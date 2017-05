Folk flest har begrenset innflytelse, selv i partiet for folk flest. Da Frp samlet grunnplanet til en helg på Gardermoen, fikk delegatene ta stilling til åtte dissenser i et program på over 90 sider. Nå er det slett ikke uvanlig at partiene gjør en striglejobb med alle uenighetene før programmet skal behandles på landsmøtet. Men det skjer i ulik grad, og det er interessant å se hvilke saker som er oppe til votering, og hvilke som er avgjort på forhånd.

Nei til EU på autopilot

Beslutningen om å gjøre Frp til et Nei til EU-parti var ikke oppe til debatt under helgens landsmøte. Et forslag om å øke flaskepanten var det.

Det var også et forslag om å forby rituell omskjæring av gutter. Diskusjonen var blant de mest intense på landsmøtet. Skal Frp forby unødvendige kirurgiske inngrep på guttebabyer, pålagt av tradisjonsstyrte foreldre? Eller vil et slikt vedtak være ensbetydende med å jage de få jødene vi har igjen i Norge ut av landet, gjennom å kvele deres frihet til å utøve sin religion?

Partiledelsen prøvde seg på et kompromiss, der staten fortsatt skulle tilby inngrepet, men ikke dekke kostnaden. Det ble noe overraskende nedstemt av landsmøtet, som blant annet fikk med seg innlegget til delegat Ingelinn Gleditsch Lossius. «Denne saken er det verste som har skjedd siden tiden før Wergeland fjernet jødeparagrafen», som hun uttrykte det. Saken viser frem en genuin motsetning i partiet, som går ut over denne saken.

Kristenkonservative Frp

Frp har en kristenkonservativ fløy som er opptatt av forholdet til Israel. KrF mistet en gruppe velgere til denne fløyen i Frp tidlig på 2000-tallet. Det er disse velgerne Sylvi Listhaug møter når hun taler på Oslo Symposium. Men i Frp er det flere enn israelvennene som er opptatt av jødenes rett til å utøve sin religion. De, og blant dem er partiledelsen, tok avstemningsresultatet tungt.

Liberalistiske Frp

På den andre siden finner vi Frp’erne som definerer religionsfrihet som enkeltmenneskets rett til å velge noe annet enn det foreldrene valgte, og som ikke skal påtvinges foreldrenes symboler for religiøs tilhørighet. Dessuten - skal Frp hindre muslimer i å drive med gutteomskjæring, må de nesten ta jødene i samme slengen.

Frp i regjering har åpnet for at omskjæring kan utføres innenfor det norske helsevesenet, av hensyn til guttene som uansett vil utsettes for inngrepet. For mange i Frp er det fullstendig på tvers av det staten bør drive med. Det er det også for mange leger, som mener deres tid og ferdigheter ikke skal brukes til å kutte i friske guttebarn. De fleste omskjæringene i Norge gjøres på gutter med muslimske foreldre, som Frp ikke har problemer med å legge seg ut med. For partiledelsen er det imidlertid blytungt å få det bittelille jødiske samfunnet i Norge på nakken. Det får de nå.