«Innovasjon» innen omsorg betyr ofte forverring, ikke forbedring | Elin Ørjasæter

Regjeringen ønsker større effektivitet i velferds- og omsorgstjenester. I den ferske perspektivmeldingen argumenterer den for at flere private tilbydere vil skape mer innovasjon.

Det samme mener Kristin Clemet i Aftenposten 31. mars. Hun bruker sine egne optiske linser som eksempel på private aktørers fortrinn. Linsene er et resultat av innovasjon, som igjen er et resultat av markedsøkonomi.

Men Clemet sammenligner epler og pærer: De dyre omsorgstjenestene kan bare i begrenset grad rasjonaliseres med teknologi. «Innovasjon» innen omsorg og velferd betyr ofte forverring, ikke forbedring.

Gjør ansatte til næringsdrivende

Selskapet Vitale var for eksempel så innovative at de ble kastet ut og politianmeldt av Bærum kommune i mars. De drev omsorgsboliger for ressurskrevende klienter. De tyngste klientene krever to til tre omsorgspersoner på én bruker hele døgnet, i ekstreme tilfeller fem personer på én bruker.

Selskapet Vitales innovasjon var å gjøre de ansatte om til næringsdrivende. På den måten kvittet de seg både med stillingsvernet og arbeidstidsbestemmelsene.

I tillegg slapp de sykepenger og arbeidsgiveravgift. Vitale fakturerte også kommunen flere timer enn de faktisk leverte.

Bladet Kapital gravde frem saken, og de har hatt flere store oppfølgingssaker. Journalistene Siri Gedde-Dahl og Ingun Stray Schmidt beskriver hvordan praksisen med å gjøre ansatte om til næringsdrivende er blitt vanlig i Kommune-Norge.

Firmaer som driver boliger for psykisk utviklingshemmede, rusavhengige og psykisk syke baserer seg i stor grad på innleide «konsulenter» på korttidskontrakter.

Det handler om mye penger: Klienter mellom 18 og 67 år tar mer enn førti prosent av kommunenes omsorgsbudsjett, ifølge tall fra kommunenes organisasjon KS. Voksne utviklingshemmede er den største gruppen brukere.

Rommet for innovasjon minimalt

Omsorgstjenester er gjennomgående svært arbeidsintensive, heter det i Regjeringens perspektivmelding (s 188). Det er derfor særlig viktig å effektivisere dem, men det medgis i meldingen at de er vanskeligere å effektivisere enn annen produksjon.

Klientenes velferd sikres nemlig ved reguleringer på detaljert nivå. Rommet for innovasjon er dermed minimalt. Det er like greit, gitt at reguleringene er fornuftige.

Omsorg er krevende, målt i tid.

Dermed har innovasjonene så langt handlet om å redusere ansattes rettigheter. En av de største aktørene, Aleris, har 70 prosent av arbeidsstokken som innleide konsulenter. Derfor kan de vinne konkurransen om lavest mulig pris i møte med kommunen.

For mye naiv optimisme

Aleris hevder at bruken av konsulenter skjer fordi arbeiderne selv ønsker å være næringsdrivende. Men Kapitals kilder forteller at det er et krav at omsorgsarbeiderne blir næringsdrivende, selv om de ønsker å bli ansatt.

Ingen er negative til innovasjoner innen omsorg, dersom endringen er til det bedre både for brukere og ansatte. Men det er for mye naiv optimisme knyttet til mulighetene. Omsorg er krevende, målt i tid. Kristin Clemets sammenligning med medisinsk optikk er i beste fall uinteressant, i verste fall farlig naiv.

