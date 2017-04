Glem påskefjellet. At Skam gjenoppstår, er det viktigste som skjer neste uke.

Vi har ventet på det. Det måtte komme. Gjennom alle de tre forutgående sesongene av Skam er det én karakter som virkelig har skilt seg ut og vekket vår nysgjerrighet: Sana.

Ikke bare på grunn av hijaben hun stolt bruker i en ellers temmelig kritthvit norsk skolehverdag. Men også fordi skuespiller Iman Meskini har bygget opp en sammensatt og interessant karakter som vi har alt for få andre av i norsk offentlighet.

Annerledesheten har aldri vært poenget

Gjennom å gjøre muslimske Sana til en sentral karakter i Skam-universet, har regissør Julie Andem gjennom tre sesonger bidratt til å utvide oppfatningene om hva det betyr å være en ung kvinne med innvandrerbakgrunn i Norge.

Karakteren Sana har gang på gang vist oss at jenta bak den tradisjonelle muslimske klesdrakten er like uforutsigbar, hard, myk, smart og utaktisk som alle oss andre. Hun er nesten utålelig frekk i det ene øyeblikket, klok og omsorgsfull i det andre. Hun drikker ikke, men går på fest. Hun er stolt av sin egen religion, og hun er ikke redd for å vise det.

Og hun er først og fremst en veldig god venn.

Andem har så langt klart å unngå den fristelsen det er å gjøre Sana til en karakter med minoritetsbakgrunn og kun det. Hennes annerledeshet har aldri vært et hovedtema. Det bir veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg i den fjerde og siste sesongen.

Kom igjen, overrask oss!

Med Sana som hovedperson er det sannsynlig at vi får møte henne i flere settinger enn de vi har sett nå. Stereotypt nok forventer jeg derfor en sesong som tar opp problemer som oppstår når du står med ett ben i det sekulære norske samfunnet og ett i en mer tradisjonell, religiøs oppdragelse.

Egentlig høres dette ut som oppskriften på verdens kjedeligste skolefjernsyn. Eventuelt som en modene variant av 90-tallets Beverly Hills 90210, som tok for seg det ene politisk korrekte ungdomstemaet etter et andre. Men så langt har Andem klart å kombinere viktige temaer som psykisk sykdom, homofili, mobbing og så videre med uforutsigbar og eminent historiefortelling.

Her ligger mye av suksessen. Så la det være sagt: Jeg har skyhøye forventninger til at hun klarer dette også med Sanas historie.

Lykkes hun, kan det bety mer for forståelsen av det nye Norge enn de fleste politiske eller kulturelle tiltak vi kan komme opp med vil klare å gjøre. Men fallhøyden er stor. Heldigvis har vi flere enn Sana til å hjelpe oss med å se menneskene bak sekkeposten «innvandrerjenter»

De skamløse jentene

I 2016 hørte vi for første gang stemmen til en av de selvtitulerte «skamløse jentene». Da skrev Nancy Hertz denne saken i Aftenposten, om de arabiske/muslimske minoritetsjentene, som «til tross for fordommer, hat, trusler og fysisk vold troser samfunnet rundt seg og bryter grenser»

Siden har Hertz fått følge av flere stemmer, og «de skamløse jentene» har blitt et begrep:

Alle de skamløse jentene som tar ordet i den offentlige samtalen er med på å utvide rommet for hva det betyr å være en kvinne med minoritetsbakgrunn i Norge. Og vi trenger flere. Ikke for å synge i kor med én stemme, men for å vise oss hvor forskjellige de er.

For like lite som vi skal la en religiøs klesdrakt bestemme vår oppfatning av et annet menneske, skal vi tvinge disse jentene inn i samme bås.

For å sitere Skam-favoritten Gabrielle:

