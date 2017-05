Torgeir Strandberg

«I dag har foretakene lært å ta Stortinget på alvor», strålte stortingsrepresentant Terje Breivik (V) fra Stortingets talerstol i går. Med fomuleringen bidrar han til inntrykket av helseforetakene som en egenrådig og arrogant størrelse. Nå skal vi velgere få inntrykk av at Stortinget, med vedtaket om å opprettholde akuttkirurgien ved Odda sjukehus, har tatt innersvingen på foretakene.

Herlig fiende

Breivik er ikke alene om å tenke slik. Inntil nylig var hele Stortinget, med unntak av Arbeiderpartiet, for å legge ned dagens styringsmodell med regionale helseforetak. På en måte er det lett å forstå.

Det finnes ikke en mer perfekt fiende for en stortingspolitiker enn helseforetakene.

Her finner vi direktører (fysj!) som skal fordele knappe ressurser innenfor et komplisert område som spesialisthelsetjeneste. Og, best av alt, de tar ikke til motmæle, de forsvarer seg så å si aldri.

Høie skiftet mening

Forsvare seg gjør imidlertid den til enhver tid sittende helseminister. Han heter for tiden Bent Høie (H). Han gikk, sammen med resten av Høyre, til valg på å legge ned helseforetakene i 2013. Nå har han og Høyre skiftet mening. Det skjedde etter litt drøvtygging av rapporten til Kvinnsland-utvalget, som anbefaler en videreføring av modellen.

Den fungerer visst ikke så dårlig som opposisjonspolitiker Høie ville ha det til.

Og - viktigere - det finnes ikke et åpenbart alternativ til dagens modell.

Knapt et eneste av partiene som er mot modellen ønsker det samme etter en nedleggelse. «Visjonene» for nye styringsmodeller finnes i løse formuleringer om «mer politisk styring», «mindre byråkrati», «tilbakeføres til fylkeskommunen» og «nærmere folk».

Svaret er «legg ned helseforetakene» - hva var spørsmålet?

Rikelig med politisk styring

Da foretaksmodellen ble innført i 2002, kom den som et svar på blant annet rikelig med politisk styring, for ikke si detaljstyring. Alle er for at spesialishelsetjeneste og sykehus skal styres politisk, men spørsmålet er på hvilket nivå politikerne skal engasjere seg.

Da sykehusene var eid av fylkene, utmerket de seg med elendig økonomistyring.

En av grunnene var at politikerne hadde så vanskelig for å si nei til å bevilge mer penger når underskuddene kom. Slik skapte de null motivasjon for å drifte godt.

Dessuten var forskjellene i helsetilbudet store mellom fylkene. Det var tydelig at en av de største utfordringene for sykehusene ville bli å balansere behovet for stadig spissere spesialisering med at stadig flere diagnoser ville la seg behandle.

Ressursbruken ville gå i været - noe den har gjortstyringen av ressursene ville være avgjørende for at sektoren skulle henge sammen. og ikke spise for mye av budsjettene som skal gå til skole, veier og andre gode formål.

Ønske om større detaljstyring

En del av denne diskusjonen, er hvilken sykehusstruktur Norge skal ha, og hvordan oppgavene skal fordeles mellom store og små sykehus. Premissene for diskusjonen endrer seg i takt med teknologi, medisinske gjennombrudd, infrastruktur og bosetningsmønster. Derfor er det vanskelig for den til en hver tid sittende helseministeren å gå inn for det Audun Lysbakken (SV) og sentrumspartiene hadde som førstevalg i debatten om akuttilbudet ved Odda sjukehus. Lysbakken mener at «Stortinget bør kunne gjøre eksplisitte vedtak» i saker som akuttkirurgi i Odda. I det ligger at Stortinget må kunne gå langt dypere inn i detaljene for hvordan de regionale helseforetakene skal disponere ressursene sine.

Enkelt å vedta låst struktur

Men skal Stortinget gjøre det, tar de folkevalgte også ansvar for en detaljstyring av sykehusene og helseregionene som de kanskje ikke ser den fulle rekkevidden av.

Det er verdens letteste ting å vedta at dagens struktur skal bestå og at et forsvarlig akuttilbud er utformet på akkurat samme måte om fem år som i dag.

Det er langt vanskeligere å vurdere, løpende, når teknologi, infrastruktur og bemanningsproblemer gjør at tilbudet må endres i en eller annen retning. For hver del av en struktur eller oppgave som låses i et politisk vedtak, reduseres handlefriheten til dem som sitter tettest på helheten i helseregionen. Det gjør kanskje vondt å høre det, men de beryktede direktørene sitter tettere på akkurat det enn stortingspolitikerne.

Ofte skjemmes debattene om enkeltbeslutninger av at vi som ikke sitter tett på ikke vet hvilke valg helseforetakene mener de står overfor, gitt ressursene politikerne har tildelt dem og forventingene innbyggerne har til dem. Hvis en foreslått endring et sted ikke blir noe av - hva må foretaket la være å gjøre et annet sted?

Helsepopulisme

Det er vanskelig å se hvordan en gigantisk omorganisering av eierskapet til sykehusene skal gi bedre svar på dilemmaene. Av alt sektoren bruker tid på, er omorganisering sannsynligvis det minst produktive. Da er det viktigere å diskutere hvorfor politikerne øyensynlig har et så dårlig forhold til helseforetakene. Det er like lettvint å bare peke på foretakene og direktørene, som det er å foreslå nedleggelse av styringsmodellen hver gang dilemmaene i helsepolitikken blir for vanskelige.

Tilsynelatende enkle svar på kompliserte problemer har et navn. Populisme.