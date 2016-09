Høyres narkotikaproblem | Andreas Slettholm

At staten skal dele ut gratis heroin, er tungt å svelge for mange. Så er det da også en splittet programkomité - syv mot fem - i Høyre som foreslår dette. Det er ett av flere tiltak for å bedre livssituasjonen til de tyngste rusmisbrukerne i Norge.

Skulle dette bli Høyres offisielle politikk, vil symbolverdien være stor. Arbeiderpartiet åpnet for heroinassistert behandling i 2015, Venstre og SV har vært pådrivere for det samme. Selv Senterpartiet er på glid mot en mer liberal ruspolitikk i sitt programarbeid.

Alt dette er uttrykk for at det faktisk er bevegelse i norsk narkotikapolitikk. Det er gledelig, for ingen kan med hånden på hjertet si at dagens politikk er vellykket. Fortsatt bøtelegges narkomane, og fortsatt er overdosedødsfallene altfor høye. Utgangspunktet må derfor være at alt som kan tenkes å virke positivt, bør prøves.

Vil ikke løse problemene

Heroinassistert behandling, røykerom for narkotika og preparatutdeling fra fastlegen vil ikke løse narkotikaproblemene. Det er for eksempel grunn til å anta at et fåtall av de tyngste misbrukerne vil kunne klare å underlegge seg det regimet en heroinassistert rehabilitering krever.

Men for noen vil livskvaliteten øke. Noen vil begå mindre kriminalitet, og slippe å bruke hele dagen sin på å jakte penger og illegale rusmidler. Alle de tre tiltakene programkomiteen foreslår har relativt solid forankring i tilgjengelig forskning fra andre land.

De prinsipielle argumentene mot at staten skal dele ut et av verdens mest helseskadelige preparater er forståelige.

Men narkotikapolitikken må være pragmatisk, ikke prinsipiell, dersom målet er å redusere dødsfall, helseskader og misbruk. At flere skulle tiltrekkes til å bli heroinister av tiltakene som Nikolai Astrup presenterer, virker rett og slett virkelighetsfjernt.

Mange av de sterkeste stemmene for en mer liberal ruspolitikk har det til felles at de ikke trenger å tenke på velgeroppslutning.

Oppmykning av narkotikapolitikken er sett på som politisk risikabelt, fordi man alltid kan bli anklaget for ikke å har en naiv og snillistisk linje i kriminalitetsbekjempelsen. Men dersom Høyre og Arbeiderpartiet skulle bli enige om noen steg i denne retningen, er rommet for å slå politisk mynt på en liberalisering blitt mindre.

Har avvist søknader

Det er langt fra sikkert at Høyres landsmøte vil godta en så radikal omlegging av ruspolitikken.

Helseminister Bent Høie avslo Oslo kommunes søknad om å prøve heroinassistert behandling så sent som i april, og uttaler seg også fryktelig negativt. Høyre har fremfor noe vært partiet som har målbåret tankegangen om at nulltoleranse er beste tilnærming om man vil bekjempe narkotikabruk.

Nå har nytenkningen i det minste nådd langt inn i programkomiteen. Før eller siden vil resten av Høyre følge etter, selv om det ikke skulle bli ved denne korsveien.

Så får tiden vise hvor mange flere liv som går tapt i overdoser i mellomtiden.