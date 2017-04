Hareides skråsikre usikkerhet illustrerer KrFs problem

Det politiske landskapet etter høstens stortingsvalg er i dag innhyllet i tåke. Da er det for mye forlangt at KrF skal påta seg ansvaret for at tåken letter. Tross dette er det likevel ikke nødvendig å rote det enda mer til for de stakkars velgerne.

I gårsdagens landsmøtetale var KrF-lederen meget klar i sitt krav om at den blåblå regjeringens dager nå må være talte. KrF vil ikke fortsette å støtte en regjering der Frp er med. Snarere forlanger Knut Arild Hareide at Erna Solberg må velge mellom Siv Jensen og ham selv.

Det valget gjorde Høyre for fire år siden. Derfor er det ikke stort igjen av Erna Solbergs handlingsrom. For Siv Jensen er rett og slett ikke en dame man kaster ut av en regjering hvis hun ikke selv vil. Da ryker samtidig en ny Solberg-regjerings mulighet for å få gjennomslag for sin politikk i Stortinget. Dette vet også Knut Arild Hareide.

Pussig utspill

Kanskje det var derfor han tidligere denne uken kom med sitt pussige utspill om at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum burde lede en regjering der også KrF og Høyre var med. Det kan være et i overkant kreativt forsøk på å virvle opp så mye tankestøv rundt regjeringskabalen at KrFs velgere begynner å venne seg til tanken på det meste.

Og «det meste» kan til og med bety at KrF blir med i en Ap-ledet regjering.

Det er i så fall et enormt skritt å ta for KrF. I deler av partiet er Ap fortsatt den ideologiske hovedfienden som har bekjempet KrFs hjertesaker i mange tiår. KrF er jo de tapte sakenes parti. I alle fall hvis vi ser på listen over symbolsaker med sterk forankring hos partiets grunnfjell. Ap har hele tiden stått på vinnersiden – fra 70-tallets selvbestemte abort til vår tids mangfoldige ekteskapslov.

Riktignok er ikke dette så avgjørende lenger, heller ikke i KrF. Kristenfolket er splittet i mange forskjellige retninger, og den liberale tidsvinden har renset luften både her og der. Men fortsatt er det dramatisk for KrF hvis partiet så tydelig skifter side.

Jonas i Sarons dal

Det hjelper selvfølgelig at Jonas Gahr Støre er den den første Ap-lederen som har stått på scenen i Sarons dal for å snakke om sin tro, ikke om sin politikk. Han er da også den første Ap-lederen som har en personlig kristentro å snakke om.

Ikke en eneste politisk observatør er i tvil om at K-en i KRLE-faget lett lar seg forhandle inn igjen, tross vedtaket på forrige ukes Ap-landsmøte. Snarere er det oppsiktsvekkende i denne saken at nesten halvparten av Ap-delegatene – spesielt partiledelsen – ville beholde K-en de tidligere bare har hatt forakt for.

Og som vi vet: Da Ap gjennom hele åtte år hadde mulighet til å fjerne den kontantstøtten – KrFs hjertesak – partiet alltid har skjelt ut som en integreringshemmende og kvinnefiendtlig vederstyggelighet, ja, så benyttet man ikke sjansen.

Spådommen

I sin landsmøtetale snakket Jonas Gahr Støre om en regjering med Ap og sentrum, mens den tidligere så nære rødgrønne partneren SV ikke ble nevnt med et eneste ord.

Nå snakker Knut Arild Hareide varmt om et førstevalg han vet ikke er realistisk, samtidig som han gjør Frp – og ikke Arbeiderpartiet – til sin verdimessige hovedmotstander. I landsmøtetalen her i Trondheim falt det dessuten sterke ord om Solberg-regjeringens distriktsfiendtlighet. KrF-lederen var lei av å drive «skadebegrensning», som han uttrykte det. Hans ambisjoner er større.

«Mest sannsynlig opposisjon», var Hareides egen spådom om KrFs posisjon etter høstens valg hvis det ikke blir en Solberg-ledet Høyre-sentrum-regjering. Altså skrotes den typen samarbeidsavtale som man nå har styrt etter i snart fire år.

Det er nok den tryggeste spådommen akkurat nå. Men på sikt lukter det en nyorientering hos KrF-lederen som skal bli spennende å følge hvis høstens valgresultat legger til rette for slikt. KrF har jo også tidligere gått inn i en regjering midt i en stortingsperiode. Det skjedde da Kåre Willochs rene Høyre-regjering i 1983 ble utvidet med KrF og Senterpartiet.

Snudd på hodet

Mye er snudd på hodet i norsk politikk de siste årene:

Senterpartiet har skiftet side og er nå Aps mest selvsagte allierte. SV ble regjeringsparti og brakk ryggen på det. Fremskrittspartiet sitter i posisjon og ser så langt ut til å greie seg bedre. Og nå er det store spørsmålet om KrF mentalt er i ferd med å forberede seg på det store sideskiftet.

De siste 15 årene har KrF slitt med å finne frem til velgerne sine. Valgerd Svarstad Haugland var leder i en tid da partiet nådde bredere ut enn man hadde hatt for vane. Men stemningen snudde, og hun trakk seg etter et dårlig lokalvalgresultat i 2003.

Så ble Dagfinn Høybråten valgt. Han skulle appellere mer til grunnfjellet, men det ble ikke den store mobiliseringen av det.

Deretter ble oppgaven lagt på Knut Arild Hareides skuldre. Det er nå hele seks år siden, og så langt har heller ikke dette lederskiftet gitt uttelling i form av flere velgere.

Besøkelsestid

Det er litt underlig at et parti med så sterk verdiorientering ikke treffer bedre. Etiske grenser forvandles ukentlig til skumle gråsoner. Ja, nettopp i en tid da mange med god grunn frykter en stadig mer avansert tukling med menneskelivet, burde KrF kjenne sin besøkelsestid. Men det «vil seg liksom ikke» for partiet med røtter i Eksingedalens innadvendte indremisjonsmiljø. Tross mye vilje får KrF det ikke helt til.

Bare tiden kan vise om et risikofylt sideskifte er løsningen. Det er slett ikke sikkert det blir så lett å finne sin egen stemme mellom en entusiastisk Trygve Slagsvold Vedum og en sterk Jonas Gahr Støre fra det partiet SVs Kristin Halvorsen i dyp frustrasjon kalte «herrefolket».