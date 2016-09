I verste fall kan dommen i Kristin-saken bli opphevet | Inge D. Hanssen

Henning Hotvedt (40) anket dommen på stedet. Han anket over straffeutmåling og saksbehandling.

Jeg mener han har lite å hente utmålingsmessig ved en anke.

13 års fengsel ligger i øvre enden av skalaen, men det skulle bare mangle når tiltalte er funnet skyldig i det lagmannsretten betegner som en uhyrlig og skremmende drapshandling mot et forsvarsløst barn på 12 år. At det er gått 17 år siden drapet skjedde, legger retten bare begrenset vekt på. Innbakt i dommen på 13 år ligger en strafferabatt på seks måneders fengsel. Det er en dråpe i havet i denne sammenheng.

En grufull handling.

Borgarting lagmannsrett konstaterer at Kristin Juel Johannessen mistet livet ved en grufull handling. Hun ble overfalt før hun ble drept ved kvelning. Dette skjerper alvoret i handlingen. Overfallet av den fremmede mannen må etter rettens oppfatning ha gjort henne svært redd. Kristin var totalt forsvarsløs overfor den voksne mannen som angrep henne. Det skjerper alvoret i saken. Fra forsvarernes side ble det i prosedyren hevdet at Hotvedts psykiske tilstand sommeren 1999 måtte være et formildende moment ved straffeutmålingen. Det avviser retten. Retten finner i det hele tatt ingen formildende omstendigheter.

Seksuelt motivert.

Gjennom dommen får ikke Kristins familie vite noe om motivet. Henning Hotvedt har hele tiden nektet for drapet – og da kan han naturlig nok heller ikke fortelle om noe motiv. Da Kristin ble funnet død, var badedrakten hennes kuttet over med kniv. Retten mener at Hotvedt gjorde dette i umiddelbar tilknytning til drapet. Det er ikke merker etter kniv på kroppen til Kristin. Det faktum at Kristins badedrakt ble kuttet rett over skrittet, gjør at retten antar at drapet var seksuelt motivert. Det er imidlertid ingen tegn til at hun ble utsatt for seksuelle overgrep.

Interessant anke.

Juridisk sett er Hotvedts anke over saksbehandlingen svært interessant. Får Hotvedt og hans forsvarer Brynjar Meling medhold i Høyesterett, kan dagens dom bli opphevet – og det må gås nye runder i rettsapparatet.

Ifølge menneskerettighetene og norsk lov har en tiltalt i en drapssak krav på å få vurdert skyldspørsmålet i to rettsinstanser. Har det skjedd i denne saken? Bakteppet er at Henning Hotvedt i 2001 ble dømt for drapet, men to år senere frifunnet av lagmannsretten uten hovedforhandling; riksadvokaten trakk tiltalen på grunn av endring i bevissituasjonen. I fjor sommer innhentet den teknologiske utviklingen Hotvedt. Folkehelseinstituttet klarte å finne en DNA-profil på Kristins negler – og denne passet med Hotvedt.

Det nye DNA-beviset ga grunnlag for å gjenåpne saken; uten dette beviset hadde saken neppe blitt gjenåpnet. Det har også vært helt sentralt i rettsforhandlingene de siste ukene i Borgarting lagmannsrett.

Endelig punktum?

Dommen i lagmannsretten vil normalt sette punktum for videre behandling av skyldspørsmålet. Spørsmålet for Høyesterett blir om Hotvedt har krav på å få behandlet dette DNA-beviset i to rettsinstanser. I så fall må dagens dom oppheves. Jurister jeg har snakket med, er i villrede. Det er ingen klokkeklar jus å forholde seg til. I så måte er denne saken unik. Det går mot en spennende ankeforhandling i Høyesterett.