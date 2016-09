Jobbreisen: Båt er virkelig ikke løsningen | Andreas Slettholm

«Hvorfor tester dere ikke motorsykler? Elbiler? Elsykler? Båt?»

Slike spørsmål har en naturlig plass når Aftenposten tester fire av transportmidlene inn til Oslo i morgenrushet. Engasjementet særlig fra båtfolket, var stort. Og det er kanskje ikke alle som vet at det faktisk går an å reise sjøveien inn til Oslo fra Asker.

Og det er mye vi kunne testet, gitt at vi hadde bedre kapasitet. Jeg har forståelse for at de som trives med sin reisemåte, gjerne vil misjonere litt.

Her kan du lese mer om hvordan vi tester: Hvem av oss har den beste jobbreisen? Nå skal vi gi deg svaret.

Slik man ikke bør prioritere

Selvfølgelig er det deilig å tøffe rundt på en rolig sjø uten kø, i stedet for å svette på et overfylt tog. Og man skal ikke undervurdere denne subjektive delen av reiseopplevelsen: Bor man slik til at båt er det mest hensiktsmessige, er det lett å bli glad i denne måten å komme seg til jobben på.

Men båten mellom Asker og Oslo er et perfekt eksempel på hvordan man ikke bør prioritere når man planlegger fremtidens kollektivtilbud til pendlerne.

Båten er nemlig fryktelig dyr i drift. Vi andre kollektivreisende subsidierer båtfolket kraftig. Det er 3–4 ganger mer forurensende enn de andre kollektivformene, og for svært mange vil det også ta så lang tid å komme seg til og fra båten at total reisetid blir altfor lang hver dag.

Ruter vil droppe båt

Det er derfor Ruter helst vil legge ned båten mellom Oslo og Asker, og heller bruke penger på et bedre busstilbud. Ruter la også ned båtruten mellom Fornebu og Aker Brygge.

Et sympatisk trekk ved oss bymennesker er at mange utvikler et sentimentalt forhold til fremkomstmidler, og båtfolket er naturligvis ikke noe unntak.

Men i dette spørsmålet skulle jeg ønske politikerne i Akershus hørte på Ruter i stedet for å tvilholde på båtruten. Det kommer en tid der vi må prioritere enda tøffere, og da håper jeg båten ryker til fordel for mer effektiv kollektivtransport.

Slik gikk dagens etappe, med buss, bil, sykkel og tog: Jobbreisen fra Asker til Oslo

Annerledes på Nesodden

Jeg har selvsagt ikke glemt den aller viktigste båtruten for Oslos pendlere: Nesoddbåten. Den tør jeg ikke rakke ned på, for Nesoddfolket har et svært sterkt forhold til sin elskede båt.

Det er imidlertid store forskjeller på båt fra Asker og Nesodden. Den viktigste er at det finnes en haug med alternativer for førstnevnte.

Nesodden-beboerne har valgt å bosette seg der i visshet om at båten er det eneste bindemiddelet til byen. Mange ønsker nok heller ikke at det skal bli enklere, for de vil ha sin avskjermede grønne halvøy mest mulig for seg selv.

Ruter har heller ingen planer om å skrote båten til Nesodden i nærmeste fremtid. På veldig lang sikt kan det bli snakk om tunnel, og da vil situasjonen være en annen også der.

Foreløpig kan båtelskende Nesodden-pendlere få nyte turen over fjorden i fred. Der det finnes andre muligheter for pendlere, bør båten skrotes snarest mulig.