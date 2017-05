Inge D. Hanssen: Gjermund Cappelen vil ha 10-11 års strafferabatt. Det får han ikke.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim og forsvarer Benedict de Vibe er enige om premissene for strafferabatt for narkobaronen Gjermund Cappelen.

Begge mener at han skal ha rabatt på grunnlag av tilståelsen og det faktum at han snakket politimannen Eirik Jensen inn i saken.

Men her stanser enigheten.

Statsadvokaten hevder at tre års rabatt er tilstrekkelig. Fredag la han ned påstand om 18 års fengsel, utgangspunktet er lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Forsvarer de Vibe fnyser av en slik smålighet fra påtalemyndighetens side. Han mener at klienten bør ha opp mot 50 prosent rabatt, eller 10-11 års nedsettelse av straffen.

Rabatt på 50 prosent.

Medforsvarer Kaja de Vibe Malling loste retten gjennom rettspraksis. Det er på det rene at Høyesterett ved et par anledninger har innrømmet opp mot 50 prosent strafferabatt. Det er derfor ikke noe til hinder i loven eller i rettspraksis som tilsier at Cappelen ikke kan få den rabatten han ber om.

Men det er i teorien. Etter mitt syn er det nærmest utopi at tingretten skulle smelle til med en så stor rabatt.

I så fall vil Cappelen få lavere straff enn sine underordnede medhjelpere i hasjligaen. Det vil stride mot enhver rettsfølelse.

Et godt argument.

Forsvarernes beste argument for større rabatt enn det aktor anbefaler, er hvilke signaler en solid rabatt gir til det kriminelle miljøet. En raus straffenedsettelse vil kunne motivere andre kriminelle til å fortelle om straffbare forhold politiet ikke kjenner til, og det vil i så fall ha stor samfunnsmessig betydning.

Benedict de Vibe har rett når han uttaler at «det aldri ville ha vært grunnlag for å reise tiltale mot Eirik Jensen uten Cappelens forklaring».

En fjerde aktor.

I prosedyren gikk Cappelens forsvarer rett i strupen på Eirik Jensen. For Jensen må det ha fortonet seg som om de Vibe opptrådte som nok en aktor i tillegg til statsadvokaten og de to fra Spesialenheten.

Det kom kanskje overraskende på mange at de Vibe nærmest opptrådte som hjelpeaktor, mens fra hans ståsted i rettssalen var det nødvendig, for her handler det om troverdighet.

Et spørsmål om troverdighet.

Forklaringene til Cappelen og Jensen står steilt mot hverandre.

Forsvareren gjør derfor det han kan for å bygge opp om hasjbaronens troverdighet:

Cappelens forklaring til politiet og her i retten har hele tiden vært den samme.

Jensen på sin side har tidvis nektet å forklare seg, og han har endret sine forklaringer. Det svekker hans posisjon.

To likeverdige partnere.

Smuglingen av tonnevis av hasj gjennom 20 år har etter forsvarerens oppfatning ikke vært noe «one man show» fra Cappelens side.

Nei da, det var et samarbeidsprosjekt mellom de to herrene på tiltalebenken. Et samarbeid mellom to likeverdige partnere. Og penger var drivkraften fra politimannens side.

Ingen silkehansker.

Når de Vibe kjører så hardt ut mot Jensens troverdighet, er det også fordi han vet hva som kommer i tirsdagens rettsmøte.

Da skal Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden bruke hele dagen til å prosedere på full frifinnelse for klienten.

Og de kommer ikke til å bruke silkehansker mot Cappelen.