Analysene til Spesialenhetens revisorer tyder på at Eirik Jensen hadde et overforbruk på ca. 1,6 millioner kroner i de ti årene tiltalen omfatter, fra 2004 til utgangen av 2013.

Aktorene Guro Glærum Kleppe og Kristine Schilling mener å kunne bevise at dette er penger som stammer fra hasjbaronen Gjermund Cappelen.

Korrupsjonspenger, med andre ord.

Ifølge tiltalen skal Jensen urettmessig ha mottatt 2,1 millioner blanke kroner fra Cappelen.

Spesialenhetens konklusjon baserer seg på en såkalt kontantstrømanalyse av Eirik Jensens økonomi.

Eirik Jensen har et overforbruk på 1,67 millioner kroner i forhold til inntekten, mener påtalemyndigheten. Nå vil forsvarerne starte jobben med å dissekere regnestykket.

Intet overforbruk.

I flere timer sitter forsvarernes sakkyndige revisor, Helge Bettmo, i vitneboksen og forklarer hvordan han er kommet frem til et helt annet resultat enn Spesialenhetens revisorer.

Statsautorisert revisor Bettmo har analysert seg frem til følgende resultat:

Det finnes ikke noe overforbruk i Jensens økonomi.

Tvert imot, Jensen har hatt et underforbruk; et overskudd i forhold til inntektene.

Dan P. Neegaard

Adskilt økonomi.

Hovedårsaken til uenigheten er at aktoratet legger til grunn at Jensen og hans samboer i de fleste av de aktuelle årene hadde felles økonomi.

Det er feil, hevder Bettmo.

Han mener å kunne dokumentere at Jensen og samboeren hadde adskilt økonomi. De kjøpte for eksempel hus sammen og eide hver sin halvpart. Finansieringen besto i at de tok opp lån på hver sin kant, i hver sin bank.

Mange kontanttransaksjoner.

Metoden Spesialenheten har benyttet, egner seg dårlig i en analyse av økonomien til en privatperson, hever Bettmo.

I motsetning til et firma eller bedrift, fører privatpersoner sjelden regnskap over pengebruken. Det gjorde heller ikke Eirik Jensen.

I likhet med Spesialenheten mener forsvarernes sakkyndige at det er en utfordring at det i denne saken er en stor mengde kontanttransaksjoner.

Viktig forklaring.

Pengestrømmen står sentralt i etterforskningen av enhver korrupsjonssak, og ingen skal si at det er enkelt å finne de mange irrganger hvor penger kan forsvinne ut i det blå for etterforskerne.

Revisor Bettmo finner ikke noe i Jensens økonomi som skulle tilsi at den tidligere politimannen skulle ha mottatt opp til 2,1 millioner i korrupsjonspenger fra Gjermund Cappelen.

Derfor er revisor Bettmos vitneforklaring viktig for Jensen.

Skulle retten legge hans forklaring til grunn for dommen, vil korrupsjonstiltalen langt på vei smuldre bort.