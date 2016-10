Fortsatt langt til mål for Clinton | Frank Rossavik

Heldigvis er ikke alt «mot normalt» i den amerikanske valgkampen. Enhver uavhengig observatør kunne se at Hillary Clinton var klart bedre i den første duellen mot Donald Trump. Også den jevne, tvilende amerikaner så det slik, viste det seg. Clinton har fått en opptur på meningsmålingene. Den er ikke stor, men den har brutt en trend som gikk henne mot.

De fleste nasjonale målingene tatt opp etter debatten viser at Clinton nå leder med 4-6 prosentpoeng. Den demokratiske kandidaten styrket seg også i de fleste vippestatene, altså statene som kan gå begge veier og dermed avgjør presidentvalget.

Betyr dette at Hillary Clinton nå er på stø kurs mot seier? Det gjør det ikke. Kampen er fortsatt åpen foran den andre duellen, som finner sted natt til mandag, norsk tid.

Man kan til og med si at Donald Trump viser styrke ved ikke å tape mer på målingene, tross det klare nederlaget i den første debatten og all støyen rundt det meste han sier og gjør.

Dessuten vant Trumps makker, Mike Pence, guvernør i Indiana, natt til onsdag valgkampens eneste visepresidentdebatt mot Clintons utpekte, Tim Kaine, senator fra Virginia. Debatter mellom «reservene» betyr sjelden noe, men man vet aldri. Det kan hende beherskede Pence beroliger en del som er bekymret over ville Trump.

Lyspunkter for Trump

Et annet lyspunkt for Trump er at han har klart å samle Det republikanske partiet bedre bak seg enn mange trodde han kunne. Trump fikk til slutt støtte fra sin argeste rival i kampen om nominasjonen, senator Ted Cruz, for å nevne ett eksempel.

Han leder over Clinton i den viktige vippestaten Ohio, til tross for at det republikanske partiapparatet der har vært kjent som anti-Trump.

I Ohios nest største by, Cleveland, fikk Trump nettopp støtte fra politiets fagforening. Det er første gang i historien Cleveland Police Patrolmen's Association, grunnlagt i 1969, har støttet en presidentkandidat. Slike detaljer kan avgjøre jevne valg.

Så langt har valgkampen – også på grunn av medienes fokus – handlet mye om Hillary Clintons uærlighet og Donald Trumps udugelighet. Den første debatten besto av mange personlige angrep. Politikken har havnet litt på sidelinjen også i ordskiftet ellers.

Trump best på politikk

Kandidatene bærer sin del av skylden. Grundige Clinton går til valg med en diger og temmelig uprioritert liste av ikke særlig konkret formulerte løfter. Populisten Trump holder seg til et spisset sett av saker, men de er til gjengjeld av en slik art at de færreste tror han kan eller vil gjennomføre dem. Muren mot Mexico og en total omlegging av handelspolitikken er to eksempler.

Et litt oversett aspekt ved den første debatten kandidatene imellom, er at Trump hadde sine lysere øyeblikk da det handlet om politikk: Han fikk inn stikk mot Clinton både om handelspolitikk og utenrikspolitikk, saksfelt der hun kan mye, men også er sårbar på grunn av sin fortid som utenriksminister og senator.

I den andre debatten, natt til mandag, vil halvpartene av spørsmålene komme fra publikum. Da kan Trump få flere av sine gode saker i sentrum for ordskiftet: Lov og orden, for eksempel, og innvandring.

Bombe fra Bill

Et tema som kan komme som en rakett i valgkampens sluttfase, er Barack Obamas store helsereform, best kjent som Obamacare. For to dager siden holdt Bill Clinton en tale der han kalte reformen «the craziest thing in the world», fordi den har rammet særlig bedriftseiere og deler av middelklassen økonomisk. Eks-presidenten sluttet seg dermed til en viktig del av den republikanske kritikken av Obamacare.

Utspillet slo ned som en liten bombe: Var Bill Clinton ute i sin kones ærend, for å skape distanse mellom henne og den sittende presidenten? Var han uforsiktig, noe han har vært før? Han var det siste, antagelig, for etter at saken hadde fått oppmerksomhet, gikk han raskt ute med ros til reformen.

Donald Trump var selvsagt ikke sen med å prøve å trekke veksler på saken. Men han må passe sin egen rygg: Det er ikke så lenge siden Trump selv uttalte seg for en sterk rolle for føderalstaten i bestrebelsene på å skaffe flest mulig amerikanere helseforsikring.

Fortsatt er det en drøy måned til valget – det er rikelig av tid for nye vendinger og overraskelser.