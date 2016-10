Hvis Jeremy Corbyn vil bli statsminister, må han skaffe seg et nytt folk | Per Edgar Kokkvold

Livet er fullt av paradokser. Men knapt noe liv er så fullt av paradokser som det politiske liv på De britiske øyer.

Det gjelder det politiske liv i alminnelighet, og det gjelder livet i Labour, det britiske arbeiderparti, i særdeleshet.

Labour har over en halv million medlemmer og er blitt det største partiet i Vest-Europa, målt i medlemstall. Men av de store europeiske arbeiderpartiene er det knapt noe som kan se så langt etter en valgseier.

Noen hundre tusen aktivister vinner ikke valg. For å vinne trenger Labour støtte fra ti millioner skeptiske, overveiende sentrumsorienterte velgere som stoler på at Labour kan sikre velferden og forvalte pengene deres på en fornuftig måte.

Labour trenger omkring hundre nye mandater for å kunne danne en flertallsregjering, og velgerne må først og fremst tas fra det konservative regjeringspartiet.

Et klart mandat

Venstresosialisten Jeremy Corbyn ble forrige helg gjenvalgt som Labour-leder med solid margin.

Corbyn har aldri stått sterkere i partiet, hans motstandere har aldri stått svakere.

Under landsmøtet i Liverpool denne uken har Corbyn også opptrådt langt mer profesjonelt enn tidligere.

Corbyn ble gjenvalgt med 62 prosent av stemmene fra partiets medlemmer og de som ellers var villige til å betale 25 pund for å få lov til å stemme ved ledervalget.

Blant de siste er det både høyrefolk og kommunister. De første fordi de vil Labour vondt. De siste fordi de digger det Corbyn står for. Det britiske kommunistparti oppfordret således folk til «for enhver pris å forsvare Labours sosialistiske lederskap».

Et hus i strid med seg selv

Om et hus kommer i strid med seg selv, så kan det ikke bli stående, som vi vet.

Labour er til de grader i strid med seg selv: Alle slåss mot alle.

Labours parlamentarikere har uttrykt dyp mistillit til sin leder. Labours menige medlemmer elsker sin leder, men forakter de folkevalgte og vil fjerne partiets generalsekretær og hans medarbeidere på partikontoret.

Labours sentralstyre er splittet og vet ikke riktig hvem eller hva de skal støtte. Labours medlemmer har liten støtte blant Labours velgere, som ved forrige parlamentsvalg gikk til høyre, fordi de fant Ed Miliband og hans Labour for venstreorientert.

Jeremy Corbyn (67) har gjennom et langt liv kritisert alt Vesten har foretatt seg og leflet med all verdens autokrater bare de har passet på å kalle seg sosialister.

Han befinner seg svært langt til venstre, ikke bare for Ed Miliband, men også for Michael Foot, hedersmannen som i 1983 led et forsmedelig nederlag, etter å ha lagt frem et valgprogram vittige tunger kalte «historiens lengste selvmordsbrev».

Corbyn er ikke som andre

172 av Labours 232 parlamentarikere uttrykte i sommer skriftlig mistillit til Corbyn. Ytterligere 20 avholdt seg fra å stemme.

Når politiske ledere i et parlamentarisk system mangler tillit fra åtti prosent av sine partifeller i Parlamentet, går de av.

Det er en selvfølge for velgerne, men det var ingen selvfølge for Corbyn, som betraktet opprøret i parlamentsgruppen som «et kupp», hvilket inspirerte ham til «klassekamp».

Det hjalp ikke at både den skotske og den walisiske Labour-lederen, Labours nestleder og Londons venstreorienterte borgermester Sadiq Khan, som faktisk også hadde stemt på Corbyn ved ledervalget i fjor, innstendig ba ham om å trekke seg.

Partiet skifter ham, fra et sosialdemokratisk til et venstresosialistisk parti

Det samme gjorde alle tidligere Labour-ledere: Tony Blair fra høyresiden i partiet, Gordon Brown fra sentrum, pluss Neil Kinnock og Ed Miliband fra venstresiden.

Corbyns manglende evne til å fylle sin egen skyggeregjering, der seksti plasser har stått tomme, gjør ham uegnet til å lede partiet, sa Kinnock.

Labour skifter ham

Mange observatører tror det britiske arbeiderparti nå synger på siste verset. Men partier dør ikke så lett.

Omtrent som kjærlighet kan partier sykne hen på grunn av slapphet og svik, eller de kan endre karakter, som Corbyns Labour nå gjør. Partiet skifter ham, fra et sosialdemokratisk til et venstresosialistisk parti.

Det betyr ikke at partiet skrumper inn over natten – Labour har en solid base på 15–20 prosent av velgerskaren, som holder fast ved partiet av vane og lojalitet, men det betyr at Labour nå først og fremst blir et protestparti, ikke et parti som kan regne med å få regjeringsmakt.

Dette er godt nok for aktivistene, som mener at det ikke er så farlig om partiet mister velgere – bare de som blir igjen, er troende nok. Så kan aktivistene bygge luftslott på papiret – mens den politiske høyresiden får bygge sine «slott» i fred. Og de blir så visst ikke av papir.

Enda et paradoks

Corbyn har gjennom sine 33 år på de aller bakerste benker i Underhuset gjort opprør mot partiledelsen mer enn noen annen Labour-politiker. Fem hundre ganger har han stemt mot partilinjen.

Nå er han selv blitt partileder og appellerer til alle andre om å vise lojalitet. Det er enda et av de mange paradoksene.

Hva nå?

Hva nå med Corbyns mange motstandere i Labours parlamentsgruppe?

Noen vil krype til korset og av hensyn til partiet tre inn igjen i skyggeregjeringen.

Andre vil gjøre det av karrièrehensyn og av frykt for ikke å bli renominert. For slik er den menneskelige natur.

De mest kompromissløse vil trosse utskjelling og trakassering og om nødvendig skaffe seg livvakter, som en av dem har formulert det.

Noen av opprørerne vil prøve å få Corbyn og partiet til å gå tilbake til et system hvor parlamentsgruppen selv velger skyggeregjering, for på den måten å kunne gjeninntre med æren i behold.

Det er det tvilsomt om Corbyn vil akseptere. I stedet har han antydet at partiets medlemmer også skal få være med å sette sammen skyggeregjeringen.

Han har tillyst en egen «demokratidag» for å diskutere saken. Resultatet er omtrent like opplagt som utfallet av forhandlingene i en revolusjonsdomstol under Stalin.

Noen av Corbyns kritikere vil nå forlate politikken, mens få – om noen – vil søke seg til andre partier.

Blir det nyvalg?

Statsminister Theresa May har hittil avvist tanken om nyvalg før valgperioden utløper i 2020. Det skal man ikke uten videre tro på. Det kan bli for fristende – før Brexit-problemene vokser henne over hodet – å utnytte svakheten i Labour.

Ingen britisk statsminister har tidligere kunnet gå til valg med slagordet: En opposisjonsleder som ikke engang klarer å fylle en skyggeregjering, kan umulig danne regjering.

