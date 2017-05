Tirsdag var Hans-Christian Gabrielsen hovedpersonen på LO-kongressen. Han innledet til debatten om LOs handlingsprogram.

Det var ikke tilfeldig. Torsdag blir han valgt til LOs nye leder.

Mer enn det. Alt før han velges, spekuleres det på om Gabrielsen vil bli den neste i den lille klubben av sterke LO-ledere som har sittet i tre kongress-perioder heller mer. Den forrige var Yngve Hågensen.

Yngve Hågensen var markant LO-leder fra 1989–2001. Nå hedres han med LOs hederspris.

Gabrielsen har riktig alder; han blir 50 år til sommeren. Han har nesten tre tiårs erfaring som tillitsmann, og er samtidig en mann som behersker media.

Mellom slagordene i hans taler, er det også plass for samfunnsanalyse.

Sjelden har et tronskifte i LO vært planlagt så lenge.

Gabrielsen plass som LO-leder har lenge vært avgjort. Men det pågår en kvinnekamp i LOs sekretariat

I mange år fremover kan Hans-Christian Gabrielsen bli en av de mektigste personene i Norge. Sitter han i 12 år, vil han i løpet av den perioden kanskje få større innflytelse enn noen andre her i landet.

Sammen er vi dynamitt

LO er alltid en maktfaktor i det norske samfunnet. Men aller sterkest står LO og LO-lederen når Arbeiderpartiet er i regjeringsposisjon.

På forrige LO-kongress, våren 2013, sa avtroppende LO-leder Roar Flåthen, det slik: «Jeg er den eneste fagforeningslederen i Europa som har faste møter med landets statsminister».

Den gangen het statsministeren Jens Stoltenberg.

Gabrielsen tale etterlot ingen tvil: LOs fremste målet nå er å bidra til at Jonas Gahr Støre blir ny statsminister etter valget til høsten. Det går foran alt.

Men først må Gabrielsen vise at han har kontroll over troppene når LOs program og uttalelser skal meisles ut.

Den største utfordringen heter EØS. En svært hørbar gruppe delegater bruker taletiden sin til å pensle ut alt de mener EU og EØS-avtalen har skylden for, fra sosial dumping til usikre ansettelsesvilkår.

Gabrielsens forsvar for Europa

Europa-spørsmål har vært plage for LO-ledelsen siden en ekstraordinær kongress med knapp margin gikk mot norsk medlemskap i EU før folkeavstemningen i 1994.

I sin tale tirsdag, på selve Europa-dagen, tok Hans-Christian Gabrielsen tyren ved hornene. Han slo uten omsvøp fast at EØS-avtalen alt i alt har tjent Norge godt. Han argumenterte sterkt for at problemene venstresiden tilskriver EØS, i hovedsak skyldes den sittende regjeringen.

– Høyrepolitikken kommer ikke utenfra, den er hjemmelaget. Og EØS-avtalen gir oss et politisk handlingsrom som vi skal bruke, fremholdt han.

Slik forsøkte Gabrielsen å vende venstresidens aggresjon bort fra EØS-avtalen og mot regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, som ifølge Gabrielsen undergraver norsk arbeidsliv og «den norske modellen».

En politisk kontrakt mellom LO og Ap

Gabrielsen ba egentlig om oppslutning til en slags politisk kontrakt mellom LO og Arbeiderpartiet:

LO sier ja til EØS, men Jonas Gahr Støre må når han blir statsminister, komme LO i møte.

Før Støre tar av seg frakken, må han fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, sa Gabrielsen.

Dessuten må det bli forbudt for bemanningsselskaper å tilby fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag.

Selvsagt kommer Støre til å love Kongressen å levere hvis han vinner valget til høsten. Arbeiderpartiet er nesten like avhengig av LO som LO av Arbeiderpartiet.

Balansen mellom forsvar og angrep

En LO-leder er dømt til å forsvare fagbevegelsens seire, uansett hvor godt eller dårlig de virker i dagens samfunn. Fagforeningsledere kan raskt bli motstandere av forandring og forsvarere av status quo.

LO og NHO står sammen mot endringer i sykelønnen. Et kostbart tabu, skriver Trine Eilertsen

Derfor var det bemerkelsesverdig, ikke minst i et år hvor populismen står sterkt, hvordan Gabrielsen omfavnet fremskrittet.

I stedet for å advare mot ny teknologi som fjerner gamle arbeidsplasser, fortalte Gabrielsen begeistret om sitt besøk på Norges største gjenvinningsfabrikk, i Mo i Rana, hvor en lærling satt nesten alene i kontrollrommet og styrte smelteovnen.

Samtidig avslørte han indirekte LOs største svakhet: Når Gabrielsen snakker, høres det ut som alle jobber enten i industrien eller offentlig sektor.

Servicesamfunnet, de tjenesteytende næringene, hadde han egentlig lite å si om. Nettopp her, hvor de fleste jobbene vil komme i fremtiden, står LO svakt.

Det er kanskje den største trusselen mot Hans-Christian Gabrielsens makt i årene som kommer.