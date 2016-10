Italiensk valgdrama kaster skygger over eurosonens fremtid | Per Anders Madsen

Søndag 4. desember er statsminister Matteo Renzis skjebnedag. Kanskje også euroens.

Da går italienerne til urnene for å si ja eller nei til regjeringens store grunnlovsreform.

Reformen stripper nasjonalforsamlingens førstekammer for makt, forenkler styringssystemet og svekker regionenes innflytelse. Endringene skal berede grunnen for sterkere regjeringer, som – med Renzis egne ord – lever kortere enn en katt på motorveien.

Alle skulle bli hørt

Italias grunnlov fra 1948 hadde Mussolini-diktaturet som bakteppe. Det skulle bli umulig for ett parti å samle all makt på sine hender. Lovgivningsprosessen ble gjort ytterst omstendelig. Ethvert mindretall skulle sikres innflytelse og deres stemmer høres, også i parlamentet.

Baksiden av medaljen er alle de innebygde hindringene mot reformer som strider mot en eller annen særinteresse. Dessuten alle de svake regjeringene, 63 i tallet etter annen verdenskrig, der regjeringssjefen har vært gissel for sine koalisjonspartnere som var klare til å falle ham i ryggen straks de fant det politisk opportunt. Første del av Berlusconi-perioden er et av få unntak fra denne regelen.

Renzi rygger

Den siste tiden har Renzi etter beste evne rygget tilbake fra sine løfter om å gå av hvis han taper folkeavstemningen. Han oppdaget, noe sent, at han kan styre mot sitt livs nederlag. Partiet hans står splittet. De ferskeste meningsmålingene viser et nei-flertall.

Mest sannsynlig blir Renzi sittende selv om han taper. Men politisk vil det bare være en skygge igjen av den vitale, unge statsministeren som grep roret i 2014 med et løfte om at han var mannen som skulle sørge for økonomisk vekst etter 20 år med stagnasjon.

Veksten har uteblitt. Sterkere sentralmakt er nødvendig for å få gjennom reformer som kan få fart på økonomien, fastholder Renzi. Derfor er grunnlovsreformen så viktig. Uten den mister han det verktøyet han selv mener han trenger for å innfri sitt løfte om vekst.

Et nederlag 4. desember kan utløse en politisk dynamikk ingen kjenner utfallet av. Et nyvalg neste år kan bli det definitive gjennombruddet for den populistiske og sterkt euroskeptiske Femstjernersbevegen. Sier Italia farvel til euroen, ryker trolig hele eurosamarbeidet.

Avstemning om regjeringen

Det politiske Europa følger vanligvis romerske dramaer med halvvåkent blikk. Ikke slik nå.

«Folkeavstemningen i Italia er den største, enkeltstående risikofaktor for hele eurosonen,» sier Francesco Galietti, lederen for tenketanken Policy Sonar til nettstedet Politico. Mange er enig med ham.

Renzi har skjønt at 4. desember blir en folkeavstemning for eller mot hans regjering. Dermed må han forholde seg til de to krisene som opptar italienerne mest denne høsten. Emigranter og økonomi.

Emigrantstrømmen over Middelhavet har igjen flyttet seg til sentralruten fra Libya til Italia. Tidligere var Italia primært et transittland, men nå fører stengte grenser til at flyktninger og asylsøkere blir værende. Et felleseuropeisk problem dumpes i fanget på oss, er opplevelsen i Italia.

Bankkrisens kjerne består

Finanskrisens etterdønninger skaper noe av samme reaksjon.

Det politiske presset mot den italienske bankkrisen har lettet noe de siste dagene etter at også den tyske storbanken Deutsche Bank begynte å vakle.

Men krisens kjerne består. EU-reglene for håndtering av bankkriser krever at kreditorer først må ta tap før staten kan tre støttende til. Knapt noen regjering kan overleve et slikt scenario i et land hvor mange småsparere har plassert sparepengene sine i bankobligasjoner.

Les kollega Ola Storenngs kommentar om Italias bankkrise her.

Både bankkrisen og migrasjonen er felleseuropeiske utfordringer, slår Renzi fast. Han mener EU svikter og bryr seg ikke om å pakke inn budskapet. På toppmøtet i Bratislava i midten av september stilte han EU-kollegene i forlegenhet ved å nekte å glatte over motsetningene, særlig om hvordan migrantkrisen kan løses.

Hamrer løs på EU

Renzi lar nå sjelden en sjanse gå fra seg til å hamre løs på EU i et forsøk på å ta vinden ut av seilene til Femstjernersbevegelsen og andre euroskeptikere.

Situasjonen er dobbelt paradoksal. EU-tilhengeren Renzi går i strupen på Brussel, Berlin og Paris for å vise en EU-skeptisk hjemlig opinion at han slåss som en løve for Italias interesser.

EU-lederne unnlater stort sett å ta til motmæle siden eurosonens fortsatte eksistens kan være avhengig av at Renzi lykkes. Tanken på Femstjernersbevegelsen i posisjon gir dem gåshud.

Men det er høyt spill. Det er grenser for hvor innbitt statsministeren i et stort EU-land kan kritisere EU for mangel på samhold og solidaritet og påstå at unionen truer med å gå i oppløsning. Profetier er blitt selvoppfyllende på svakere grunnlag enn dette.

per.anders.madsen@aftenposten.no