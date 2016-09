Til lags åt alle kan ingen gjera, skrev Ivar Aasen. Høyre ville nok ikke sagt det på den måten, nynorskforbi som mange i partiet har, og prøver også å gjøre den gamle nynorskkjempens ord til skamme. Partiet jobber med et stortingsvalgsprogram som viser et parti som trives med makt, og som tilpasser seg i alle retninger for å få beholde den makten.

Pragamatikerne

Logikken henger på greip. Høyre har sittet i regjering i tre år og må utvikle politikk som rimer med det partiet har fått til - eller ikke fått til - i regjering. Mye av det Høyre har fått til, for eksempel innenfor skatt, har kommet i form av kompromisser. Det er selvsagt, partiet er i mindretall. Men det er ikke fullt så selvsagt at politikken partiet skal jobbe for i neste periode har kompromissene som utgangspunkt. Mange partier bruker programarbeidet til å vise frem hvordan verden ville sett ut hvis partiet hadde rent flertall. Urealistisk, ja, men det er en indikasjon på hva som er viktig å kjempe for i dette partiet.

Gir opp politikk

Blant sakene det ikke lenger er viktig å kjempe for finner vi søndagsåpne butikker. Det er borte fra programmet. Åpning for oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen er redusert til et ønske om å konsekvensutrede området. Jakten på formuesskatten har skattforliket som utgangspunkt, og ambisjonene er redusert. Kampen mot fylkeskommunen er avblåst. Regionreform er godt nok for Høyre nå. Det snusfornuftige konservative partiet har erstattet ektefølt omsorg for handlingsregelen med vage formuleringer om en bærekraftig velferdsstat og passende oljepengebruk. Hva nå det måtte bety.

Realitetene biter

Leder av programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen (H), forklarer den utvannede Høyre-politikken med at partiet ikke kan se bort fra resultatene fra regjeringslivet. Det er en realitetsorientering, det viser hva som er mulig å få til politisk. Underveis skal det undres mye i Høyre og debatten er godt i gang om flere av forslagene.

Slik beveger Høyre seg mot sentrum, og sannsynligvis kan Høyre fenge flere velgere der enn lenger ute til høyre. Ambisjonen om å samarbeide med KrF og Venstre er ikke parkert, og samarbeidet med Frp på blant annet innvandringsområdet føres videre i programutkastet.

Jakten på de lilla

Høyres markedstilpasning er preget av pragmatisme og realisme og håpet om å favne bredt. Det betyr å strekke seg inn i både Ap og Frp sine velgermasser. Høyre satser på å være rundt nok i kanten til at de lilla velgerne, flytvelgerne, de som kan stemme både Høyre og Ap, ikke skremmes av profilen. Partiet skal, som andre regjeringspartier, går til valg på stø kurs. Det bør være er et løfte som er mulig å holde.