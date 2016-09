Jobbreisen: Selvfølgelig heier vi på sykkel, buss og tog | Andreas Slettholm

«Det finnes ikke noe mer meningsløst enn å pendle».

Ordene tilhører Harald Espelund, avgått ordfører i en av Oslos store pendlerkommuner, Ullensaker. I én forstand har han jo rett: Ingen pendler fordi de liker det.

Arbeidsreiser er likevel en unngåelig realitet for svært mange. Det er en konsekvens av at de fleste ønsker å bo fint, men ikke for dyrt, og samtidig ha en jobb man trives i. Pendling blir kostnaden for en slik prioritering.

Ulykkelige pendlere

Mange trives med jobbreisen sin, og synes det er en liten kostnad å betale. Og kanskje kan det ses på som en fordel å få litt tid alene til å lese aviser, høre på nyhetene eller bare slippe å snakke med noen.

Forskning fra andre land viser likevel at pendlere gjennomgående er mer ulykkelige, har større sjanse for samlivsbrudd og opplever dagene som mindre meningsfulle enn andre. Det kan høres dystert ut, men dette er heldigvis ikke konstante størrelser. Jo bedre det er å pendle, jo mindre blir disse effektene.

Dette er én årsak til at pendlerpolitikken er viktig. Minst like sentralt er miljø- og klimaaspektet. Bilpendling er en klimaversting. Politikernes utfordring er derfor enkel: Flest mulig må bruke miljøvennlige transportmidler for å komme seg til jobb.

Enda mer meningsløst

Så hvordan er sykkel, buss og tog målt mot bil?

Den neste uken tester vi i Aftenposten disse transportmidlene på Oslos forskjellige innfartsårer. Jeg håper inderlig at i hvert fall noen av de miljøvennlige alternativene vil stå seg godt mot bilen. Men sikker er jeg ikke. Senest på mandag ble omtrent 30.000 togpendlere rammet av datafeil på Østlandsområdet.

Slikt er ødeleggende for tilliten til kollektivtrafikken. For det finnes faktisk noe mer meningsløst enn å pendle: Nemlig ikke å få pendlet fordi togene står.

Pålitelighet blir en vesentlig grunn til at folk velger bil i stedet. En annen er reisetiden: En tredjedel av bilbrukerne i Oslo oppgir at kollektivalternativet vil ta minst en halvtime ekstra. Det er forståelig at disse velger bil, og liten grunn til å moralisere over.

I riktig retning

Vellykket pendlerpolitikk gir resultater. Fra Lillestrøm bruker mange nå kortere tid til jobb i Oslo enn dem som både bor og jobber i Oslo. Hyppigere avganger, kortere reisetid og bedre kapasitet er oppskriften, og tross alt viser de overordnede tallene at flere velger kollektivt. Befolkningsveksten på Romerike tyder dessuten på at mange finner Oslos omegn attraktivt, dersom transportforbindelsene er gode.

Lillestrøm er kort fra Oslo. Undersøkelser viser at villigheten til å pendle faller kraftig hvis tiden overstiger 40-45 minutter. Det gjenstår å se om folk er villige til å bo enda lenger unna jobben i Oslo i fremtiden, slik InterCity-utbyggingen av toget legger opp til.

Må friste

Selv bor jeg et kvarters fottur fra arbeidsplassen. Tanken på å bruke halvannen time på pendling hver dag er ikke veldig fristende. Men for Oslos boligprisers del, for nabokommunenes del, for pendlernes velvære og for klimaet, er det avgjørende også at sånne som meg kan fristes til bilfri pendling når jeg en gang trenger mer plass enn mine 38 kvadratmeter i sentrum.

For det er begrenset plass i Oslo, samtidig som byen vil få enda flere og attraktive arbeidsplasser. Pendling er da det eneste svaret, og gode pendlerforhold gjør pendlingen mindre meningsløs.

Måtte den beste jobbreisen vinne!