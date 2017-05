Minst 70 kreftsyke nordmenn har siden 2013 fått behandling på den tyske privatklinikken Medias Klinikum. Aftenposten har kartlagt 38 av dem. Av disse er 31 døde.

Behandlingen som tilbys, frarådes av norske kreftleger.

Det er en svært vanskelig sak. Bak tallene er det personlige historier om sykdom og liv som blir snudd på hodet. Desperate familier og hjelpende lokalsamfunn beskriver på den ene siden håp og behandling, på den andre siden død og sorg.

Moralske pekefingre

Det er lett å opptre som en moralsk vokter i denne saken. Man kan for eksempel peke på at det ikke nødvendigvis er så lurt å ta imot tilbud om helsebehandling fra privatklinikker i utlandet og i hvert fall ikke behandling som ikke har overbevisende dokumentert virkning.

Det er lett å gjøre – og har veldig lite for seg ut over å skape en slags bevissthet rundt problemstillingen.

En bevissthet som er svært lite verdt den dagen du eller noen av dine nærmeste får beskjeden: Det finnes ingen kur for denne sykdommen.

Da er de fleste av oss skrudd sammen slik at vi vil prøve å finne et annet svar. De siste tiårs velferdsøkning, samt de stadig vanligere innsamlingsaksjonene, har gjort det økonomisk mulig for mange å jakte på dette «andre svaret».

Det er dyrt. Det er ofte i et annet land. Det kommer sjelden med garantier.

Men det er forståelig at folk leter. Håp er en av menneskets drivkrefter. Sammen med kjærlighet, kan det i mange tilfeller utkonkurrere fakta og forskning.

Det håpet ønsker noen å profittere på. Gjerne med et genuint motiv om å hjelpe, men sjelden uten å ta seg betalt for det.

Og som Aftenpostens sak viser – det er ingen forutsetning å være utdannet helsepersonell.

Det er en ulempe.

Mellommennene

Det er bedriften Oncolomed et eksempel på. Selskapet fungerer som et slags kreftens reisebyrå som formidler kontakt og hjelper syke nordmenn med å reise til klinikker i utlandet.

Torkel Oftedal i Oncolomed til Aftenposten: – Vi lover aldri resultater

Deres virke er helt lovlig.

Selv om de sier til Aftenposten at de mener de hjelper 1 av 3 pasienter, men ikke fremlegger noe dokumentasjon på det.

Selv om de sier at behandlingen ved Medias Klinikum gir bemerkelsesverdige resultater, uten å legge frem overbevisende dokumentasjon på det.

Selv om Oncolomed har nettsider med bilder av leger og stetoskoper, taler varmt for behandlinger og sender ut pasienthistorier til potensielle kunder, er de ikke kontrollert av helsemyndighetene.

For siden ingen av de ansatte er helsepersonell, unngår de trolig helsepersonelloven og Helsetilsynet. Det er også tvilsomt om tjenestene faller inn under lov om alternativ behandling, siden det som tilbys ikke er behandling og ikke foregår i Norge.

Helt fritt kan de riktignok ikke operere. De selger tross alt en tjeneste og er derfor underlagt markedsføringsloven. Men er dette et system som er godt nok?

Fremmed art

Det er ikke en opplagt sak Aftenposten presenterte i helgen. Angrende familiemedlemmer gjør inntrykk, men det finnes også eksempler på pasienter som er fornøyde med behandlingen de har fått på klinikken i Tyskland og ville gjort det samme om igjen.

Rolf Iversen er ikke i tvil om at professor Aigner reddet livet hans: – Uten Medias-klinikken hadde jeg ikke levd i dag

Saken peker imidlertid på et annet fenomen som også fortjener oppmerksomhet i den norske debatten.

Bedrifter som Oncolomed er fremdeles en litt fremmed art i den norske faunaen. Slik kommer det ikke nødvendigvis til å være i fremtiden.

Flere reisebyråer

Utviklingen av nye, avanserte og ofte kostbare behandlingsmetoder går så raskt at det vil bli stilt vanskelige spørsmål om hvordan pengene brukes og hva som er for dyrt i forhold til virkningen.

Samtidig har en aldrende befolkning mer penger enn noen gang. Trolig vil det føre til at det vokser frem et større marked for private helseforsikringer.

Norge vil også kunne se flere eksempler på «reisebyrå» som formidler kreftpasienter, hjerte- og lungepasienter, parkinson-pasienter og MS-pasienter til klinikker i utlandet.

Det er et marked med vekstpotensial all den tid dette er en tjeneste som er både etterspurt og det finnes pengesterke aktører. Spørsmålet er, hva skal samfunnet gjøre med det?

Denne sakens største paradoks er at en privatperson kan formidle organisert helsehjelp uten å bli kontrollert eller konfrontert med fakta, mens helsepersonell er underlagt strenge lover hvis de gjør det samme.

Pårørende eller pasienter som er misfornøyde med «reisebyråene for helsetjenester», kan kun stole på markedsføringsloven. Dette er ikke godt nok – ikke nå, og ikke i fremtidens Helse-Norge.

