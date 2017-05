Harald Stanghelle: Frp er i støtet

Det er 2013-nivå over de 16,1 prosents oppslutning som Fremskrittspartiet får på dagens måling Respons Aanalyse hart gjort for Aftenposten. Målingen er i hovedsak tatt opp etter Frps landsmøte forrige helg. Et landsmøte der partiet viste frem en politikk som var til å kjenne igjen for Frp-velgerne. Det er da også disse Frp har maktet å mobilisere på denne målingen.

En fremgang på hele 2,9 prosentpoeng fra april-målingen er svært mye. Den kan selvsagt være utslag av tilfeldigheter. På NRKs maimåling noteres Frp for 12,8 prosent, mens det ble 13 prosent på målingen til Klassekampen/Nationen.

Hvem som treffer best er det selvsagt umulig å si noe sikkert om.

Friere og frekkere

Likevel er det verdt å merke seg at Frp etter snart fire år i regjering gjør det godt på målingene. Det er slett ikke noe selvsagt for en klassisk opposisjonsbevegelse som debuterer som regjeringsparti. SV brakk nakken på den samme øvelsen og sliter fortsatt med senskadene fra åtte regjeringsår.

Fremskrittspartiet har vært friere og frekkere til å opptre som om man fortsatt er et opposisjonsparti, selv fra regjeringsposisjon med partiets leder som nasjonens finansminister.

Lokalvalget gikk elendig, men flyktningkrisen høsten 2015 gav partiet fornyet tillit fra velgere som tidligere har stemt Frp. Siden har det buttet noe mot, men igjen ser vi nå at Fremskrittspartiet har velgere som lar seg mobilisere. Et valgresultat på nivå med det maimålingen viser, vil være en stor seier for Siv Jensen og hennes parti.

Men det er et stykke frem dit for både Frp og de andre partiene.

Svekket Ap

På dagens Respons-måling er det lite som forteller om velgere på vandring. Senterpartiet beholder med 11,4 prosents oppslutning sin sterke posisjon. Den bekreftes av flere andre målinger.

Arbeiderpartiet er det vanskeligere å bli klok på.

På dagens måling får partiet en oppslutning på 30,9 prosent. Det er ikke mer enn et slitent Ap i 2013 fikk etter åtte regjeringsår. På andre målinger ligger partiet noe høyere, men likevel markert under nivået på rundt 35 prosent som partiet hadde i vinter. Noe av forklaringen er velgerlekkasje til et fremadstormende Sp. Hos Repons Analyse faller Sps fremgang i tid stort sett sammen med Aps tilbakegang hos Respons Aanalyse.

Også for Høyre er oppslutningen stabil, mens SV for første gang siden januar er under sperregrensen. Det samme er Venstre, men det har partiet vært helt siden januar.

Igjen bekrefter en politisk meningsmåling at valget vil bli en kamp om å få desimalene på sin side for Venstre, SV og kanskje også KrF. Det er ingen misunnelsesverdig posisjon å være i når valgkampen starter. Samtidig kan resultatet for «småpartiene» vise seg helt avgjørende for om Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre aksler statsministertrøyen til høsten.

