Den danske juicegründeren Kaspar Basse snakket ut i Dagens Næringslivs magasin D2. Han mener skandinavisk ungdom har det for godt og at det trengs en god porsjon trening for å helle opp juice mens man «ser gjesten i øynene».

Det høye tempoet trekkes også frem som grunnen til at kjedens 27 avdelinger i Norge kun har én kvinnelig juicer.

Tidsånden?

Kaspar Basses konsept er hipt og kult – og sunt. På Joe & The Juice er det mulig å drikke ferskpresset juice, spise mer eller mindre sunne smørbrød mens en hører på dunkende musikk.

På rekordtid har juicekjeden vokst seg stor. På fem år har Kapers Basse åpnet nærmere 30 butikker i Norge. Internasjonalt finnes det 160 Joe & The Juice-barer.

I D2 sammenlignes miljøet i juice-baren med den politiske samtalen i kafeene i London fra en svunnen tid, 1960-tallskafeen i Paris og 1980-tallets jappete kafeer i Oslo.

Her er det plass til både det sunne og det fremadstormende – essensen av tiden vi lever i. Joe & The Juice fanger rett og slett vår tidsånd, er påstanden.

Vel, det er ikke min tidsånd.

Motstand mot Hooters

Et lite tilbakeblikk til Stavanger i 2010.

Den amerikanske restaurant-kjeden Hooters ønsket å etablere seg i byen. Hooters er kjent for sine burgere servert av lettkledde og barmfagre kvinnelige servitører. Restauranten spiller på sex og er ikke redd for å innrømme det.

Som ung feminist var jeg hylende imot en etablering av en restaurant som så åpenbart ansetter etter utseende. I dag er engasjementet fremdeles der, om enn noe moderert. Det ble særlig åpenbart da jeg i sommer krysset USA på tvers med bil.

Titt og ofte kjørte vi forbi en Hooters-restaurant, og en gang tok jeg meg selv i å komme med følgende bemerkning: «Amerikanere, ass. Er det mulig å være så lavpannet?»

Lite visste jeg at jeg var ganske ureflektert lavpannet selv.

Mangler bar overkropp

Da jeg kom tilbake på norsk jord, var en av de første tingene jeg gjorde å gå til en Joe & Juice-kafé.

Det var først da jeg brydd slo ned blikket for den blunkende unge mannen som tydeligvis hadde badet i manneparfyme og hårgelé, at min egen dobbeltmoral slo ned.

Dette er akkurat som Hooters, bare med menn. OK, de mangler bar overkropp og stringtruser, men dette stinker av målrettede ansettelser lang vei.

Alle her er kjekke, unge menn som tydeligvis har fått beskjed om å behandle kundene med et glimt i øyet.

Her trodde jeg at likestilling var blitt en selvfølge, og at dødsharry konsepter som Hooters og Chippendales har hatt sine storhetsdager – for lenge siden.

Men så er det et konsept som så åpenbart frister med eyecandy, som tar Norge med storm – knapt uten at noen har reagert.

Ferskpresset juice > prinsipper

Kjedens talspersoner står hardnakket på at det ikke er noen spesiell grunn til at det nesten bare arbeider menn der.

De hevder det har sammenheng med at jenter ikke søker seg dit, og at de derfor har startet en kampanje for å ansette jenter.

Kanskje har de rett, men jeg har mine tvil. Det blir uansett ord mot ord. Det som er mest påtakelig er de manglende reaksjonene på den åpenbare kjønnsforskjellen.

For er det ikke litt paradoksalt at mens det ble startet store kampanjer mot Hooters-etablering i 2010, flokker kvinner til Joe and the Juice for sitt daglige blunk servert over en «Pick me up»-juice?

Hvor er reaksjonene?

Eller er det slik at ferskpresset frukt trumfer prinsippene til likestillingsentusiastene?

Om noe, så er det vel kanskje dét som er vår tidsånd.

helene@aftenposten.no

Snapchat: Skjeggesnap

Instagram: Skjeggegram

Flere kommentarer fra samme kommentator?