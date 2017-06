Hva får et barn til å drepe to mennesker?

Mandag 5. desember i fjor var tiltalte 15 år og seks måneder gammel.

Det er denne dagen han skal bli drapsmann. To ganger.

Det er denne dagen 14 år gamle Jakob Hassan blir drept med en rekke knivstikk. Det er denne dagen 48 år gamle Tone Ilebekk blir drept med en rekke knivstikk.

To familier i sorg

I dag sitter den nå 16 år gamle gutten på tiltalebenken i Kristiansand tingrett.

Bare et par-tre meter unna ham sitter to familier i bunnløs sorg. For dem må det være en enorm påkjenning å høre 16-åringens forklaring på hvordan og hvorfor han begikk drapene.

I detalj forklarer gutten om drapene. Høflig. Han er overraskende rolig i vitneboksen. Først en fri forklaring, så svarer han på spørsmål. Like rolig hele veien.

Rolig opptreden

Det er så vi må spørre oss; hvordan er det mulig at denne gutten kan ha drept to mennesker?

Han hever ikke en gang stemmen når han får vanskelige spørsmål eller er uenig i noe statsadvokat Jan Tallaksen fremhever fra sin aktorplass.

Det må ha vært en annen gutt som var i skolegården på Wilds minne skole i Kristiansand denne desembermandagen.

Dette er bakgrunnen:

Historien 16-åringen forteller er rystende. Kniven som han kjøpte på en konfirmasjonstur til Latvia, ble et drapsvåpen. Han stakk og stakk – ønsket å drepe fordi Jakob skyldte ham 600 kroner.

48 år gamle Tone Ilebekk ble et tilfeldig offer. Hun luftet hunden. På vei over skolegården blir hun oppmerksom på en gutt som ligger på bakken. Hun vil hjelpe; bøyer seg over ham.

Da hugger tiltalte til. Han kan ikke risikere at hun ser blodet under Jakob. Han kan ikke risikere at den voksne kvinnen varsler politiet. Hun må drepes.

Tone Ilebekk døde fordi hun var på feil sted til feil tidspunkt.

Men hunden hennes orket ikke drapsmannen å gjøre noe med.

Motivet

Hva er det som motiverer en 15-åring til å begå slike handlinger?

Kan virkelig en gjeld på 600 kroner få så dramatiske følger? Kan hatet bli så sterkt?

Tiltalte selv oppgir gjelden og hatet mot Jakob som motiv for ugjerningene.

I retten er det kommet frem at tiltalte forut for drapene har gjort flere hundre søk på internett etter seriemordere. Han har også vært ekstra interessert i å søke på Anders Behring Breivik.

Interessen for seriemordere forklarer han med at han en periode ønsket å bli psykolog – og da er det jo greit å vite litt om hvordan hjernen til slike mennesker fungerer.

Han deler ikke på noen måte Behring Breiviks politiske oppfatninger. Han søkte på ham fordi han er norsk og begikk en forbrytelse her i landet.

Etter press fra aktor Tallaksen erkjenner tiltalte likevel at han ved en anledning skal ha brukt samme nazihilsen som Behring Breivik gjorde under 22. juli-rettssaken. Men det var jo bare for spøk.

Foreløpig er det uklart om nettsøkene kan være noe motiv. Forsvarer Svein Kjetil Stallemo avviser dette, tiltalte selv avviser dette, og aktor kan heller ikke ha noe særlig tro på dette som motiv så lenge han ikke har varslet særlig bevisførsel omkring temaet.

Uansett blir det interessant å høre hva de rettspsykiatrisk sakkyndige mener.

Angrer i dag

- Angrer du på det du har gjort? Et betimelig spørsmål fra aktor.

- I dag mener jeg det var en meningsløs handling. Det var ikke noe lurt valg. Jeg angrer på vegne av alle som er rammet, svarer 16-åringen.

Men drapsmannens anger hjelper neppe de to familiene som sitter like bortenfor ham i rettssal 1 her i tinghuset i Kristiansand.