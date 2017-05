– Anders Beyer er lei seg. Han gjør så godt han kan.

Med figurteater på storskjerm på Torgallmenningen på Festspillenes åpningsdag torsdag dramatiserte Suzie Davies og Andrew Wales den krasse debatten om festspillenes profil som raste i fjor sommer. «Det er ikke nok klassisk musikk,» klaget en perlebesatt kulturentusiast. «Festspillene er ikke noe for en arbeiderklassegutt som meg,» brumlet en aviskommentator. «Festspillene har mistet sin identitet,» tordnet kultureliten i kor.

Det er risky business å fornærme hele publikumet sitt på én gang på den måten. Men Davies og Wales er rause og velvillige, og gjør heldigvis at opptrinnet lander på riktig side av bittert. For er det Festspillenes egen oppgave å latterliggjøre sine kritikere?

Svar på tiltale

Åpningsseremonien for årets Festspill - regissert av Alan Lucien Øyen med hans kompani Winter Guests - var et slags svar på kritikken om at festivalen har mistet selv etter de siste års higen etter fornyelse.

Svaret synes også til en viss grad i festivalprogrammet: Bare åpningsseremonien inneholdt musikk av Nordheim, Britten Dvořák, Ysaÿe og Knut Waage. Finske Kaija Saariaho som festspillkomponist er et glitrende valg, og flere internasjonale utøvere som Anne Sofie von Otter, Alisa Weilerstein og London Sinfonietta står på programmet. Kunstmusikken utgjør et tyngdepunkt i programmet som det ikke har gjort på flere år.

Samtidig ser ikke Beyer ut til å la seg styre helt av kritikerne. Episoden på åpningen viste også at festspillsjefen gjerne peker nese til dem som tror de eier Festspillene, enten det er det gamle kjernepublikumet, representanter for et nytt publikum eller andre norske kulturledere.

Han viderefører de tre, noe omstridte, kategoriene Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser, som lar publikum velge hva de vil gå på ut fra hvor mye eller lite utfordring de ønsker seg. Det er fortsatt nesten tre ganger så mange «fornøyelser» som «forstyrrelser».

Og med crossoverprinsen Rufus Wainwright som trekkplaster for åpningsforestillingen, er det klart at heller ikke dette Festspillet er til for purister – hverken folkelighetens forkjempere eller dagens kunstneriske avantgarde.

Hvem er jeg?

Men det er ikke til å legge skjul på at årets program viser en dreining vekk fra strategien «flest mulig på mest mulig» som har satt sitt preg på programmeringen under Beyer. Programmet er mindre, borte er de største folkearrangementene, og de mindre kammer- og solokonsertene på Troldhaugen, Siljustøl og Lysøen har fått langt større plass. Besøksmålene er dessuten betydelig nedjustert: I år er målet 71.000 besøkende, mot fjorårets rekordår med 121.000 besøkende, sa Beyer til Bergensavisen tidligere i mai.

Med identitet som overgripende tema, følger Festspillene opp fjorårets utforskning av grenser. Samfunnsrelevansen er vesentlig, men det er vel så viktig for Festspillene å våge å rette spørsmålet også mot seg selv. Årets program viser en viss vilje og evne til å skifte retning når noe ikke fungerer.

Internasjonal anerkjennelse

Det betyr ikke at Festspillene nå endelig har funnet formen. Det er langt mellom de store egenproduksjonene og nyere internasjonale samarbeidsprosjekter. Åpningsforestillingen, i år som i fjor, nærmer seg forslitt – Robert Wilson og Rufus Wainwrights populære Shakespeares Sonetter hadde premiere allerede i 2009 og har vært spilt over hele verden siden. Og ennå mangler den store internasjonale anerkjennelsen som Beyer – og Bergen – ønsker seg.

Men det er liten tvil om at Festspillene har tatt et steg i en annen retning i år. Det blir interessant å se hvor det kan ta festivalen.

Festspillene i Bergen foregår fra 24. mai til 7. juni.