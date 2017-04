Ja, kreftrådene dine er helt sikkert velmente. Men slutt å slite ut pasienter med dem | Ingeborg Senneset

«KOKOSOLJE DREPER 93 % AV TARMKREFTCELLER PÅ BARE 2 DAGER»

Det er tittelen på en av de mange lenkene som deles i norske Facebook-grupper med hundrevis av medlemmer – akkurat denne sammen med et tips om at Kiwi har kokos-tilbud akkurat nå.

Dette er omfattende, sosiale nettverk, som deler og diskuterer hvordan sitronskall (!) hjelper og strålebehandling ikke fungerer. Helsevesenet fremstilles som Big Pharma-nikkedukker, og lenker som starter med TRUTH, de er visst sannheten selv.

Dette er også varianten av fake news og alternative fakta som kan gi folk en litt raskere død, eller en litt mer smertefull sykdomsperiode.

En brors bønn

I et mye lest innlegg hos den britiske avisen The Guardian, skriver spaltist og journalist Steven W. Thrasher, at han har sin andre påske uten søsteren sin. Hun døde av kreft, og som mange andre syke bar hun en ekstra byrde: Bekymrede folks behov for å gi henne sine pseudovitenskapelige selvhjelpskurer.

Akkurat som i de norske Facebook-kretsene ble Thrashers søster fortalt om sitronens magiske egenskaper. (Å drikke sitronsaft hver dag skal visstnok kunne utslette kreftceller. Utrolig nok står det ikke sitrontrær i potter foran hvert pasientrom på Radiumhospitalet.) Hun måtte se den og den dokumentaren, spise raw food, gjøre yoga og tenke positivt.

Thrasher plukker raskt rådene fra hverandre. Ingen er forankret i forskning, noe som selvsagt burde være første bud når man våger seg inn på et felt som kreft. Men broren ber først og fremst om at det blir slutt på å fortelle kreftpasienter hva de kan gjøre for å kurere seg selv.

Han kaller det nedlatende, og en sleip og skadelig måte å håndtere egen dødsangst, og i verste fall en voldshandling.

Mangel på ydmykhet

Vold, i alle fall villet, er å ta det vel langt. De som selger produkter er én ting, men mange er rett og slett venner som mener godt. Men at det er å utviste en kunnskapsarroganse uten sidestykke, er i en del tilfeller neppe en overdrivelse.

Hvordan har det seg at så mange våger å ta på seg en imaginær legefrakk og sitere en YouTube-video med råd mot tilstander det tar årevis å tilegne seg reell kunnskap om?

Har til gode å se noen gå frem til bussjåføren, som frakter barn i en gigantisk blikkboks med potensial til å knekke hvert bein i kroppen deres ved et øyeblikks uoppmerksomhet, uvørenhet eller for den del vond vilje, og si at de har lest på Facebook i går at bussen bør kjøres av noen med et økologisk alternativ til førerkort. Og hva med litt sitronsaft på tanken?

Fjasete, sier du? Vel, ikke mer enn å stole på at sider som «Natural News» gir bedre medikamentelle råd enn en farmasøyt, eller at en «som kjenner en som kjenner en som ble mye bedre» vet bedre enn kreftspesialisten med sine år med kunnskapsinnhenting og praksis, og kontinuerlige oppdatering på ny forskning.

Og nei, at det er penger i forskning er ikke det samme som at all forskning er korrumpert.

Det er fint å være kritisk til anvendelse av forskningsmidler, og viktig å være våken for hvordan medikamenter markedsføres og påvirker diagnosesetting. Men det betyr ikke at det beste valget er å forsake skolemedisinen til fordel for den alternative.

Det er ikke bare godhjertede samaritaner, men en industri, og det er milliarder av kroner involvert.

Et lite eksempel er bloggen kreftkamp.no, som kombinerer pasienthistorier og salg av alternative midler, som for eksempel en hvitløkskur som skal ha berget en mann – og som de tilfeldigvis selger ingrediensene til.

Og én forskjell til: Får man skader av alternative behandlingsmetoder – og det skjer – risikerer man å være uten klage- eller erstatningsmuligheter.

Pasienter utslitte av 'velmente råd'

Margrethe Greve-Isdahl, som er barnelege (nå overlege på Folkehelseinstituttet), skriver i en kommentar i diskusjonen om innlegget i The Guardian at hun har fulgt mange familier med et kreftsykt medlem som blir helt utslitte av alle disse 'velmente råd'.

«Det etablerer også en viss usikkerhet om de selv gjør nok og om de er dumme som stoler på fagfolkene. Det krever mye tid også fra fagfolk til å snakke med pasientene/pårørende om dette», skriver legen.

Helsevesenet må allerede prioritere hardt hva de bruker ressurser på. Hva kunne timene som går med til å snakke om «behandling» som ikke fungerer, heller vært brukt til?

Vanskelige spørsmål er bedre enn enkle svar

Man kan legge til side sitt eget behov for å gi svar, og heller spørre den som er syk: Hva trenger du?

Kanskje er det noen til å dra og handle inn for dem. Kanskje noen som kan klippe plenen. Hente ungene på trening den uken kvalmen står på og bilkjøring er uaktuelt. Kanskje er det å gi et kort hvor det står at man er der. Eller om man absolutt vil kjøpe noe, hva med et gavekort på dagligvarer levert på døren?

Et kaldt hode er ingen motsats til et varmt hjerte.

Og det finnes konkrete, velbegrunnede råd, mot kreft.

WHOs organ for kreftforskning publiserer regelmessig råd for å forebygge kreft, som Kreftregisteret har oppsummert og tilpasset til norske forhold. De handler om livsstil, ikke om enkle råd og enkeltstående tiltak.

Det som ikke finnes, er mirakelkurer.

Bruk heller det varme hjertet på å være en venn.

