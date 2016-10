Hvorfor vi ikke kan stole på bankene

«Alle banker er svake, men noen banker er svakere enn andre».

Sitatet er hentet fra den britiske journalisten Martin Wolf. Det er godt formulert, men er det riktig?

Torsdag holdt Finanstilsynet seminar med internasjonale tungvektere for å gjøre opp status når den gjelder reguleringen av finansnæringen.

30 år som begynte helt galt

Det er tredve år siden Norge fikk et felles tilsyn for hele finansnæringen.

Det begynte ikke bra.

I 1991–92 var de tre største bankene i Norge på vei mot skifteretten da de ble reddet av staten i siste øyeblikk.

Noe lignende skjedde i Sverige. Den skandinaviske bankkrisen ble historisk, ikke minst på grunn av en resolutt nasjonalisering av store deler av banknæringen, med få paralleller i andre land.

Med sjefenes øyne

Så har vi vel lært da?

Bjørn Skogstad Aamo ledet Finanstilsynet (opprinnelig under navnet Kredittilsynet) i 18 år, fra 1993 til 2011.

Han mener, med få forbehold, at både myndigheter og banker har lært. Det var ikke tilfeldig at det gikk bra med norske banker under den store internasjonale finanskrisen i 2008.

Et mer nøkternt, for ikke å si pessimistisk syn, ble presentert av den svenske riksbanksjefen Stefen Ingves.

Det grunnleggende er at bankene etter sin natur er svært sårbare. Det er derfor vi ikke kan stole på bankene.

Det er ikke nødvendigvis et spørsmål om moral.

Ingves pekte på at bankene har svært lav egenkapital sammenlignet med andre bedrifter. De tåler derfor ikke store tap før de kan gå overrende.

Bankene vil heller ikke greie seg - uten nødhjelp fra sentralbanken - hvis mange av kundene plutselig tar ut pengene sine. .

Disse forholdene gjør også at problemer raskt kan spre seg fra en bank til en annen - og videre til resten av økonomien.

Den svenske cowboyen

Dette er ikke revolusjonerende synspunkter. Men internasjonalt er det få som snakker om slike spørsnmål med større autoritet enn Stefan Ingves. Ingves var leder for «Bankakutten» som ryddet etter bankkrisen i Sverige. Senere ble han hva vi kan kalle krisedoktor i Det internasjonale pengefondet, IMF.

Og nå leder han den mektige «Baselkomiteen», som legger malen for fremtidens bankreguleringer i store deler av verden, EU og Norge inkludert.

I Oslo torsdag pekte Ingves på at egenkapitalen i svenske banker sank kraftig i løpet av det forrige århundret, fra 25 prosent av utlånene til omtrent 5 prosent av utlånene i 1990.

Uansett hvordan man utformer regelverket kan da banken ikke tåle tap mer enn tilsvarende maksimum 5 prosent av utlånene.

Ingves diskuterte ikke årsaken til denne utviklingen. Men jo friskere man satser med liten egenkapital, jo større blir gevinsten så lenge alt går bra. Boligkjøpere kan kjenne seg igjen i en slik logikk.

Det er selvsagt ekstra fristende å ta sjanser hvis man kan kan anta at staten kommer til unnsetning hvis det går galt.

Bankene - og staten - er det viktigste vi har

Ingves komite anbefaler derfor blant annet at bankene må ha mer egenkapital, altså en større buffer i tilfelle tap.

Målet er å sikre at det blir lengre mellom finanskrisene og begrense skadevirkningene for resten av økonomien.

Men samtidig er Ingves klar på statens sentrale rolle når ulykken først er ute.

Når krisen virkelig setter inn, må staten være forberedt på bli bankeier, nokså uavhengig av ideologiske synspunkter.

Ingves viste til at selv den amerikanske stat ble medeiere i flere banker etter finanskrisen i 2008.

Regjeringen er «owner of last resort» for en bank på jakt etter en ny, pengesterk eier, sa Ingves.

Bankene står på statens skuldre

Finanskrisen tydeliggjorde noe mange hadde glemt: Tilliten til bankene hviler på tillit til at staten i siste instans vil understøtte finansnæringen.

Problemet er at det nå er tvil om de fleste statene har sterke nok statsfinanser til å bære bankvesenet på sine skuldre ved en eventuell ny krise.

Derfor er det i og for seg logisk at EU nå har laget regler for å skåne staten når noe går galt. Ikke bare aksjonærene, men også store innskytere og långivere må ta tap før det skal være lov for å gi statlig krisestøtte.

Veien til statskassen skal bli lengre.

Ingves hørtes skeptisk ut til EUs nye regelverk. Vil det virkelig blir fulgt hvis en stor bank står på kanten av stupet?

Med staten i ryggen går det meste an

I realiteten driver de største bankene med en form for statsgaranti som ikke er nedskrevet på noe papir, men som «alle» regner med er der likevel.

Paradokset er at slik garanti som skal bidra til større finansiell stabilitet, kan friste bankene til å ta enda større sjanser.

Et aktuelt eksempel kan være de rekordstore lånene til husholdningene både Norge og Sverige.

Ingves pekte på at det overgår hva vi så før før bankkrisen på begynnelsn av 1990-tallet.

Det går bra så lenge det går bra, sa den svenske riksbanksjefen. Men historien viser at det plutselig kan skje noe uventet som gir en helt annen, uventet utvikling.

Timing is everything

Det slår meg at en del av dem som har lengst erfaring, er mest engstelige for muligheten for nye bankkriser i fremtiden.

Den tidligere britiske sentralbanksjefen, Mervyn King, har akkurat kommet med en ny bok hvor han tar til orde for nye løsninger for å forbebygge nye finanskriser.

Martin Wolf sier det skarpest. Slik systemet er konstruert, kan man være sikkker på at det vil komme en ny, stor finanskrise.

Spørsmålet er når.

Wolf og Ingves kan ha rett uten at det blir bekreftet i deres levetid. Og de som har tatt advarslene alvorlig - banksjefer inkludert - kan da ha tapt mange penger på at de hoppet av lånekarusellen for tidlig.

– Festen vil en gang ta slutt, sa Chuck Prince, sjefen for den amerikanske giganten, Citigroup, i et legandarisk intervju i juni 2007.

Men så lenge musikken spiller, må vi fortsette å danse, sa Prince.

Han hoppet av for sent.