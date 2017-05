På nest siste dag av bevisførselen får vi nok et eksempel på politiets unnlatelsessynder i denne omfattende straffesaken:

Kripos ble i mai 2011 informert av Spesialenheten om at de hadde fått tips fra en navngitt kilde – en 52 år gammel narkodømt mann – om at Gjermund Cappelen gjennom mange år hadde smuglet tonnevis med hasj til landet og at politimannen Eirik Jensen holdt hånd over ham.

Spesialenheten ville egentlig at tiltalen mot Jensen skulle omfatte forhold tilbake til 1993. Riksadvokaten satte ned foten.

Fryktet represalier

Det var advokat Per Henrich Berle, daværende leder for Spesialenhetens avdeling på Vestlandet, som mottok tipset i en samtale med 52-åringen og hans advokat Reidar Andresen. 52-åringen fryktet for represalier og ville ikke gå i formelt vitneavhør.

Advokat Berle noterte imidlertid ned alt kilden fortalte, og notatet ble overlevert nestsjefen i Kripos under møtet i mai 2011. Som vitne i retten forteller Berle at det ble avtalt at Kripos skulle foreta visse undersøkelser; sjekke navngitte personer i registrene, og om det kunne foreligge informasjon i overskuddsmateriell fra kommunikasjonskontroll.

Ballen lagt død

En måneds tid senere – 22. juni 2011 – la Kripos ballen død. Undersøkelsene som var gjort, ga ikke næring til at opplysningene fra 52-åringen var noe å gå videre med, mente Kripos.

– Jeg må innrømme at jeg var skuffet. Jeg hadde ikke ventet at Kripos skulle være så rask med å levere tilbake materialet, sier advokat Berle.

Dommer Heger: – Så Kripos fikk to tips av deg. Både om Cappelen og om Jensen?

Berle: – Ja.

Heger: – Og begge deler ble lagt død i 2011?

Berle: – Ja.

Mange rykter i miljøet

Med andre ord, varslingen fra den kriminelle 52-åringen kom aldri lenger enn til tips-stadiet. Men notatet fra advokat Berle ble hentet frem fra Spesialenhetens arkiver etter at Cappelen og Jensen ble pågrepet, henholdsvis i desember 2013 og februar 2014.

Som vitne i retten forklarte 52-åringen at det helt fra 1990-tallet gikk rykter blant Oslos kriminelle om Gjermund Cappelen og hans forhold til Eirik Jensen.

Ifølge vitnet smuglet Cappelen inn hundrevis av kilo hasj flere ganger i året, og i miljøet ble det sagt at han ikke kunne klare dette uten hjelp fra sin venn politimannen. Ryktene fortalte at Jensen fikk mellom 500 kroner og 1000 kroner for hvert kilo hasj Cappelen fikk inn i landet.

Alt dette, og mer til, fortalte 52-åringen til Spesialenheten allerede i 2011.

– «Alle» i det kriminelle miljøet snakket om dette, hevder 52-åringen.

Ripe i Kripos-lakken

Når det i årevis går så mange rykter om både Cappelen og Jensen, er det ufattelig at ikke politiet i Oslo snappet opp noe av dette – for det var vel ikke bare Jensen som hadde oversikt over hovedstadens kriminelle miljø?

I Sandvika har de heller ikke mye å slå seg på brystet for: Det gikk 20 år før politiet i Asker og Bærum fikk has på Gjermund Cappelen. De gjorde heller ikke noe med mistankene de hadde mot Eirik Jensen. Det ble med praten – og ergrelsene.

Nå er altså Kripos med i klubben. Det er en ripe i lakken til det velrenommerte spesialorganet.

Min påstand er at Cappelen burde ha vært avslørt mange tonn hasj tidligere. Det samme gjelder Jensen, dersom det viser seg at han har vært korrupt.