Frank Rossavik om syklister: Pesten på to hjul

Jeg solgte min siste bil i 1992. Siden har jeg vært fotgjenger og bruker av kollektivtilbud. Selv når jeg tenker hardt etter, kan jeg ikke komme på ett tilfelle der en bilist har vært til sjenanse, i alle fall ikke i Norge.

Man vet hvor bilene er, nemlig i veibanen. De stanser alltid for rødt lys. De stanser ved fotgjengeroverganger. Norske bilister tar ofte hensyn også uten å måtte gjøre det. Bilene har dessuten nummerskilt. En fotgjenger kan, om det trengs, forfølge et overtramp.

Mange syklister, derimot, durer frem overalt, på fortau, i gågater, på sykkelvei og bilvei – ofte med lynraske skifter. For dem er et rødt lys tilsynelatende bare et forslag. Ved fotgjengeroverganger stopper de gjerne heller ikke, de bare gjør et lite kast med rattet og raser forbi ti centimeter foran eller bak deg.

Blir du som fotgjenger skremt og stopper opp eller tar et skritt tilbake, kan det smelle.

Flere farlige situasjoner

Verst er det kanskje med syklister som bruker fortauet selv om det er avmerket sykkelfelt i veibanen. Det skjer hele tiden i Kirkeveien på Majorstuen, nær der jeg bor.

Jeg har vært i flere nestenulykker og også blitt påkjørt et par ganger, riktignok uten alvorlig skade. Den verste situasjonen var i Kirkeveien, endatil en kveld med minimal biltrafikk. En kvinne kjørte på meg bakfra. Jeg kjeftet og pekte på sykkelfeltet. Hun syklet videre med høyt hevet langfinger.

Som tunghørt er jeg ekstra utsatt. En syklist som kommer bakfra kan jeg hverken høre eller se. Men vi er nærmere en million tunghørte i Norge, så det er ikke bare jeg som er ekstra eksponert.

Religion og syklisme

Det er nok med syklister som med religion, begge er onder vi andre må leve med som best vi kan. Også for syklismens del, er jeg for tilrettelegging som demper plagen mest mulig. Men skal jeg som skattebetaler betale flere sykkelveier, skal syklistene jammen være pålagt å bruke dem også – ikke rase rundt på fortauet.

Dilemmaet er at bedre tilrettelegging betyr flere syklister. Da kan syklismen i Oslo begynne å nærme seg den i Amsterdam og København. Dette er byer jeg besøkte mye før, men prøver å unngå nå. Selv om syklistkulturen nok er hakket bedre der, skaper de store mengdene nye problemer.

Inntil nylig var alle bakkene i Oslo en velsignet barriere mot syklismens fremvekst. Så oppfant en idiot el-sykkelen.

