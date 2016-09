Havet lever farlig

Ny-Ålesund.

Rett før helgen langet fiskeriminister Per Sandberg (Frp) overraskende hardt ut mot oppdrettsnæringen. Han mener at Sjømat Norge ikke ønsker regulering og ikke tar problemet med lakselus på alvor. Bakgrunnen er motstanden mot regjeringens nye forvaltningsplan.

Sandberg kom rett fra Ny-Ålesund, det gamle gruvesamfunnet på Svalbard som har fått nytt liv som et internasjonalt, arktisk forskningssenter. Der var han vert for det årlige Ny-Ålesund-symposiet. Temaet var «Havet».

I to dager satt Sandberg og lyttet til forskere, miljøforkjempere, eksperter, gründere og representanter for næringslivet som drøftet «Planet Ocean»: mat og energi, klimaendringer og forsøpling, vekstpotensiale og bærekraft.

Kanskje ble statsråden inspirert. Her manglet det i hvert fall ikke på skyts til et oppgjør med en enøyd, vekstorientert tankegang. Konferansens underliggende, sterke appell er denne: Skal havet overleve, kan ingen enkeltsektor ensidig forfølge sine vekstmål.

En ny økonomi

En ny, internasjonal havøkonomi er på trappene. Gruvedrift på havbunnen, mer oppdrett og energiutvinning vil øke den økonomiske betydningen dramatisk. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD, anslår at havøkonomiens bidrag til global verdiskaping vil bli fordoblet i løpet av 15 år.

Den nye havøkonomien drives frem av befolkningsvekst, inntektsøkninger, svekket ressurstilgang på land, klimaendringer og ny teknologi, heter det i OECD-rapporten «The Ocean Economy in 2030» fra april i år.

Temaet har til nå fått beskjeden politisk oppmerksomhet. Det er – symptomatisk nok – første gang OECD utarbeider en bred, samlende analyse av havets muligheter og begrensninger.

Det norske regjeringen kaster seg på. Til våren skal den legge frem en havstrategi som tar for seg havøkonomiens vekstmuligheter. Utenriksminister Bjørge Brende (H) har varslet den første stortingsmelding noen gang om havets rolle i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Meldingen skal ifølge Brende «legge til rette for en norsk lederrolle i internasjonale havspørsmål».

Statsminister Erna Solberg og tre fagstatsråder presenterte regjeringens havstrategi i en NRK-kronikk i vår. Strategien skal ivareta helheten i havpolitikken, men klima- og miljøminister Vidar Helgesen var ikke blant forfatterne.

Et gapende kunnskapshull

En pilar i havøkonomien er mat.

Over 70 prosent av jordens overflate er hav. Men bare to prosent av verdens mat kommer fra havet.

Frem mot 2050 vil verdens befolkning øke fra drøyt syv milliarder i dag til kanskje ti. For at disse milliardene skal få nok å spise, er menneskeheten nødt til å hente mer av maten fra havet. Veksten vil primært komme i havbruk, i form av fisk- og skalldyroppdrett samt dyrking av sjøplanter.

Men hvordan vil et langt mer utviklet og intensivt havbruk påvirke havets egen helse og bærekraft?

En av deltagerne i Ny-Ålesund, David Carlson som leder World Climate Research Programme, kommenterte spørsmålet slik:

«Vi vet ikke. Vi vet hva ekstremvær er, og vi har ingen problemer med å gjenkjenne ekstrem vind og ekstremt nedbør. Men vi skjønner ikke «havets ekstremer». Vi kjenner ikke havet godt nok. Vi høster fra havet, men vi vet ikke konsekvensene av det.»

Månens overflate er mer kjent enn det som skjer i dyphavet. Kunnskapshullet er en formidabel utfordring idet vi står på terskelen til det som omtales som et globalt skifte med stadig sterkere avhengighet av havet.

Uferdig teknologi

En annen pilar er energi.

Utvinning av fossil energi på kontinentalsoklene kommer til å fortsette. Men satsingen på fornybar energi har for lengst dratt til havs. OECD mener havbaserte vindmølleparker vil få mye større betydning fremover mot 2030.

Andre energikilder er bølger, tidevann og temperaturkontraster - energi som kan utvinnes ved å utnytte de store forskjellene mellom det kalde vannet på store dyp og det varmere overflatevannet.

En fellesnevner for disse kildene er det langsiktige potensialet, men at teknologien er umoden. Konsensusen er liten om hva det er best å satse på. Problemet er ikke mangelen på energi, snarere tvert om. Havet utgjør et ufattelig reservoar av energi. Utfordringen er å utvikle teknologi og utstyr som kan utvinne energien effektivt uten at installasjonene knuses av havet selv.

På tvers av søylene

Verdens matvareåker skifter fra grønt til blått hvis havøkonomien skyter fart. Men de politiske verktøyene for å styre og forvalte denne økonomien er underutviklet.

Det er et dilemma vi kommer vi til å høre mye om i årene fremover.

Havet som politikkområde er i sin natur tverrfaglig. Regjeringen bedyrer at arbeidet med havstrategien er nettopp det.

Men både i Norge i de aller fleste andre land er forvaltningssystemene bygd opp som søyler. En statsråd er ansvarlig for sitt departements arbeidsfelt og bare det. I et viktig land som Tyskland arbeider seks-syv departementer med spørsmål som på en aller annen måte angår havet og havøkonomien.

Da er det krevende å utvikle beslutningssystemer som godt nok ivaretar helheten. Evnen til det, både nasjonalt og internasjonalt, blir avgjørende for havets fremtid.

per.anders.madsen@aftenposten.no