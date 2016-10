Ingen vil velte Regjeringen nå | Trine Eilertsen

Denne uken kan det komme til å se ut som om KrF fortsatt vil være en del av regjeringsprosjektet, mens Venstre knapt kan komme seg raskt nok ut. Men allerede lørdag vil vi få innblikk i KrFs kvaler rundt regjeringssamarbeid, mens Venstre vil jobbe hardt for å redde prosjektet også på lengre sikt.

Skremmer ikke Solberg

Knut Arild Hareide og Krf la frem sitt alternative statsbudsjett mandag. Kun ordet «familiene» nevnes oftere enn «løsning» eller «enighet». Krf har lite å tjene på at situasjonen tilspisser seg nå, og KrFs budsjettalternativ skremmer neppe Erna Solberg. Det er grunn til å regne med at det finnes flere kroner til familiene i regjeringspartienes forhandlingsrom.

Alene i det grønne skatteskiftet

Venstre, som legger frem sitt alternative budsjett tirsdag, kommer til å bruke en krassere tone. Partiet står omtrent alene igjen i troen på et grønt skatteskifte. Det må markere at logikken rundt å øke skatter på miljøfiendtlig aktivitet, for så å belønne det motsatte, er liv laga. Partiet kan ikke tro på at Regjeringen mener alvor med sitt ultimatum om bil- og transportbeskatning. Er det ingenting å hente her, står regjeringssamarbeidet på kanten av stupet.

Tidsbegrenset kompaniskap i sentrum?

Paradokset er der: KrF kan ende opp med å skifte side neste høst, men er det partiet som vil ha lettest for å komme til budsjettenighet med Regjeringen i høst.

Venstre har størst problemer med å komme til budsjettenighet i høst, men kommer neppe til å skifte side neste høst. Venstre har sterk interesse av at Erna Solberg er en realistisk statsministerkandidat også i 2017.

Sammen skal de to politiske kompanjongene finne en vei ut av høsten som bevarer samholdet dem imellom, gir dem politiske seire de kan gå i valgkamp med og som åpner for fortsatt makt i 2017. Men neste høst kan kompaniskapet smuldre.

Hareides valg

Lørdag skal KrF-leder Knut Arild Hareide snakke om veivalg under partiets landsstyremøte. Han kommer neppe til å erklære at partiet går til valg på en forlengelse av dagens samarbeidsavtale med Høyre og Frp, selv om han også kommer til å snakke varmt om den. Trolig vil han fremheve det blågrønne alternativet, Høyre, KrF og Venstre, som førstevalget. Men som leder av et ektefødt sentrumsparti vil han ha rom for å melde at KrF, hvis situasjonen tilsier det (og SV er over alle hauger), også kan samarbeide med Arbeiderpartiet. Han vil beholde frihetsgradene, og kan dermed gå i valgkamp uten den samme forpliktelsen til å støtte Erna Solbergs prosjekt som han tok på seg i 2013.

Venstre trenger et blågrønt alternativ

Venstre er partiet som kan oppleve seg presset til å bryte med Regjeringen på grunn av avstanden i klimapolitikken, men som ikke har interesse av å undergrave et blågrønt alternativ på lengre sikt. Ikke vil partiet ha på seg at det veltet en slags borgerlig regjering, og Venstre har ikke den samme åpenheten overfor Arbeiderpartiet, noe det finnes gode politiske grunner til. Venstres makt går gjennom Høyre.

Ikke godt tidspunkt for skifte

Ingen vil velte Regjeringen nå, ett år før valget. Det vil si, mange vil jo det, men ikke blant partiene på Stortinget. Støttepartiene har interesse av at det holder til mål, slik at de kan gå i valgkamp som potensielle regjeringspartier eller støttepartier. Arbeiderpartiet trenger på ingen måte å bruke våren på å regjere i mindretall fremfor å drive valgkamp og planlegge tiden etter valget. Det er heller ingenting som tyder på at det blir spesielt lettere for Støre å lande et budsjett, enn det er for Solberg, slik situasjonen er nå.

Regjeringspartiene på sin side har bare tiden og veien for å få gjennomført nok politikk til å overbevise om at de er verdt å satse videre på. Høyre i mindretall er heller ingen drømmesituasjon, sett med Erna Solbergs øyne.

Valgkampen er i gang

De alternative statsbudsjettene er særlig interessante å følge høsten før et valg. De viser hvor partiene har tenkt seg, hva de prioriterer, hvor de henter pengene fra - og hvem de har mest til felles med. KrFs skatteøkninger i mandagens alternative budsjett vil bli lagt merke til på begge sider av den politiske midtstreken. Det samme vil Arbeiderpartiets posisjonering etter at de andre har vist kortene sine.

Den lange valgkampen er godt i gang.