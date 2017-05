Inge D. Hanssen: Dette er de tiltaltes mål når prosedyrene begynner i Eirik Jensen-saken

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim er først ute når prosedyrene i saken starter 18. mai klokken 12.00.

Prosedyren i straffesaker er partenes oppsummering av bevisene og deres synspunkter på hvordan loven skal forstås.

For en aktor er oppgaven å overbevise rettens medlemmer om at bevisene samlet sett er tilstrekkelig til at tiltalte kan dømmes etter tiltalebeslutningen.

Aktor konkluderer med å legge ned påstand om straff.

Forsvarerne på sin side vil få frem alt som er til gunst for de tiltalte – så tvil om påtalemyndighetens bevis.

Espedal, Jan Tomas

Lettere oppgave

Aktor Alfheim fører aktoratet mot hasjbaronen Gjermund Cappelen – og får nok en lettere oppgave enn kollegene fra Spesialenheten for politisaker.

De skal overbevise retten om at den tidligere politimannen Eirik Jensen både var korrupt og hjalp Cappelen med å innføre 13,9 tonn hasj til fedrelandet.

Lettere oppgave?

Jo, fordi Gjermund Cappelen har erkjent straffskyld for innførsel av nesten 16 tonn hasj i en 20 års periode frem til høsten 2013.

Nå er det slik i straffesaker, at selv om det foreligger tilståelse, må tilståelsen underbygges av andre bevis. Det får neppe statsadvokaten noen problemer med. Retten kommer helt sikkert til å legge tilståelsen til grunn for dommen.

I tillegg er det påtalemyndighetens oppgave å bevise at det foreligger både objektiv og subjektiv skyld. For Cappelens del betyr det at aktor Alfheim må føre bevis for at det har foregått hasjsmugling i så stort omfang som omfattes av tiltalebeslutningen.

Handlet med forsett.

Subjektiv skyld betyr at Cappelen står bak hasjsmuglingen og at han hadde forsett – han visste hva han gjorde og han gjorde det «med vilje».

Cappelens egen forklaring i retten er bevis godt nok for subjektiv skyld, etter min oppfatning.

Allerede i sin første samtale med etterforskere fra Asker og Bærum politidistrikt i desember 2013 lanserte Cappelen tanken om en solid strafferabatt. Derfor var han rask til å utlevere Eirik Jensen som sin godt betalte medhjelper i politiet.

Strafferabatt sentralt.

Strafferabatt vil stå sentralt i prosedyren til Cappelens forsvarere, Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling. Det er ingen tvil om at Cappelen skal ha nedsatt straff fordi han har tilstått, men hvor mye?

Ifølge regelverket kan en tiltalt få ytterligere strafferabatt dersom vedkommende gir opplysninger til politiet om straffbare forhold som politiet ikke kjente til fra tidligere. Blir Eirik Jensen dømt, ligger det derfor an til en solid rabatt for Cappelen.

Uenige om det meste.

Når det gjelder Jensen, ligger det an til en durabelig prosedyrekamp mellom Spesialenhetens Guro Glærum Kleppe og Kristine Schilling og forsvarerne John Christian Elden og Arild Holden.

De er uenige om det aller meste. De er uenige om faktum, de er uenige om hvordan bevisene skal tolkes – og de er selvsagt uenige om Eirik Jensen er skyldig eller ikke i medvirkning til hasjsmugling og korrupsjon.

«Blomsterspråket».

Et eksempel: Under hovedforhandlingen her i rettssal 250 har vi hørt mye om det såkalte «blomsterspråket» som ble brukt i tekstmeldinger mellom Jensen og Cappelen.

Aktoratet mener dette er kodespråk. Jensen gir beskjed om at Cappelen har klar bane til å innføre hasj – «det er fint vær».

Forsvarerne mener at dette er fri fantasi fra aktoratet. Når det meldes om bra vær, betyr det ikke noe annet enn at været er bra.

Hvor er pengene?

Fra begge sider kommer vi til å høre mye om penger. Hvor er millionene Jensen skal ha mottatt fra hasjbaronen? I motsetning til Cappelen kan ingen beskylde Jensen for å ha flottet seg med tusenlapper i tide og utide.

Hvor er pengene? Det er et sentralt spørsmål i enhver korrupsjonssak. Jeg kan ikke se at vi har fått noe svar på det spørsmålet. Og det kommer forsvarerne til å minne aktoratet om.

Rabatt og frifinnelse.

For Eirik Jensen er det bare ett resultat som teller: Frifinnelse.

For Gjermund Cappelen er målet størst mulig strafferabatt. Men det er avhengig av at Jensen blir dømt og at Cappelen får «æren» for det.

En frifinnelse av Jensen kan derfor bety flere år ekstra i fengsel for hasjbaronen.