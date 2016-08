Italias politiske etterskjelv | Per Anders Madsen

For fire år siden ble barneskolen Romolo Capranica i Amatrice gjenåpnet etter en omfattende ombygging for å sikre den mot jordskjelv.

Nå ligger skolen i ruiner.

Klokketårnet til kirken i Accumoli er også renovert ganske nylig etter forskrifter som skal få bygg til å motstå selv kraftige jordskjelv.

En familie på fire mistet livet da tårnet raste ned over huset deres.

Disse to enkelthistoriene har ifølge Reuters fått mye oppmerksomhet etter jordskjelvet i forrige uke som kostet nesten 300 mennesker livet.

Etterforskning er i gang. Pengene var øremerket til jordskjelvsikring, men hvor tok de egentlig veien?

Berlusconis fadese

Spørsmålet har dyp historisk klangbunn i et land plaget av svulmende byråkrati og omfattende korrupsjon. Særlig gjenoppbyggingsfasen etter jordskjelv er sårbar.

Middelalderbyen L’Aquila, rammet av jordskjelv i 2009, er fortsatt sterkt preget av ødeleggelsene og gjenoppbyggingen har delvis gått langsomt, delvis er den oppgitt. 9000 hjemløse er fortsatt henvist til midlertidig innkvartering. For to år siden ble syv entreprenører arrestert, siktet for å stå i ledtog med mafiaen.

Daværende statsminister Silvio Berlusconi må ha satt personlig rekord i umusikalske uttalelser da han anbefalte hjemløse i en teltleir i L’Aquila å betrakte det hele som en lang campingferie. I ettertid har mange ment at krisehåndteringen, eller mangelen på den, bidro til hans endelige fall.

Lover et nasjonalt løft

Med god margin har landets nåværende leder, statsminister Matteo Renzi, styrt klar av slike blemmer. Han var raskt ute med løfter om hjelp og støtte. Han dro til katastrofeområdet samme dag som skjelvet rammet for å vise sin medfølelse og sympati.

Denne uken har Renzi fulgt opp. Han varsler et gedigent nasjonalt løft, «Italias hus», der myndighetene skal dra lasset sammen med fagbevegelsen, tekniske eksperter og byggbransjen for å gjøre landet sikrere mot jordskjelv. Korrupsjonen skal bekjempes.

«Vi vil betale det som kreves,» forsikrer han i et intervju med kringkastingsselskapet Rai.

Noe beløp nevnte han ikke, klokelig nok.

Krever enorme utlegg

Ifølge beregninger gjort av Italias nasjonale ingeniørforbund, vil det koste 40 milliarder euro å sikre landets offisielle bygninger. Skal hele bygningsmassen oppgraderes, må man ut med 360 milliarder euro, ifølge næringslivsorganisasjonen Confindustria.

Nest etter Hellas er Italia det EU –landet med størst statsgjeld i forhold til bruttonasjonalproduktet. Økonomien har stått i stampe i nesten 20 år. Folks kjøpekraft er lavere i dag enn på slutten av 90-tallet.

Det er vanskelig å se hvordan «Italias hus» skal kunne finansieres. Men hvor relevant er en slik innvending i den situasjonen Renzi nå er i?

Har lovet ny vekst

Han har blikket stivt rettet mot folkeavstemningen om grunnlovsreformer som skal holdes til høsten. Endringsforslagene tar sikte på å forenkle politiske beslutningsprosesser og berede grunnen for at Italia får sterkere og mer styringsdyktige regjeringer.

Renzi har sagt han trekker seg hvis han ikke vinner avstemningen, men risikerer dermed at den blir en folkeavstemning om hans egen popularitet. Den har vært på dalende kurs det siste halve året. De siste meningsmålingene tyder på at avstemningen blir et jevnt løp.

Økonomien har hatt nullvekst i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor, og vekstprognosen for 2016 er nedskalert til under 1 prosent. Det er dårlig nytt for en statsminister som gjentatte ganger har lovet at han er mannen som skal få Italia tilbake på vekstsporet.

En truende bankkrise har gjort vondt verre. EUs regler medfører at aksjonærer og innskytere må ta store tap før myndighetene kan gå inn med statlige midler for å redde en truet bank. I Italia betyr det at tusenvis av småsparere mister pengene sine. Det vil være den visse død for enhver regjering.

Faller Renzi, kan det bane vei for den euroskeptiske Femstjernersbevegelsen ledet av komikeren Beppe Grillo. Fellesvalutaen vil trolig kollapse hvis eurosonens tredje største økonomi trekker seg ut. Renzis mareritt er at han går inn i historien som mannen som torpederte euroen og overlot hjemlandet til en klovn.

Jordskjelv kan være så mangt.

Et stort, samlende prosjekt

I helgen diskuterte Renzi sitt storslagne «Italias hus» med den verdensberømte arkitekten Renzo Piano og fikk vite at det i beste fall vil ta 50 år å løfte landets bygningsmasse opp til et betryggende sikkerhetsnivå.

Tallet er ikke hogget i stein, men uansett er tidshorisonten fjern. Et stort, samlende prosjekt der sluttregningen skal betales langt der fremme, og som tar noe av oppmerksomheten bort fra dagens røde tall, kan være det Renzi trenger akkurat nå.

Særlig når han makter å kombinere et slikt blikkløft med empati, innlevelse og medfølelse med jordskjelvofrene slik han har gjort i dagene etter at katastrofen rammet.