på høy tid. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har for lengst vedgått at prosessen rundt Sørbråten kom skjevt ut og beklaget at nærmiljøet ikke ble involvert. Rettssaken er ikke trukket, men partene har avtalt stans minst et halvt år i påvente av en avklaring om Utøya-kaia som alternativt sted.

En mer lyttende prosess

Nærmiljøet bes nå komme med innspill til og om denne prosessen. Statsbyggs prosjektgruppe vil høre hvordan kaia best kan rustes opp dersom et minnested etableres der. De nærmeste naboene inviteres til en-til-en-samtaler.

Motstanden mot et minnested i strandkanten, uansett hvor, er ikke eliminert. Samtidig kom det tydelig frem under Sundvollen-møtet at motstanden langt fra er enstemmig. Flere mener et minnested på kaia kan bli fint.

«Naboene» er med andre ikke én samstemt gruppe slik mye av medieomtalen av denne konflikten har gitt inntrykk av.

Besøkstall grepet ut av luften

Oppgaven blir etter hvert å få på bordet utkast til hvordan et minnested på Utøya-kaia konkret kan utformes. Potensialet er utvilsomt der selv om stedet fremsto rufsete og lite gjestmildt da jeg sto der i sur vind onsdag ettermiddag.

Men Utøya ligger frontalt i mot, det virker kortere enn 600 meter, og MS «Thorbjørn» rykker i sine fortøyninger rett nedenfor - sterke påminnelser om kaias store fortrinn som minnested. Det var her det skjedde.

Trafikken til et slikt minnested trekkes ofte frem. Den vil holde sårene åpne og gjøre det umulig å få hverdagslivet tilbake, ifølge ledelsen i Utstranda velforening og andre innbitte motstandere.

På Facebook-sider og i debatten ellers refereres det til et anslått besøkstall på 200.000 pr år. En slik tilstrømming kunne skremt noen enhver dersom tallet hadde rot i virkeligheten.

Det har det imidlertid ikke. 6000 personer besøkte Utøya i 2016. 22. juli-senteret som ligger midt i Oslo og som driver aktiv oppsøkende virksomhet og mottar skoleklasser gjennom hele året, ble besøkt av 40.000. Hvorfra kommer ideen om at 200.000 mennesker vil dra til en kai i Hole?

Alle blir ikke fornøyd

Møtet onsdag var lavmælt, konflikten er dempet, men det er neppe noen jubel på Sanners kontor likevel. I tillegg til all støyen som har vært i Hole ser prislappen for 22. juli-minnestedene lite hyggelig ut.

Til nå har staten brukt drøyt 10 millioner kroner. Jonas Dahlberg har foreløpig fått utbetalt 2,26 millioner kroner for prosjektet på Sørbråten. Sannsynligvis blir det aldri realisert, og da kan han i tillegg ha krav på erstatning.

Eksempler fra utlandet burde ha manet til forsiktighet og involvering av de berørte fra første stund. Minnesteder knyttet til grove forbrytelser utløser ofte sterke og motstridende følelser.

Utredningen om kaia skal være ferdig i juni. Uansett utfall kommer det ikke til å herske fryd og gammen i nærmiljøet i Hole heller. Noen vil fortsatt gå hardt imot et minnested i strandkanten, og noen vil stadig være plaget av traumer etter det de opplevde 22. juli.

Men i det minste er det håp om at selve prosessen rundt etablering av det nasjonale minnestedet ikke lenger oppleves som traumatisk.

En halv seier i seg selv, slik denne historien har utviklet seg.