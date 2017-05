For temmelig nøyaktig ett år siden la et transporttog for første gang ut på den lange turen fra London til Kina. Reisen tok 20 dager.

Litt lenger tilbake i tid, for syv år siden, overtok et kinesisk selskap driften av havnen i Pireus, Athens havneby. Nå er fraktmengdene mer en firedoblet.

Det er Kinas tur til å kjøpe verden. Det er uungåelig, skrev jeg i en kommentar i fjor.

Begge deler er del av historien om kinesiske investeringer i to enorme transportnettverk, et til lands og et til havs, som vil binde sammen tre kontinenter: Asia, Nord-Afrika og Europa.

Nye eksempler dukker opp helt forskjellige steder: Kinesere bygger nå jernbane i Laos og oppgraderer togforbindelsen mellom Budapest og Beograd.

Er dette gode eller dårlige nyheter?

På engelsk går prosjektet under navnet Belt and Road Initiative.

Noen kaller det i stedet den nye Silkeveien, etter karavanenettverket som engang bar de samme verdensdelene sammen.

Kina fyller tomrommet etter USA

Kina har, med god hjelp av Donald Trump, de siste månedene kunnet fremstille seg selv som globaliseringen og frihandelens nye forsvarer.

Planene om det enorme transportnettet passer på et vis inn i denne historien. Det vil kunne gi betydelige fordeler for mange land.

Men det kan også beskrive det som et forsøke på reorganisere verdenshandelen på kinesiske premisser.

Hva kan da andre land – ikke minst USA - gjøre?

Det har eksistert en plan: En omfattende handelsavtale ble inngått mellom USA og elleve land rundt Stillehavet. Den hadde et særtrekk: Kina fikk ikke være med.

Avtalen, Trans Pacific Partnership Agreement, TPP, var ferdigforhandlet i fjor. Det var et amerikansk initiativ. Men en av Donald Trumps første handlinger som president, var å trekke USA fra avtalen.

Dette var ikke en løsrevet, tilfeldig handling.

Trump er for handel. Men hans budskap er USA alltid blir lurt når det inngås handelsavtaler.

Derfor må alle avtaler, fra avtaleverket i Verdens handelsorganisasjon, til avtalen med Canada og Mexico, NAFTA, reforhandles eller skrotes.

Med andre ord: Også USA vil ha globalisering på egne premisser.

Kina frister verden

Ifølge noen anslag kan den nye «Silkeveien» involvere investeringer tilsvarende ti norske oljefond.

Mulighetene for byggeoppdrag på flere kontinenter og senere transportoppdrag er store.

Det er et effektivt trekkplaster. For en uke siden var 1500 forretningsfolk, byråkrater og politikere fra mer enn 100 land, herunder ledere fra 29 land, samlet i Beijing, til «Belt og Road Forum for International Cooperation».

Vladimir Putin var der. Store amerikanske selskaper også.

Men myndighetene i mange land, også i Asia, vrir seg. India boikottet arrangementet.

Kina har lenge gått India på nervene. Pakistan liker seg bedre.

Kan de bli kvalt i Kinas favntak?

Livet uten USA

De elleve landene som fremforhandlet TPP sammen med USA, er bitre på amerikanerne. Men de ser fremdeles ut til å ønske en felles handelsavtale seg imellom.

I helgen har disse elleve landene hatt samtaler i Hanoi.

«Japan må nå ta en lederrolle», sa Japans statsminister Shinzo Abe i et intervju med CNBC.

Problemet for ledere i flere av landene land er at det nå er tungt politisk å forsvare innrømmelser som ble gjort under press fra USA. Gulroten - å komme inn på det amerikanske markedet - er borte.

TPP = globalisering på høyt nivå

TPP er en ambisiøs og omfattende avtale. Dette er en nettopp en slik type avtale som globaliseringsmotstandere, ikke bare på venstresiden, kritiserer.

Viktige deler av avtalen, ikke minst bestemmelser som skal beskytte investeringer over landegrensene, blir sett på som skreddersøm for å beskytte amerikansk næringsliv.

Trump er også mot TPP, men på et annet grunnlag. Han er redd økt konkurranse fra lavkostland kan legge press på lønnsnivået for amerikanske industriarbeidere.

Trumps lange vei

I årene fremover vil USA i stedet forsøke å forhandle en serie med avtaler med enkeltland rundt Stillehavet.

Slikt tar tid, som alle handelsforhandlinger gjør.

I mellomtiden fosser Kina videre.

Andre land må da tenke gjennom hva de skal gjøre når USA og Kina, hver på sin måte, ønske å tegne verdenskartet på nytt.

Norge som prøveklut

Norge kan være en interessant test på hvilke krefter som nå virker sterkest.

Næringsminister Monica Mæland har i et intervju med det kinesiske telegrambyrået Xinhua uttalt seg entusiastisk om silkevei-prosjektet.

«Vi følger med med stor interesse ... vi har en stor maritim næringsklynge», understreker hun.

Kina kan hjelpe Norge ut av «oljeskyggen». Det mener sjefen i Innovasjon Norge

Regjeringen har «normalisert» forholdet til Kina. Mer enn det: Statsminister Erna Solberg ble tatt imot av den kinesiske presidenten, Xi Jinping, da hun besøkte Beijing i april.

Etter sommerferien starter Norge forhandlinger med Kina om en handelsavtale. Markedsadgang for norsk fisk blir sentralt.

Kinas århundre

For få år siden var det å være tilhenger av handel og investeringer over landegrensene det samme som å stå USA svært nær.

Når er spillet nesten snudd på hodet: Den som nå er for globalisering, må stå Kina nær.

Vi begynner å ane hvordan resten av det 21. århundret kan komme til å utvikle seg.