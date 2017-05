Intern uenighet om Jensen-saken er interessant, men får neppe betydning

Helt på tampen av bevisførselen i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen blir det altså kjent at det har vært en påtalemessig dragkamp mellom Riksadvokaten og Spesialenheten for politisaker.

Det er interessant, av flere grunner.

1993 eller 2004?

Ifølge tiltalen mot Cappelen skal han ha smuglet nærmere 16 tonn hasj til landet i perioden fra 1993/1994 og frem til 14. november 2013.

Tiltalen mot Jensen omfatter medvirkning til innførsel av 13,9 tonn fra 2004 og frem til november 2013. I løpet av det samme tidsrommet mener påtalemyndigheten at han mottok 2,1 millioner kroner fra Cappelen som takk for hjelpen. Altså grov korrupsjon.

Begge tiltalene er tatt ut etter ordre fra riksadvokaten.

Intern uenighet

Spesialenheten ville opprinnelig tiltale Jensen for medvirkning helt fra 1993/1994; samme tidsrom som tiltalen mot Cappelen omfatter. Det satte riksadvokat Tor-Aksel Busch en stopper for.

I et intervju med Aftenposten bekrefter Busch at det innad i påtalemyndigheten har vært uenighet om fra hvilket tidspunkt man kunne bevise at Jensen medvirket til Cappelens hasjsmugling.

Hva som ligger til grunn for denne bevismessige uenigheten, sier han ingen ting om.

Cornelius Poppe, NTB scanpix

Betyr lite

Dersom Jensen blir funnet skyldig, betyr det lite utmålingsmessig om han har samarbeidet med Cappelen fra 1990-tallet eller fra 2004. Straffen vil uansett ligge på lovens maksimum eller tett oppunder.

Spørsmålet er hvorfor det skulle være så mye vanskeligere å føre bevis for ting som skjedde før 2004 som etter 2004.

Om det tier riksadvokaten, naturlig nok.

Ikke uvanlig

Svaret kan være at Busch og hans kolleger ved embetet ikke legger like stor bevismessig vekt på Gjermund Cappelens forklaringer som Spesialenheten gjør.

Til det er hasjbaronens troverdighet for tynnslitt.

Det er ikke uvanlig at riksadvokaten har en annen oppfatning av tiltalespørsmålet enn statsadvokaten, politiet eller Spesialenheten.

Det uvanlige er at uenigheten blir bekreftet.

Orderud-saken

I Orderud-saken skjedde også det uvanlige at sakens aktorer gikk ut og bekreftet at riksadvokaten ikke tok deres innstilling i tiltalespørsmålet til følge.

Statsadvokatene ville bare tiltale Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød, ikke ekteparet Orderud.

I stedet bestemte riksadvokaten at alle fire skulle tiltales for medvirkning til tre overlagte drap – noe som også ble resultatet i retten.

Fremdeles vet vi ikke hvem som avfyrte skuddene i kårboligen på Orderud gård.

Til høsten får vi vite om det kan bevises om Eirik Jensen var en korrupt politimann eller ikke.