Kan Gunhild Stordalen fikse verden med mat?

De to siste dagene har Gunhild Stordalens årlige EAT-konferanse gått av stabelen i Stockholm. Som vanlig i ektefelle Petters hotell, og som vanlig med kjendiser som kronprinsesse Victoria og sir Bob Geldof på talerlisten.

Elitistisk?

De første årene fikk EAT-konferansen mye tyn fordi Gunhild Stordalen i det ene øyeblikket snakket med innlevelse om fattigdom, underernæring og klimautfordringer, for i det neste å legge ut på flyreiser rundt og rundt kloden i kostbare designerdrakter, eller dra til sjøs i dieselgurglende yachter.

Det er langt derfra til sultkatastrofene. Kanskje svekker det troverdigheten hennes. Men kritikken er skivebom likevel.

Mat er problemet – og løsningen

Mat er verdens største helserisiko. Mat er også en av de største bidragsyterne til klimakrisen, og vice versa, ironisk nok, er global oppvarming er også en trussel mot verdens matproduksjon. Klimakrisen, tap av biologisk mangfold, helse i verdens fattigste land eller verdens rikeste land, underernæring, overspising, matkasting, monokulturer, mangelfull fordeling, plastemballasje i havene, overfiske, overgjødsling, gjenbygging av matjord, pining av dyr, tap av regnskog og biologisk mangfold. Listen over problemer knyttet til matproduksjon og -konsum er nærmest uendelig, og matsystemet er fragmentert og komplekst.

Spørsmålet er om det er mulig å fikse dette skakkjørte systemet i det hele tatt.

La oss si at vi skulle forsøke. Det ville kreve samhandling på et nivå verden aldri har sett, et samarbeid på tvers av nasjoner og sektorer, mellom stiftelser, forskningsinstitusjoner, industriledere, utdanningsinstitusjoner, agronomer, entreprenører, investorer, politikere og folk flest.

Det er EAT-prosjektets mål. Om målet blir nådd, vil tiden vise. Men Gunhild Stordalen har «her eyes on the prize», den skal hun ha.

Aand ... action!

EAT har eksistert siden 2013, men EAT-stiftelsen ble faktisk lansert først i fjor. Da hadde de til gjengjeld bolet opp sine økonomiske muskler ved hjelp av Wellcome Trust, en stiftelse med 200 milliarder på bok som hvert år pøser svimlende summer inn i forskningsinstitusjoner over hele kloden. Da Wellcome ble spurt hvorfor de ville støtte EAT, svarte de slik: «Forskning er ikke nok. Vi trenger action». De vil ha ord og handling, altså. Og får det.

En EAT-handling er å inngå et samarbeid med det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet. Ved hjelp av et ambisiøst forskningsprosjekt skal the EAT-Lancet commission diagnostisere hele det globale matsystemet og definere hvordan 9 milliarder mennesker kan sikres et sunt og bærekraftig kosthold i 2050. Sluttrapporten skal publiseres neste vår.

En annen handling er C40-samarbeidet, et strategisk samarbeid mellom mange av verdens største byer. Årsaken til fokuset på byer er at det foregår en stor folkevandring til byene, og at byene derfor vil bli avgjørende i arbeidet med å nå FNs 17 bærekraftsmål, som alle har noe med mat å gjøre, direkte eller indirekte. Byer er dessuten ofte mer handlekraftige enn nasjoner. Se for eksempel på alle de amerikanske byene som nå sverger troskap til Paris-avtalen og vender ryggen til Trump.

Fresh er en tredje handling, et samarbeid mellom EAT, the World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) og industriaktører som Unilever, Google, Kellogg’s, Nestle og mange andre. I fjor var de 15 giganter, i år er de 30. De deler forskning med hverandre for å fremme helse og bærekraft, og vil også bruke forskningen fra the EAT-Lancet commission.

Ingen kan redde verden alene

Vi som kjøper og spiser mat, er verstingene. Hver enkelt av oss kan bidra til å bedre egen helse, miljø og klima ved å ta noen enkle grep. Det viktigste er velkjent. Spis mindre kjøtt, men fra bedre leverandører, og spis mer grønnsaker. Det handler om at kjøttproduksjon krever store landarealer og mengder med vann og energi for å dyrke soya til fôr som må passere gjennom et dyr for å bli til ganske lite kjøtt. Det er en ekstremt lite effektiv måte å produsere mat på og fortrenger både bønder og regnskog der soyaen skal plantes. I tillegg raper kua mye metan, som er en potent klimagass, dyrevelferden er ofte dårlig, og 80 prosent av oss spiser mindre grønnsaker enn Helsedirektoratet anbefaler.

En skal ikke kimse av forbrukermakt. Men bevisstgjøring tar tid og løser heller ikke alt. Skal forskere, matindustrigiganter, dagligvarekjeder og politikere kobles, må noen gjøre det.

Gunhild Stordalen er på helt riktig spor når hun vil fikse verden med mat. Når mat er problemet, er mat også løsningen.