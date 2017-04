Skal vi spå på grunnlag av vårens meningsmålinger, er en regjeringskonstellasjon av Arbeiderpartiet, Senterpartet og Kristelig Folkeparti absolutt mulig. Skjer det, har Jonas Gahr Støre nådd sitt valgkampmål med god margin. Det handler om mer enn statsministerposten.

Jakter på Erna Solbergs byggeklosser

Nå kan mye endre seg før den tid, som vi vet, men i Ap kjæles det med denne tanken.

Joda, KrF har bekreftet sin troskap til Erna Solberg også i høstens valg. Men politisk troskap er ikke som andre typer troskap. Den er situasjonsbetinget. Ingen, minst av alle Erna Solberg, blir overrasket om Knut Arild Hareide skifter side hvis omstendighetene tilsier det. En slik omstendighet er at Venstre faller under sperregrensen, noe som fremstår som stadig mer sannsynlig. Da mister Hareide sin skjebnesøster i kampen mot det blåeste i den blå regjeringen, og det blir lettere å droppe prosjektet. Fremfor å surre rundt alene på Stortinget som et hvilket som helst parti, kan KrF hekte seg på Senterpartiet. Sammen kan de drive med god, gammeldags sentrumspolitikk i regjering i stor stil.

At Støre og Arbeiderpartiet er mer enn klar for å ta i mot Hareide og velgerne hans, er hevet over tvil. For skulle Støre klare å vippe KrF over til samme side som Senterpartiet, har han vunnet en kamp om sentrum som kan definere hvem som styrer i Norge i lang tid fremover, minst åtte år. Det ligner litt på Jens Stoltenbergs jerngrep om flertallet i sine åtte samarbeidsår. Først i 2013 var desperasjonen i opposisjonen sterk nok til at Venstre og KrF klarte å svelge et Frp i regjering. Mister Erna Solberg kontakten med KrF etter valget i høst, har hun mistet en helt vesentlig byggeklosse i et borgerlig alternativ.

Humper i veien

Målinger som peker mot regjeringsskifte til tross, veien fremover er ikke gitt for Støre.

Først må jo Støre vinne regjeringsmakten og skaffe seg et styringsdyktig flertall. Får Ap, Sp og KrF flertall, er det grei skuring. Får de ikke flertall, og må samarbeide med ultimatumkameratene i SV, blir det tyngre. Kanskje så tungt at Høyre og Frp surfer inn til valgseier i 2021.

Grei skuring er forresten å ta i. Selv om Støre og Hareide sannsynligvis kunne blitt enige om regjeringssamarbeid på 30 sekunder, betyr ikke det at grasrota i partiene er like ivrige. Mange er klare, men flere er også skeptiske, ikke minst i Ap. Skulle Sp og KrF passere 15 prosent til sammen på valgdagen, mens Ap såvidt krabber over 30-tallet, må Ap sannsynligvis forhandle bort mye verdi- og familiepolitikk til de to mest konservative partiene på Stortinget. Kontantstøtten vil leve i beste velgående og bioteknologi og nye familieformer blir kun kjent av omtale.

Velgerne er i tvil

Akkurat det med størrelse er et tema. Selv om partifolk prøver å bagatellisere tallene, strever Arbeiderpartiet på målingene. Mens partiet var mottaker av all misnøye med den blå regjeringen det første året etter valget, og nærmet seg 40-tallet på enkeltmålinger, ligger partiet urovekkende lavt nå. Målingene forteller om et parti som ikke har beveget så mange siden valgdagen i 2013, som har mistet for mange til Senterpartiet og som har en velgergruppe som sitter på gjerdet og lurer på hvor partiet går nå.

Støre kan fremdeles bli statsminister med et relativt svakt valgresultat. Men det er noe helt annet å samarbeide med et Sp med 5–6 prosent av stemmene i ryggen enn et Sp som ligger solid over 10 prosent. Da holder det ikke å blidgjøre senterpartistene med en ekstra milliard til landbruket med jevne mellomrom, eller bråstopp i kommunereformen. Da har partiet makt til å bremse mye mer.

Reformskepis er ikke for alle

Velgerne som sitter på gjerdet, savner et tydeligere arbeiderparti, ikke et nytt senterparti. Velgerne som virkelig brenner for distriktspolitikk kan like gjerne velge originalen, Sp. Velgerne som lurer på hvor Arbeiderpartiet blir av i den opphausede by-land-konflikten, ser kanskje ingen grunn til å hoppe ned fra gjerdet. Det er jo mulig å være skeptisk til sider ved Erna Solbergs reformer uten å se sentraliseringsspøkelser rundt hvert eneste hjørne. Støre skaper inntrykk av at Arbeiderpartiet nå er like reformfiendtlig som Senterpartiet, og det sier ikke lite.

Klarer Ap å endre dagsorden?

Ap er avhengig av at dagsorden endres fra distriktsopprør og reformer til arbeidsliv og velferdsstat for å lykkes inn mot valget. Landsmøtet kan hjelpe, med mindre partiet får landsmøtet til å handle om billigere bensin i distriktene. Ap må begynne å lokke velgere ned fra gjerdet etter et oppklarende og gjenkjennelig landsmøte. Skjer ikke det, er det grunn til bekymring i Ap-leiren.