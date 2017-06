Hovmod står for fall | Per Edgar Kokkvoll

Hovmod står for fall. Og det rammer bredt. Først og fremst statsminister Theresa May, som tok folket for gitt. Men det rammer også SNP, de regjerende skotske nasjonalistene, fordi de har vært mer opptatt av drømmen om skotsk uavhengighet enn av menneskene de er satt til å tjene.

Hovmod rammer også meningsmålerne. Og det rammer de av oss som med mer eller mindre rett blir kalt «eksperter», vi som vet det ingen kan vite og svarer på spørsmål som ikke kan besvares. (Det er i virkeligheten minst synd på oss, fordi eksperter også er eksperter i å late som de ikke sa det de sa.)

Maktens arroganse

De skotske nasjonalistene, SNP, har regjert Skottland i ti år, fra 2007 til 2011 i allianse med andre, fra 2011 med et klart flertall bak seg i det skotske parlamentet.

Ved det britiske parlamentsvalget i 2015 fikk SNP 56 av de 59 mandatene fra Skottland. Siden har de oppført seg deretter.

Men mandattallet er mer imponerende enn stemmetallene skulle tilsi. På grunn av det britiske valgsystemet med flertallsvalg i enmannskretser fikk SNP 95 prosent av de skotske mandatene med «bare» 50 prosent av stemmene.

Salmond tapte sitt mandat

Ved valget torsdag mistet SNP 20 av sine 56 mandater. Blant dem som tapte er den karismatiske Alex Salmond, som var skotsk førsteminister fra 2007 til 2014, og Angus Robertson, som har vært SNPs parlamentariske leder siden valget i 2015 – og en vesentlig mer effektiv opposisjonsleder enn den egentlige opposisjonslederen, Jeremy Corbyn.

Det er et av tankekorsene i britisk politikk dette, at et parti som ikke vil ha noe med Storbritannia å gjøre, er Storbritannias tredje største parti, hvis leder har ytt statsminister Theresa May mer effektiv motstand enn den britiske Labour-lederen.

Nei til løsrivelse

Ved folkeavstemningene i 2015 sa Skottland et klart nei til løsrivelse fra Storbritannia: 55,3 mot 44,7 prosent av stemmene. Både Alex Salmond og hans etterfølger som skotsk førsteminister, Nicola Sturgeon (som er vesentlig mer utspekulert enn hun ser ut til), sa forut for folkeavstemningen at dette var sjansen skottene hadde til å rive seg løs fra det britiske åk, i hvert fall for en generasjon fremover.

Men Sturgeon og SNP hadde slett ikke oppgitt drømmen om skotsk uavhengighet. Og da Skottland ved fjorårets folkeavstemning om britisk EU-medlemskap sa et klart ja (62 prosent), krevde Sturgeon omkamp om løsrivelse.

Siden har hun vært mer opptatt av dette enn av skottenes hverdag. Det straffet seg ved valget torsdag. Skottene er ikke klare for en ny folkeavstemning, og har begynt å reagere på at kritikk av SNP-regjeringens hverdagspolitikk blir kalt å «snakke Skottland ned».

Unionen med Skottland synes sikret

Det konservative partis offisielle navn er «The Conservative and Unionist Party». De siste tyve årene har den skotske delen av partiet så å si vært uten representasjon i det britiske parlamentet. Men torsdag gjorde de et riktig godt valg under ledelse av sin nye stjerne, den karismatiske Ruth Davidson, og får flere mandater.

Det eneste Theresa May kan glede seg over i dag, er at nasjonalistene må ta et skritt tilbake, og at unionen mellom Skottland og resten av Storbritannia i hvert fall midlertidig synes sikret.

