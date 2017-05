Tvilen kan redde Eirik Jensen.

Eirik Jensen kan ha medvirket til at tonnevis med hasj ble smuglet til landet.

Og tatt seg bra betalt for det. Millioner av kroner.

Likevel kan han bli frifunnet.

I retten er det bevisene som snakker. Er det tilstrekkelig tvil om hva bevisene forteller oss, kan den tidligere politimannen gå ut som en fri mann når dommen faller til høsten.

Forsvarer John Christian Elden: – Eirik Jensen må frifinnes

Cappelens forklaring

Hovedbeviset mot Jensen er forklaringen til Gjermund Cappelen. Det er han som trekker politimannen inn i saken og hevder at de har samarbeidet om hasjimporten gjennom 20 år.

Ut over hasjbaronens forklaring finnes det ikke et eneste klart bevis mot Jensen – bevis som med sikkerhet kan fortelle oss at han medvirket til smugling av tonnevis med hasj og at han var korrupt.

I denne saken er det intet DNA-funn, ingen fingeravtrykk eller andre bevis som ofte kan knytte en siktet til et åsted.

Omstridt faktum

Faktum er vesentlig i enhver straffesak. I denne saken er faktum omstridt; aktoratet og Cappelens forsvarere legger til grunn et helt annet faktum enn Jensens forsvarere.

Det er vel bare én ting begge sider kan samles om: Det finnes ikke bevis for en eneste overlevering av kontanter fra Cappelen til Jensen.

Aktoratet har lagt frem en rekke forhold som de samlet sett mener sannsynliggjør at den tidligere politimannen er skyldig og fortjener 21 års fengsel.

Aktor: - Jensen bør få 21 års fengsel

Tekstmeldingene

Siden rettssaken startet mandag 9. januar, har vi hørt om mer enn 1500 tekstmeldinger mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen. Vi har hørt om det nå så berømmelige «blomsterspråket». Vi har hørt om mange hemmelige møter mellom de to tiltalte gjennom mange år.

Påtalemyndigheten mener at Jensen ved en rekke anledninger gjennom disse årene varslet Cappelen om at det var klar bane for hasjimport over grensen fra Sverige. Cappelen kunne ikke ha klart seg så bra uten politimannens hjelp.

Det har vært ført vitner som mener at Jensen kunne ha informasjon om politiets og tollvesenets gjøren og laden på Svinesund. Andre har hevdet at Jensen umulig kunne ha en slik oversikt, blant andre vitner fra tollvesenet. De har blankt avvist at Jensen på noen måte kunne styre deres arbeid.

Jensens økonomi

Politirevisorer har saumfart Jensens økonomi og mener at han har et overforbruk i forhold til lønn. Godt over en million kroner fra 2004 til pågripelsen i februar 2014.

Forsvarerne har satt sin egen revisor på saken. Han mener at Jensen stort sett kommer ut i null.

Oppussingen av Jensens bad er en del av korrupsjonstiltalen. Aktoratet mener at Cappelen tok regningen på noe over 290.000 kroner; forsvarerne hevder at oppussingen ble langt billigere.

Men advokatene John Christian Elden og Arild Holden erkjenner at Jensen ikke betalte en sluttregning på 120.000 kroner – fordi han aldri fikk regningen.

Det fortalte Jensen selv i avhør med Spesialenheten. Han mente at dansken som skulle ha pengene, kunne bekrefte hans versjon. Jensen visste ikke på det tidspunkt at dansken var død og ikke kunne bekrefte noe som helst.

Også når det gjelder badet, må retten forholde seg til at det står påstand mot påstand.

Lite troverdig

Eirik Jensen har hele tiden hevdet at han ikke kjente til at hans kilde og informant drev stort som narkotikasmugler, kanskje den mest aktive på sitt felt i hele landet.

Det er etter mitt syn en lite troverdig uttalelse fra Jensens side og er en svakhet ved hans forklaring. Med en så tett kontakt de to hadde i årevis, er det underlig at Jensen ikke hadde bedre oversikt over Cappelens virksomhet.

Cappelen sølte bort penger på dyre biler, kostbare klokker og smykker og feriereiser til fasjonable hoteller ute i verden.

Stilte ikke kildefører Jensen et eneste spørsmål om hvor pengene kom fra?

Indisierekke

Aktoratet mener at indisierekken de har lagt frem er tilstrekkelig til å overbevise retten om at Eirik Jensen er en «møkkete» politimann.

Et indisium er ikke noe direkte bevis som kan felle en tiltalt, men et bevis som kan sannsynliggjøre at tiltalte er skyldig i det vedkommende anklages for.

Forsvarerne på sin side hevder at påtalemyndighetens syn er basert på tro, tolkninger, antagelser og ren synsing – og det holder ikke i norsk rett.

Deres jobb er å så tvil om alt det påtalemyndigheten fremlegger i retten og ivareta tiltaltes interesser på en best mulig måte.

Tvilen

Derfor dyrker forsvarerne tvilen.

Forsvarer Holden sa det slik i sin prosedyre:

– Må vi tolke innholdet i en SMS, beveger vi oss straks inn i tvilen.

I strafferetten er det et anerkjent prinsipp at tvilen skal komme tiltalte til gode. Det er et prinsipp som visstnok kan føres tilbake til de gamle grekerne.

Vi snakker om den fornuftige og forstandige tvil, ikke en teoretisk tvil som er oppkonstruert i den hensikt å få tiltalte frifunnet.

Må være overbevist.

Retten skal være overbevist om skyld for å kunne dømme. Dommerne kan ikke følge magefølelsen – da kan det gå riktig galt. De må ta for seg hele bevisbildet og vurdere dette samlet.

Hvor sikre må dommerne være?

De kan nok tillate seg en aldri så liten tvil – og likevel dømme Jensen. Men den tvilen kan ikke vær stor. Retten må være opp mot 100 prosent sikker for å kunne avsi fellende dom.

Er den fornuftige og forstandige tvil sterk nok, skal Eirik Jensen frifinnes.

Det er ingen enkel oppgave dommerne i sal 250 står overfor.

Jeg er glad jeg ikke er en av dem.