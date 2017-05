Ingenting er umulig i politikken, men nå er det vanskelig å se for seg annet enn at Merkel fortsetter | Frank Rossavik

Ingenting er umulig i politikken, særlig ikke i vår tid, men nå er det vanskelig å se for seg noe annet enn at Angela Merkel fortsetter etter valget til Forbundsdagen i Berlin i september.

Søndag vant forbundskanslerens parti – ifølge valgdagsmålinger – med klar margin sitt tredje delstatsvalg på rad i vår: Først tok CDU lille Saarland, så Schleswig-Holstein og nå Nordrhein-Westfalen, Tysklands største delstat.

CDUs kandidat Armin Laschet avløser den sittende statsministeren, Hannelore Kraft, i regjeringskontorene i Düsseldorf.

CDU lå ved 20-tiden søndag kveld an til knapt 34 prosent, en kraftig fremgang. Sosialdemokratene (SPD) lå på 31, et sterkt fall siden forrige valg. Det var uklart om CDU kan danne regjering med liberale FDP, som gjorde et sterkt valg med over 12 prosent. En annen mulighet er storkoalisjon med SPD.

Også for SPD på forbundsnivå må utviklingen oppleves som deprimerende. Da den tidligere presidenten for Europaparlamentet, Martin Schulz, i slutten av januar sto frem som partiets nye kanslerkandidat, fikk han og partiet et kraftig oppsving på meningsmålingene.

Så nærmere på Schulz

Mange kommentatorer skjønte ikke helt hva begeistringen skyldtes, men de fleste kom til at tyskerne rett og slett var lei av Merkel. Hun har sittet ved makten siden 2005. I Schulz så velgerne i første omgang noe nytt, selv om han i og for seg var et relativt kjent fjes fra europapolitikken.

Så har det gått litt tid. Schulz har vært i mange intervjuer og på mange møter. Samtidig har SPDs profil blitt tydeligere: Schulz vil at SPD skal føre en valgkamp om sosiale forskjeller – igjen.

Mange velgere som luktet på SPD igjen i vinter har nok funnet ut at partiet er som før, mens den nye kandidaten likevel ikke er den rette til å avløse Angela Merkel.

Et valg i Nordrhein-Westfalen sees ofte på som et forbundsvalg i liten målestokk. Det skyldes ikke bare at staten med sine 17 millioner innbyggere er Tysklands største, men også at den er så mangfoldig, både hva demografi og næringsstruktur angår.

Schulz’ brutte håp

Ruhr, det svære industriområdet som sto sentralt da Vest-Tyskland bygde seg opp økonomisk etter annen verdenskrig, ligger i denne staten. Derfor har sosialdemokratene tradisjonelt stått sterkt her, noe som gjør søndagens nederlag enda verre å fordøye.

Bedre blir saken ikke av at Martin Schulz er fra samme stat. Han er født i Eschweiler og har vært ordfører i Würselen. Schulz har selv pekt på at valget i Nordrhein-Westfalen vil gi en avgjørende pekepinn for utfallet at det store valget i september.

Håpet hans ble brutt. Angela Merkel vil smile. Velgerne har sannsynligvis en kjedelig valgkamp og et forutsigbart valg i vente i september.

