Kjære Mina (19). Ja, det kan bli fred i Syria. | Helene Skjeggestad

Mitt navn er Mina. For tiden går jeg på en internasjonal skole i Danmark, men er i utgangspunktet fra Norge. I den siste tiden har jeg lest de fleste artiklene du skriver i Aftenposten. Jeg kan ikke la være å bli ufattelig lei meg og føler meg hjelpeløs og liten i en grusom verden. Hvordan holder du ut, og fortsatt er oppdatert på hva som foregår i verden? Kommer konflikten i Syria noen gang til å løse seg?

Det finnes kanskje ikke noe svar til spørsmålene jeg har skrevet. Men jeg setter pris på journalistikken din, selv om jeg tror den gjør meg nærmest deprimert.

Mina, 19

Hei, Mina!

Tusen takk for din tilbakemelding. Det gjør meg glad at du bruker utdannelse og Aftenposten til å forstå hvordan verden utvikler seg og henger sammen.

Jeg blir tilsvarende brydd over at jeg ikke har klart å formidle nyansene i hva som skjer der ute.

Det er vel fordi jeg er skrudd sammen slik at hvis det skjer forferdelige ting ute i verden, er jeg opptatt av at det skal finne veien hjem til norske lesere. Så glemmer jeg at det er vel så viktig er å fortelle om hendelser som bringer verden fremover og gir håp.

Det finnes utallige grunner til å være skremt over det som skjer i Syria, men i denne kommentaren skal gi deg fire grunner til at konflikten kommer til å løse seg.

1. Fordi stormaktene har mye investert i konflikten

Det finnes dessverre mange kriger og konflikter som det nesten aldri blir skrevet om i norsk presse. Når vi skriver mye om Syria, er det selvfølgelig fordi krigen er brutal, men også fordi at så mange av verdens stormakter som er involvert.

For eksempel har både USA og Russland investert prestisje, tid og ressurser i krigen. Dette har gjort krigen mer komplisert, men nå skal vi se positivt på det: Da de to landene satt seg ned og jobbet sammen tidligere i år, tok de store skritt i en retning av en avtale flere kan stille seg bak. Så gikk dette samarbeidet skeis etter sommeren, men har de klart det før, kan de klare det igjen.

Jeg har det på samme måte som Mina av og til. Derfor måtte jeg lage denne kommentaren i fjor: 5 punkter som viser at verden går fremover (og som får meg til å smile)

2. Fordi krigen mot IS går mot slutten

Det blir dessverre noen blodige måneder fremover. Akkurat nå kjemper den internasjonale koalisjonen sammen med irakske og kurdiske styrker for å ta tilbake byen Mosul i Irak fra Den islamske staten. De kommer til å lykkes, selv om ingen vet hvor lang tid det kommer til å ta.

Kommentaren fortsetter under illustrasjonen

Inge Grødum

IS har sin hovedstad i byen Raqqa i Syria. Den blir det neste målet for å ta knekken på terrororganisasjonen. De fleste tror at også denne byen kommer til å bli gjenerobret.

Dermed kommer Den islamske staten til å miste store deler av sin stat. Trolig vil organisasjonen fortsette å eksistere, men deres territorielle kontroll vil være svært svekket.

Det er med andre ord mulig å vinne slag i krigen mot IS. Det er det lov å glede seg over, selv om det trengs en mer helhetlig strategi for hele området om man vil komme terrorisme til livs.

3. Fordi ingen kriger varer evig

Vi har alle en krig som har formet oss. For meg som vokste opp på 90-tallet, virket det som det aldri kom til å bli fred på Balkan. Det ble det.

Jeg skjønner at for dem som vokser opp i dag, er det enkelt å tenke tilsvarende om krigen i Syria. Men for å være litt opplagt: De fleste kriger tar slutt, det tar bare tid.

Ifølge forskning fra Stanford University varer en borgerkrig i snitt i 10 år. Nå har krigen i Syria rast siden april 2011.

Det er lang tid målt i menneskelig lidelse, men i det store bildet, har ikke krigen pågått særlig lenge.

Mediene skriver om krigen i Syria nesten daglig. A-magasinet bestemte seg i fjor for å se nærmere på dette landet: Hvem var du, Syria?

4. Fordi det syriske folk kan leve fredelig sammen

Det finnes en del langvarige konflikter i verden som man kan miste motet av. Fiendskapet mellom Pakistan og India virker ugjennomtrengelig, konflikten mellom Israel og Palestina fremstår uløselig.

Når går konfliktlinjene i Syria først og fremst mellom to ulike retninger innenfor islam - mellom sunnier og sjiaer. Det finnes flere eksempler på at disse gruppene er i konflikt med hverandre i andre land, men det finnes også eksempler på det motsatte. At sjiaer og sunnier lever fredelig sammen.

En borgerkrig som den vi ser i Syria i dag, skaper dype sår. Det er likevel ingen grunn til å gi opp håpet om at det syriske folk kan leve fredelig sammen på lang sikt.

Hvor lang tid det tar å lege disse sårene er avhengig av hva som skjer i tiden fremover. Fremdeles kommer jeg til å skrive om den prosessen – så får vi håpe at det også skjer noe med positivt fortegn.

Til slutt: Du spør hvordan jeg holder ut. Jeg holder ut fordi sånne som deg leser – og bryr seg.

